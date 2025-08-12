Vinalink Group - 20 năm lan tỏa 'Mạch nguồn Di sản' bằng uy tín và chất lượng

(VTC News) -

Công ty Cổ phần Tập đoàn Liên kết Việt Nam - Vinalink Group vừa long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập với chủ đề "Mạch nguồn Di sản", đánh dấu hai thập kỷ phát triển, không ngừng cống hiến trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp tại Việt Nam. Sự kiện diễn ra trang trọng tại khách sạn JW Marriott Hà Nội, với sự góp mặt của Ban lãnh đạo công ty, các đối tác chiến lược, khách hàng thân thiết và tập thể đội ngũ nhân sự.

Vinalink Group kỷ niệm 20 năm thành lập.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Anh - Tổng Giám đốc Vinalink Group - chia sẻ về hành trình 20 năm xây dựng và phát triển của Vinalink Group: "Con số 20" không chỉ đơn thuần là cột mốc thời gian, mà nó còn biểu trưng cho hình ảnh đôi bàn tay đang cùng nhau gìn giữ, tiếp nhận và trao truyền ngọn lửa rực sáng của công ty. Đây là ngọn lửa của trí tuệ, tình yêu thương, khát khao chinh phục, ý chí kiên định và tinh thần hành động không lùi bước của Vinalink Group.

Ông Nguyễn Đức Anh - Tổng Giám đốc Vinalink Group - phát biểu tại sự kiện.

Chủ đề "Mạch nguồn di sản" được nhấn mạnh xuyên suốt sự kiện, thể hiện triết lý kinh doanh bền vững và cam kết dài lâu của Vinalink Group. "Mạch nguồn" là dòng chảy liên tục, không ngừng nghỉ của những giá trị cốt lõi, tạo nên nền tảng vững chắc cho sự thịnh vượng.

Trong khi đó, "di sản" không chỉ là tài sản hữu hình, mà còn là uy tín, kinh nghiệm, văn hóa đoàn kết, tinh thần cống hiến, tình yêu thương và khát vọng vươn tầm - những giá trị vô hình nhưng có ý nghĩa to lớn đối với doanh nghiệp và cộng đồng.

20 năm qua, Vinalink Group khẳng định vị thế trên thị trường, cũng như trong lòng người tiêu dùng thông qua chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Doanh nghiệp nhận được nhiều giải thưởng uy tín như "Huy chương vàng vì sức khỏe cộng đồng" nhiều năm liền, chứng nhận "Sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên", "Top 100 - Sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho gia đình và trẻ em", và gần đây nhất là "Top 10 Thương hiệu nổi tiếng châu Á - Thái Bình Dương 2024". Những giải thưởng này không chỉ là sự ghi nhận quá trình nỗ lực không ngừng của Vinalink Group, mà còn củng cố thêm niềm tin của người tiêu dùng đối với các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp từ thiên nhiên.

Gần đây nhất, Vinalink Group đạt giải thưởng “Top 10 thương hiệu nổi tiếng châu Á - Thái Bình Dương”.

Tại sự kiện, Vinalink Group cũng tái khẳng định cam kết về trách nhiệm xã hội. Công ty đã và đang tích cực triển khai nhiều hoạt động cộng đồng ý nghĩa.

Trong đó, dự án "Bếp ăn cho em" mang đến nhiều bếp ăn mới khang trang, góp phần cải thiện cơ sở học tập cho trẻ em tại các điểm trường vùng cao còn nhiều khó khăn. Quỹ thiện nguyện "Thấu cảm chân thành" cũng là một dự án ý nghĩa Vinalink Group phát động nhằm lan tỏa tinh thần sẻ chia trong thiên tai. Các hoạt động đồng hành cùng giải chạy báo Hànộimới và Hội Chữ thập đỏ TP. Đà Nẵng cũng thể hiện rõ nét cam kết này.

Bên cạnh việc mở rộng kinh doanh, Vinalink Group đặc biệt chú trọng phát triển con người. Thông qua các chương trình giáo dục, đào tạo toàn diện, công ty không chỉ nâng cao năng lực cho đội ngũ phân phối mà còn chung tay xây dựng một cộng đồng bán hàng trực tiếp chuyên nghiệp.

Gần đây nhất, Vinalink ký kết hợp tác chiến lược với Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp Việt Nam (SYS Việt Nam), cung cấp các chương trình đào tạo chuyên sâu nhằm giúp các nhà phân phối tự tin hơn trên hành trình phát triển sự nghiệp và tạo ra nhiều giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Anh cũng cho biết thêm: "Kỷ niệm 20 năm là dịp để nhìn lại và trân trọng những giá trị đã tạo nên Vinalink Group ngày hôm nay. Nhưng quan trọng hơn, đây là điểm tựa để chúng tôi tiếp tục kiên định với tầm nhìn của mình: Đưa di sản của niềm tin và uy tín trở thành động lực cho sự đổi mới không ngừng. Tất cả vì một mục tiêu duy nhất, đó là mang đến những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng Việt, từ đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng.”

Lễ kỷ niệm là dịp để Vinalink Group tri ân các thế hệ nhân sự đã cống hiến, các đối tác đồng hành và hàng triệu khách hàng đã tin tưởng. Ban lãnh đạo doanh nghiệp bày tỏ quyết tâm tiếp tục phát huy "Mạch nguồn di sản" - dòng chảy của uy tín, chất lượng và tinh thần nhân văn - để kiến tạo thêm nhiều giá trị bền vững cho xã hội trong chặng đường tiếp theo. Sắc vàng kim, biểu tượng của sự thành công và hy vọng, đã rực rỡ tại sự kiện, khẳng định niềm tin vững chắc vào một tương lai tươi sáng của Vinalink Group.