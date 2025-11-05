VINASPC hoàn thành triển khai ERP - bước tiến trong hiện đại hóa quản trị

(VTC News) -

Chuyển đổi số - yếu tố sống còn trong sản xuất vật liệu hiện đại

Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu, chuyển đổi số trở thành yếu tố sống còn của ngành vật liệu xây dựng. Với VINASPC - doanh nghiệp đạt chứng chỉ ISO 9001:2015 và TCVN 10103:2013 - việc triển khai hệ thống ERP không chỉ là cải tiến công nghệ mà là tái cấu trúc toàn diện quy trình sản xuất.

Hệ thống giúp doanh nghiệp theo dõi chất lượng nguyên liệu, đánh giá hiệu suất lao động, tối ưu nguồn lực và giảm chi phí tiêu hao, qua đó đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng cao, giá thành cạnh tranh và nâng tầm hiệu quả quản trị tổng thể.

Đại diện VINASPC và Bravo tại lễ nghiệm thu dự án triển khai hệ thống quản trị doanh nghiệp BRAVO 10 ERP.

“Thay đổi không dễ, nhưng là con đường duy nhất để phát triển”

Phát biểu tại lễ nghiệm thu dự án ERP, bà Nguyễn Phương Linh - Phó Giám đốc phụ trách vận hành, kiêm Giám đốc Dự án ERP, chia sẻ: “Trăn trở lớn nhất trong quá trình chuyển đổi là làm sao để hệ thống mới vận hành trơn tru mà vẫn đảm bảo tiến độ sản xuất. Khi thay đổi, nhân sự phải làm quen với ERP trong khi vẫn duy trì quy trình cũ để đảm bảo dữ liệu chuẩn xác.

Họ vất vả hơn, phải cố gắng nhiều hơn, nhưng chính sự đồng lòng ấy đã làm nên thành công của dự án. Thành quả hôm nay là nỗ lực của toàn thể nhân sự VINASPC, chứ không chỉ của ban lãnh đạo.”

Theo bà Linh, thách thức lớn nhất của chuyển đổi số không nằm ở công nghệ, mà ở con người. Việc thay đổi thói quen làm việc lâu năm để thích nghi với hệ thống mới đòi hỏi sự kiên trì và tinh thần học hỏi. Một khi vận hành ổn định, ERP sẽ trở thành “xương sống” trong sản xuất, giúp mọi quy trình minh bạch và chính xác hơn.

Bà Nguyễn Phương Linh - Phó Giám đốc phụ trách vận hành, Giám đốc Dự án ERP của VINASPC - phát biểu tại lễ nghiệm thu dự án triển khai hệ thống quản trị doanh nghiệp BRAVO 10 ERP.

Từ góc độ sản xuất, ông Hoàng Quang Chiến - Phó Giám đốc phụ trách sản xuất VINASPC, cho biết hệ thống ERP đã mang lại những thay đổi rõ rệt trong quản lý và điều hành nhà máy. Nhờ ERP, doanh nghiệp có thể theo dõi dữ liệu sản xuất theo thời gian thực - từ nguyên liệu, dây chuyền đến sản lượng thành phẩm - giúp điều phối kế hoạch, giảm sai sót và nâng cao hiệu suất.

Công suất tối đa của nhà máy tăng từ 5.000 lên gần 8.000 tấn/năm, trong khi chi phí tiêu hao giảm đáng kể. Ông Chiến nhấn mạnh, ERP không chỉ là công cụ quản lý mà còn là nền tảng cho mô hình sản xuất thông minh, giúp VINASPC tối ưu nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng nhanh nhu cầu thị trường.

Ông Hoàng Quang Chiến - Phó Giám đốc phụ trách sản xuất VINASPC - trao đổi về hiệu quả vận hành hệ thống quản trị doanh nghiệp.

Chuẩn hóa môi trường làm việc - tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế

Việc áp dụng ERP nằm trong chiến lược dài hạn của VINASPC nhằm chuẩn hóa quy trình quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới xây dựng “nhà máy thông minh” trong tương lai. Khi dữ liệu được quản lý tập trung, doanh nghiệp có thể truy xuất, phân tích và ra quyết định dựa trên dữ liệu thực thay vì cảm tính.

Hệ thống ERP cũng góp phần hiện đại hóa môi trường làm việc, giúp đội ngũ nhân sự tiếp cận công nghệ tiên tiến, rèn luyện tư duy quản trị hiện đại, phù hợp với xu thế toàn cầu hóa. Đây là bước đệm quan trọng để VINASPC từng bước đưa tấm nhựa Polycarbonate “Made in Vietnam” ra thị trường quốc tế, đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng và tính đồng nhất.

Với hơn 20 năm phát triển, VINASPC khẳng định vị thế là một trong những nhà máy sản xuất tấm nhựa lấy sáng quy mô hàng đầu Việt Nam. Sở hữu dây chuyền công nghệ châu Âu hiện đại cùng đội ngũ kỹ thuật dày dạn kinh nghiệm, doanh nghiệp không ngừng nâng cao năng lực sản xuất, phục vụ hàng nghìn công trình trên toàn quốc.

Việc hoàn thành dự án ERP đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ, giúp VINASPC củng cố nội lực, định vị hình ảnh doanh nghiệp sản xuất hiện đại - vận hành chuẩn quốc tế - hướng đến phát triển bền vững. “Chuyển đổi số là hành trình thay đổi tư duy và văn hóa doanh nghiệp”, bà Nguyễn Phương Linh khẳng định.

