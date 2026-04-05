Vietlott 5/4 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 5/4/2026 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 5/4. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 5/4/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 5/4/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 5/4/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

- Vietlott 3/4, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 3/4/2026

- Vietlott 1/4, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 1/4/2026

- Vietlott 29/3, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 29/3/2026

- Vietlott 27/3, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 27/3/2026

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

- Mega 6/45 là sản phẩm xổ số tự chọn do Vietlott phát hành, với lịch quay thưởng cố định vào 18h00 các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật hằng tuần, giúp người chơi thuận tiện theo dõi kết quả.

- Trường hợp có sự điều chỉnh về lịch quay số hoặc thời gian công bố kết quả, Vietlott sẽ thông báo trước ít nhất 5 ngày trên website, ứng dụng chính thức và tại các điểm bán vé.

- Mỗi kỳ quay thưởng của Mega 6/45 được thực hiện bằng hệ thống máy quay số tự động hiện đại và có sự giám sát của cơ quan chức năng, đảm bảo quá trình quay số minh bạch, công khai và đúng quy định.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

- Để việc nhận thưởng Mega 6/45 diễn ra suôn sẻ, người chơi nên nắm rõ các quy định và điều kiện lĩnh thưởng do Vietlott ban hành nhằm đảm bảo quyền lợi khi may mắn trúng giải.

- Vé trúng thưởng phải là vé hợp lệ do Vietlott phát hành, còn nguyên trạng, không rách, không tẩy xóa hay có dấu hiệu chỉnh sửa, đồng thời bộ số trên vé phải trùng với kết quả quay số của kỳ quay tương ứng.

- Mỗi tờ vé chỉ tham gia một kỳ quay số nếu được mua trước giờ quay ít nhất 15 phút. Những vé mua sau mốc thời gian này sẽ được chuyển sang kỳ quay tiếp theo.

- Người trúng thưởng cần làm thủ tục nhận giải trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Nếu quá thời hạn quy định, tấm vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Với các giải thưởng dưới 10 tỷ đồng, người trúng có thể đến đại lý hoặc điểm bán vé được Vietlott ủy quyền để làm thủ tục nhận thưởng, giúp quá trình lĩnh tiền diễn ra nhanh chóng và thuận tiện.

- Trường hợp giải thưởng từ 10 tỷ đồng trở lên, người trúng cần đến trực tiếp trụ sở hoặc văn phòng đại diện của Vietlott để xác minh thông tin và hoàn tất các bước nhận thưởng theo quy định.

- Tất cả các khoản chi trả đều được Vietlott thực hiện công khai, đúng quy trình và trong thời gian quy định, nhằm đảm bảo quyền lợi đầy đủ cho người trúng giải.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

- Điều kiện tham gia Mega 6/45: Người chơi phải từ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp bị pháp luật cấm tham gia xổ số.

- Hình thức trả thưởng: Vietlott thực hiện chi trả giải thưởng bằng đồng Việt Nam (VND). Người trúng thưởng cần kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân theo đúng quy định hiện hành.

- Mua vé online: Khi mua vé qua website hoặc ứng dụng chính thức của Vietlott, người chơi cần cung cấp thông tin cá nhân chính xác để thuận tiện cho việc xác minh và nhận thưởng nếu trúng giải.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 5/4/2026 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.