Vietlott 5/10 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 5/10/2025 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 5/10. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 5/10/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 5/10/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 5/10 - Xổ số Mega 6/45 5/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 5/10/2025 - Vietlott Mega 6/45 5/10

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 5/10/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

- Vietlott 3/10, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 3/10/2025

Vietlott 3/10, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 3/10/2025

- Vietlott 1/10, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 1/10/2025

Vietlott 1/10, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 1/10/2025

- Vietlott 28/9, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 28/9/2025

Vietlott 28/9, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 28/9/2025

- Vietlott 26/9, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 26/9/2025

Vietlott 26/9, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 26/9/2025

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

- Vietlott Mega 6/45 tiến hành quay số mở thưởng vào lúc 18h00 các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật hàng tuần, giúp người chơi thuận tiện theo dõi.

- Trong trường hợp có thay đổi lịch quay, Vietlott sẽ thông báo tối thiểu 5 ngày trước đó qua website, ứng dụng chính thức hoặc hệ thống đại lý ủy quyền.

- Với việc áp dụng công nghệ tiên tiến và quy trình giám sát nghiêm ngặt, Mega 6/45 luôn duy trì tính minh bạch, công khai và công bằng, mang đến sự yên tâm cho người tham gia.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

- Vé Mega 6/45 chỉ hợp lệ khi được phát hành bởi Vietlott và có dãy số trùng khớp với kết quả quay thưởng.

- Người tham gia cần hoàn tất việc mua vé chậm nhất 15 phút trước giờ quay số, các vé mua sau sẽ được chuyển sang kỳ mở thưởng kế tiếp.

- Trường hợp trúng giải, người chơi phải tiến hành thủ tục nhận thưởng trong vòng 60 ngày kể từ khi công bố kết quả, nếu quá hạn vé sẽ không còn giá trị.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Các giải thưởng Mega 6/45 có giá trị dưới 10 tỷ đồng sẽ được chi trả tại những điểm bán hoặc đại lý được Vietlott ủy quyền.

- Đối với phần thưởng từ 10 tỷ đồng trở lên, người trúng phải đến trực tiếp trụ sở hoặc chi nhánh của Vietlott để thực hiện thủ tục nhận thưởng và xác minh thông tin.

- Vietlott cam kết trả thưởng đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch và luôn bảo vệ quyền lợi chính đáng của khách hàng.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

- Người tham gia Mega 6/45 cần từ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không nằm trong nhóm bị pháp luật cấm.

- Tất cả giải thưởng được chi trả bằng đồng Việt Nam (VND) theo quy định pháp luật hiện hành.

- Khi mua vé qua website hoặc ứng dụng Vietlott, khách hàng phải cung cấp thông tin cá nhân chính xác và đầy đủ để đảm bảo quyền lợi cũng như thuận tiện cho việc hỗ trợ sau này.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 5/10/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.