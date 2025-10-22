Vinamilk cùng cộng đồng viết tiếp hành trình sẻ chia

(VTC News) -

Với tinh thần “Bạn góp một – Vinamilk góp một”, chương trình “Vượt thiên tai – Tiếp bước tương lai 2025” do Vinamilk phối hợp cùng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội đồng Đội Trung ương tổ chức nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng. Chương trình kêu gọi quyên góp được hàng trăm nghìn sản phẩm dinh dưỡng, đến từ khách hàng và tập thể cán bộ – công nhân viên Vinamilk trên toàn quốc.

Chương trình “Vượt thiên tai – Tiếp bước tương lai 2025” triển khai trực tiếp trên website Vinamilk, với các thông tin cập nhật và minh bạch; được mọi người tiếp cận dễ dàng, ủng hộ nhanh chóng. (Ảnh: Vi Nam)

Miền Bắc vừa đi qua bão số 11, miền Trung vừa oằn mình trong bão số 10. Khi những đợt mưa dứt, trời hửng nắng trở lại, người dân bắt đầu dọn dẹp, dựng lại mái nhà. Đó cũng chính là lúc đoàn Vinamilk khởi hành về vùng bão lũ, mang theo hàng trăm nghìn sản phẩm dinh dưỡng, quà tặng và sự đồng hành của cộng đồng trên hành trình sẻ chia hậu thiên tai.

Hàng trăm nghìn sản phẩm dinh dưỡng Vinamilk được vận chuyển đến nơi, trao tặng bà con hậu thiên tai. (Ảnh: Tịnh Không)

Hành trình ấy là sự chung sức của bao tấm lòng “Bạn góp một - Vinamilk góp một” để cùng nhau vực dậy niềm tin, gửi trao hơi ấm của sự chia sẻ đến từng ngôi nhà, từng lớp học, nơi nụ cười trẻ thơ và niềm hy vọng được thắp lại sau bão lũ.

Em bé trường mầm non Nhật Tiến sau những ngày bão lũ. (Ảnh: Tịnh Không)

Điểm đến đầu tiên là xã Vân Nham, tỉnh Lạng Sơn – nơi vừa trải qua trận lũ lịch sử, gây thiệt hại nặng nề cho người dân.

Cô trò trường mầm non Nhật Tiến nhận quà từ Vinamilk. (Ảnh: Tịnh Không)

Tại trường mầm non Nhật Tiến, những hộp sữa, những món đồ chơi và lời động viên chân tình được trao tận tay đến các em nhỏ và các cô giáo. Không khí như bừng sáng lại sau những ngày bão lũ.

Nỗi sợ những ngày lũ dâng chưa tan, nhưng nụ cười đã hé lại khi các em được các cô chú Vinamilk đến tặng sữa, tặng quà. (Ảnh: Tịnh Không)

Đại diện Vinamilk – ông Phạm Tuyên, Giám đốc chi nhánh Hà Nội - trao quà động viên hộ dân khó khăn tại xã Vân Nham, Lạng Sơn. (Ảnh: Tịnh Không)

Trong ánh nắng mới, những câu chuyện vào ngày lũ dâng khiến cả đoàn lặng đi - không chỉ vì ký ức thiên tai, mà vì sức mạnh ý chí của người dân sau bão: Có buồn bã, có mất mát, thương đau nhưng bình tĩnh, nhẫn nại, kiên cường.

Chiều cùng ngày, đoàn đến xã Thiện Tân - nơi có nhiều căn nhà bị sập hoàn toàn và gần 300 hộ chịu thiệt hại lớn bởi thiên tai - gửi trao những sản phẩm dinh dưỡng Vinamilk cho các em thiếu nhi và người dân tại địa phương.

Ông Nông Văn Chiến, xã Thiện Tân, tỉnh Lạng Sơn trước căn nhà đổ nát nhận sự sẻ chia từ ông Phạm Tuyên – Giám đốc chi nhánh Hà Nội, Vinamilk. (Ảnh: Tịnh Không)

Ông Nông Văn Chiến đứng bên ngôi nhà đã sập toàn bộ sau khi bị lũ quét, ngậm ngùi nói: “Nhìn tài sản là cảm thấy rơi nước mắt, bây giờ già yếu rồi không có sức làm lại. Nhà không thể làm lại được, chỉ có làm túp lều mà ở.”

Ông Phạm Tuyên, Giám đốc chi nhánh Hà Nội của Vinamilk, không giấu được xúc động: “Nhìn cảnh tan hoang chúng tôi cảm thấy thật sự xót xa. Chúng tôi đến đây không chỉ để trao quà, mà để bà con biết rằng mình không cô đơn. Có chúng tôi, có cả xã hội đang chung tay cùng bà con vượt qua khó khăn.”

Cùng thời điểm đó, hàng nghìn sản phẩm dinh dưỡng Vinamilk cũng được gửi đến xã Thất Khê, tiếp sức cho người dân vùng sâu bị cô lập trong đợt lũ dữ.

Rời Lạng Sơn, đoàn tiếp tục đến Ninh Bình và Thanh Hóa – những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 10.

Đoàn Vinamilk gửi tặng những sản phẩm dinh dưỡng cho người dân tỉnh Ninh Bình, ghé thăm những gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề sau bão lũ. (Ảnh: Tịnh Không)

Ở Ninh Bình, bà Nguyễn Thị Lợi chỉ tay lên mái nhà vừa được lợp lại, nói: “Hôm đó gió lốc cuốn bay mái nhà, nước ào vào, cả nhà chỉ kịp chạy sang hàng xóm”. (Ảnh: Tịnh Không)

Tại xã Hoằng Hóa (Thanh Hóa), bầu trời đã trong xanh trở lại nhưng lòng người vẫn nặng trĩu nỗi lo hậu thiên tai. Các hộ dân đặc biệt khó khăn được đoàn đến thăm, trao tận tay những món quà động viên và lời thăm hỏi chân tình.

Đoàn Vinamilk trao tặng sản phẩm dinh dưỡng, thăm hỏi động viên người dân ở xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Tịnh Không)

Ngày cuối cùng, đoàn đến Thái Nguyên, nơi hậu quả bão số 11 vẫn còn in dấu, trao tặng sản phẩm dinh dưỡng cho bà con nơi đây.

Đại diện Vinamilk - ông Tạ Xuân Tuấn, Giám đốc kinh doanh Miền Bắc - trao tặng sản phẩm dinh dưỡng cho xã Văn Hán, tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: Tịnh Không)

Ở xã Văn Hán, ngôi nhà của vợ chồng anh Đoàn Khanh bị cuốn trôi hoàn toàn, chỉ còn trơ lại nền đất ngổn ngang. Vinamilk đã hỗ trợ hiện kim, tặng sản phẩm dinh dưỡng động viên gia đình anh trong thời khắc khó khăn.

Anh Đoàn Khanh và con gái nhỏ trước ngôi nhà đã bị lũ cuốn trôi toàn bộ. (Ảnh: Tịnh Không)

Tại trường THCS Đồng Liên, phường Gia Sàng, các sản phẩm dinh dưỡng Vinamilk được trao tặng cho các em học sinh. Những hộp sữa được mở ra, những khuôn mặt nhỏ ánh lên niềm vui giản dị, thuần khiết.

Các sản phẩm dinh dưỡng của Vinamilk được trao đến học sinh trường THCS Đồng Liên, phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: Tịnh Không)

Không chỉ dừng lại ở những chuyến xe trực tiếp, hàng trăm nghìn sản phẩm dinh dưỡng của Vinamilk còn được gửi đến với trẻ em và người dân các tỉnh Cao Bằng, Hà Tĩnh, Nghệ An, … lan tỏa tinh thần người Việt đùm bọc người Việt trên khắp mảnh đất quê hương.

Ông Tạ Xuân Tuấn, Giám đốc Kinh doanh Miền Bắc của Vinamilk, chia sẻ: “Vinamilk mong góp một phần nhỏ thể hiện sự quan tâm, động viên cùng bà con. Mong bà con nhanh chóng vượt qua những khó khăn hiện tại, quay trở lại nhịp sống bình thường một cách nhanh nhất có thể.”

Hành trình tạm khép lại, nhưng dư âm vẫn đọng mãi trong lòng các thành viên trong đoàn: Từ ánh mắt ngây ngô, từ giọt nước mắt không thể ngăn vì mất mát, từ nỗi bàng hoàng vẫn đọng nơi khóe mắt, từ cảnh tượng hoang tàn đổ nát, từ câu nói kiên định “còn người còn của”, từ nụ cười trẻ thơ, … Tất cả vừa xúc động, day dứt; lại tràn đầy lòng tin, hy vọng, …

Khi nắng lên sau bão, nụ cười trong veo của trẻ thơ chính là điều khiến ta tin rằng mọi khó khăn rồi cũng qua và hành trình mới lại bắt đầu. (Ảnh: Tịnh Không)

Từ những tấm lòng “Bạn góp một - Vinamilk góp một”, chương trình “Vượt thiên tai - Tiếp bước tương lai 2025” là minh chứng cho cam kết lâu dài của Vinamilk trong việc đồng hành cùng cộng đồng, đặc biệt là trẻ em và người dân vùng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.