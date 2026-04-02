Vietlott 2/4 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 2/4/2026 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 2/4. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 5 ngày 2/4/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 2/4/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 2/4/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Xem lại kết quả xổ số Power 6/55 các ngày mở thưởng trước

- Vietlott 31/3, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 31/3/2026

- Vietlott 28/3, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 28/3/2026

- Vietlott 26/3, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 26/3/2026

- Vietlott 24/3, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 24/3/2026

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là sản phẩm xổ số tự chọn do Vietlott phát hành, thu hút nhiều người tham gia nhờ luật chơi đơn giản và cơ hội trúng giải Jackpot tích lũy với giá trị lớn.

- Kết quả Power 6/55 được quay số vào 18h00 các ngày Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy hằng tuần. Quá trình quay thưởng được thực hiện công khai, minh bạch và luôn có sự giám sát theo quy định.

- Nếu có bất kỳ thay đổi nào về lịch quay số hoặc thời gian công bố kết quả, Vietlott sẽ thông báo trước trên website, ứng dụng chính thức và tại các điểm bán vé để người chơi kịp thời nắm bắt.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Vé trúng thưởng Power 6/55 có thời hạn nhận giải tối đa 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Nếu quá thời gian quy định mà chưa làm thủ tục lĩnh thưởng, tờ vé sẽ hết giá trị.

- Khi đi nhận giải, người trúng cần mang theo vé hợp lệ còn nguyên trạng, không rách, không tẩy xóa hay có dấu hiệu chỉnh sửa. Việc chi trả tiền thưởng được thực hiện tại các điểm giao dịch hoặc đại lý do Vietlott ủy quyền.

- Sau khi kết thúc quay số, người chơi nên chờ khoảng 60 phút rồi mới kiểm tra kết quả để hệ thống cập nhật đầy đủ, giúp việc đối chiếu với vé chính xác hơn.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Người trúng Power 6/55 có thể đến trụ sở, văn phòng đại diện của Vietlott hoặc các điểm bán vé được ủy quyền để làm thủ tục nhận thưởng. Sau khi vé được kiểm tra và xác nhận hợp lệ, tiền thưởng sẽ được chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trong thời gian tối đa khoảng 5 ngày làm việc.

- Nếu phát sinh tranh chấp, khiếu nại hoặc cần kiểm tra thêm về tính hợp lệ của vé trúng, việc thanh toán tiền thưởng có thể được tạm dừng. Khoản tiền này chỉ được chi trả sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Jackpot 1 của Vietlott trong trò Power 6/55 dành cho tấm vé trùng khớp toàn bộ 6 số với kết quả quay. Giá trị giải bắt đầu từ 30 tỷ đồng và sẽ tiếp tục tăng lên qua các kỳ nếu chưa có người trúng.

- Jackpot 2 được trao cho vé có 5 số trùng kết quả và đúng số đặc biệt. Mức thưởng khởi điểm khoảng 3 tỷ đồng và cũng được cộng dồn cho đến khi có người may mắn sở hữu.

- Ngoài hai giải Jackpot, người chơi vẫn có nhiều cơ hội nhận thưởng khác như: trùng 5 số nhận 40 triệu đồng, trùng 4 số nhận 500.000 đồng và trùng 3 số nhận 50.000 đồng.

- Mỗi vé Power 6/55 có giá 10.000 đồng. Nếu một vé đồng thời trúng nhiều hạng giải, người chơi sẽ nhận mức thưởng cao nhất; trường hợp nhiều người cùng trúng Jackpot, số tiền sẽ được chia đều theo quy định của Vietlott.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 2/4/2026, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.