Ville De Mont Mountain Resort 3 năm liền ẵm trọn bộ sưu tập giải thưởng danh giá

World Travel Awards là giải thưởng về lĩnh vực du lịch danh giá thành lập năm 1993 và được mệnh danh là “Oscar của ngành du lịch”. Năm 2022, Ville De Mont Mountain Resort được xướng tên với danh hiệu Asia’s Leading Lifestyle Resort, khu nghỉ dưỡng đã khẳng định sự độc đáo trong thiết kế, sự hài hòa với thiên nhiên và văn hóa bản địa – những giá trị tạo nên phong cách trải nghiệm độc đáo riêng có.

Liên tiếp từ năm 2022 - 2023 - 2024, khu nghỉ dưỡng ghi dấu ấn khi có mặt tại hạng mục đề cử World’s Leading Lifestyle Resort – hạng mục cao nhất trong hệ thống giải thưởng này. Khu nghỉ dưỡng là đại diện duy nhất của Việt Nam, cạnh tranh với những điểm đến nổi tiếng như Belmond Reid’s Palace (Bồ Đào Nha) và Jumeirah Zabeel Saray (Dubai). Trong thư chúc mừng gửi đến Ville De Mont Mountain Resort năm 2022, ông Graham E. Cooke, nhà sáng lập giải thưởng, nhấn mạnh: “Các hạng mục thế giới của chúng tôi là cấp cao nhất trong chương trình, xin chúc mừng bạn vì đã tiến thật xa”.

Ville De Mont Mountain Resort được vinh danh tại World Travel Awards 2022.

Tại World Luxury Hotel Awards, giải thưởng được coi là “Cành cọ vàng của ngành du lịch”, Ville De Mont Mountain Resort xuất sắc ghi dấu ấn liên tiếp 3 năm với bộ sưu tập giải thưởng danh giá nhất Thế giới:

- Luxury Cultural Resort - Global Winner 2022 (Khu nghỉ dưỡng sang trọng mang đậm dấu ấn văn hóa bản địa hàng đầu Thế giới)

- Luxury Wedding Resort - Global Winner 2023 & 2024 (Khu nghỉ dưỡng tiệc cưới sang trọng nhất Thế giới 2023 và 2024)

- Luxury Mountain Resort 2024 - Global Winner 2024 (Khu nghỉ dưỡng núi sang trọng nhất Thế giới 2024)

cùng nhiều hạng mục giải thưởng khách ở cấp độ châu lục và khu vực.

Đại diện Ville De Mont Mountain Resort tại Lễ trao giải World Luxury Hotel Award 2024.

Haute Grandeur Global Awards tôn vinh trải nghiệm khách sạn tốt nhất trên 7 châu lục, 172 quốc gia và 90 hạng mục. Các khách sạn đoạt giải được coi là tiêu chuẩn ngành nhờ nỗ lực không ngừng nâng cao chất lượng xuất sắc.

Trong 2 năm liên tiếp tại Haute Grandeur Global Awards, Ville De Mont Mountain Resort được vinh danh hàng loạt giải thưởng danh giá cấp độ toàn cầu: Best Mountain Resort on a Global Level 2023 & 2024 (Khu nghỉ dưỡng núi xuất sắc nhất Thế giới 2023 và 2024); Best Sustainable Resort on a Global Level 2023 (Khu nghỉ dưỡng bền vững nhất Thế giới năm 2023); Best Wedding Resort on a Global level 2024 (Khu nghỉ dưỡng tiệc cưới xuất sắc nhất Thế giới 2024).

Những thành tựu này đặt khu nghỉ dưỡng ngang hàng với các tên tuổi nổi tiếng có thể kể đến như Balneo Hotel Saint Spas tọa lạc độc đáo tại giữa rừng thông xanh biếc và ngắm trọn thung lũng sông Chepinska tại châu Âu; hay Balbirnie House Hotel - một dinh thự Georgian tuyệt đẹp nằm trong khuôn viên rộng 400 mẫu Anh của công viên xinh đẹp ở trung tâm Fife - nơi đây được công nhận là một trong những tòa nhà được xếp hạng A tốt nhất của Scotland.

Đội ngũ nhân sự Ville De Mont Mountain Resort cùng Cúp giải thưởng Haute Grandeur Global Awards 2023.

Tọa lạc tại độ cao 1.555m so với mặt nước biển, Ville De Mont Mountain Resort nằm ẩn mình trong rừng thông samu trăm tuổi, như một báu vật thiên nhiên kỳ vĩ được bảo tồn nguyên vẹn. Khu nghỉ dưỡng mang dấu ấn kiến trúc độc bản được truyền cảm hứng từ những biệt thự Pháp cổ kết hợp với tinh hoa kiến trúc bản địa Sapa. Tại bất cứ vị trí nào trong khu nghỉ dưỡng, du khách có thể thưởng thức tầm nhìn từ trên cao xuống thung lũng Mường Hoa – một trong 10 ruộng bậc thang đẹp nhất thế giới. Những ngày trời trong, du khách còn có thể ngắm trọn đỉnh Fansipan - nóc nhà Đông Dương huyền thoại

Khi những nét văn hóa đặc trưng của Sapa dần thay đổi theo thời gian, Ville De Mont Mountain Resort như một bảo tàng sống đậm đà linh hồn bản địa, bảo tồn và nâng tầm những giá trị văn hóa thuần túy và trọn vẹn nơi rẻo cao, là lựa chọn xuất sắc cho những du khách tìm kiếm kỳ nghỉ dưỡng núi sang trọng với những trải nghiệm bản địa tinh tế, và là điểm đến lý tưởng cho các đám cưới như bước ra từ giấc mơ.