Vietlott tiếp tục tìm được vé số trúng Jackpot 2 tiền tỷ

(VTC News) -

Theo kết quả chính thức từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.250 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào tối 2/10 đã có 1 vé số trúng giải Jackpot 2 trị giá gần 3,2 tỷ đồng.

Cụ thể, giải Jackpot 2 thuộc về chủ nhân của chiếc vé may mắn có dãy số 01-02-20-24-27-42. Cặp số vàng để so giải Jackpot 2 là 43.

Trước đó, vào tối 30/9, Vietlott cho biết trong kỳ quay 1.249 của sản phẩm Power 6/55 có một vé trúng độc đắc hơn 179 tỷ đồng. Sau khi trừ thuế thu nhập theo quy định, chủ nhân tấm vé sẽ thực lĩnh hơn 161 tỷ đồng. Bộ số may mắn trúng độc đắc là: 17-23-34-39-46-52.

Tại kỳ quay số mở thưởng 1250 ngày 2/10, Vietlott ghi nhận một vé trúng giải Jackpot 2 trị giá hơn 3,176 tỷ đồng.

Cũng tại kỳ quay 1.249, Vietlott ghi nhận 2 vé số cùng trúng giải Jackpot 2 giải Jackpot 2 với tổng trị giá hơn 3,7 tỷ đồng mỗi giải.

Vào tháng 7, Vietlott trao giải độc đắc trị giá 127 tỷ đồng cho ông B.N. (ngụ TP.HCM). Người này đã trúng giải độc đắc của sản phẩm Mega 6/45 kỳ quay 1.373 nhờ hình thức mua vé bao nhiều con số. Ngoài giải độc đắc trị giá hơn 127 tỷ đồng, ông N. còn trúng hơn 194 triệu đồng từ các giải phụ khác.