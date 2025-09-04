Vietlott 5/9 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 5/9/2025 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 5/9. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 5/9/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 5/9/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 5/9 - Xổ số Mega 6/45 5/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 5/9/2025 - Vietlott Mega 6/45 5/9

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 5/9/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

– Vietlott Mega 6/45 quay số trúng thưởng vào 18h00 Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật hằng tuần, giúp người chơi dễ dàng cập nhật kết quả.

– Trong trường hợp thay đổi lịch quay, Vietlott sẽ thông báo trước tối thiểu 5 ngày qua website, ứng dụng hoặc hệ thống đại lý toàn quốc.

– Với khung giờ cố định, công nghệ tiên tiến và giám sát chặt chẽ, Mega 6/45 mang đến trải nghiệm an toàn, minh bạch và thuận tiện cho người chơi.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

– Để được công nhận hợp lệ, vé Mega 6/45 phải do Vietlott phát hành chính thức và có bộ số trùng khớp với kết quả quay thưởng đã công bố.

– Người tham gia cần hoàn tất giao dịch mua vé tối thiểu 15 phút trước khi buổi quay số bắt đầu, mọi vé phát hành sau thời điểm này sẽ tự động được chuyển sang kỳ quay tiếp theo.

– Đối với vé trúng thưởng, người chơi có 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả để làm thủ tục nhận giải, nếu quá hạn quy định, vé sẽ mất giá trị và không được chi trả.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

– Đối với những giải thưởng Mega 6/45 có giá trị dưới 10 tỷ đồng, người may mắn trúng giải có thể dễ dàng đến các đại lý hoặc điểm bán hàng được Vietlott ủy quyền để làm thủ tục nhận thưởng.

– Trường hợp giải thưởng có giá trị từ 10 tỷ đồng trở lên, người chơi cần trực tiếp đến trụ sở chính hoặc chi nhánh Vietlott để được xác minh thông tin và hoàn tất các bước nhận giải theo quy định.

– Vietlott luôn bảo đảm quy trình trả thưởng diễn ra minh bạch, công khai, tuân thủ pháp luật và đặt quyền lợi của khách hàng lên hàng đầu.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

– Người tham gia chơi Mega 6/45 phải đủ 18 tuổi, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không nằm trong nhóm đối tượng bị pháp luật ngăn cấm tham gia trò chơi có thưởng.

– Toàn bộ giải thưởng được chi trả bằng đồng Việt Nam (VND), tuyệt đối không sử dụng ngoại tệ và tuân thủ đúng các quy định tài chính hiện hành.

– Khi mua vé qua website hoặc ứng dụng Vietlott, người chơi cần khai báo chính xác và đầy đủ thông tin cá nhân để đảm bảo quyền lợi cũng như thuận tiện trong quá trình hỗ trợ khi có vấn đề phát sinh.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 5/9/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.