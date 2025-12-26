Vietlott 26/12 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 26/12/2025 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 26/12. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 26/12/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 26/12/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 26/12 - Xổ số Mega 6/45 26/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 26/12/2025 - Vietlott Mega 6/45 26/12

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 26/12/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

- Vietlott tổ chức quay số Mega 6/45 vào lúc 18h00 các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật, giúp người chơi thuận tiện theo dõi và tham gia.

- Trong trường hợp có thay đổi lịch quay, Vietlott sẽ thông báo trước ít nhất 5 ngày qua website, ứng dụng chính thức và các điểm bán vé trên toàn quốc.

- Toàn bộ quá trình quay số Mega 6/45 được thực hiện tự động, có giám sát chặt chẽ, đảm bảo kết quả minh bạch, công khai và chính xác.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

Khi lĩnh thưởng Vietlott Mega 6/45, người chơi cần lưu ý:

- Vé hợp lệ: Chỉ những vé do Vietlott phát hành và có dãy số trùng với kết quả kỳ quay mới được chấp nhận.

- Thời gian mua vé: Vé phải được mua ít nhất 15 phút trước giờ quay; vé mua sau sẽ áp dụng cho kỳ quay kế tiếp.

- Thời hạn nhận thưởng: Người trúng giải phải làm thủ tục trong 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả; quá thời hạn này, vé sẽ mất giá trị.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Giải dưới 10 tỷ đồng: Người trúng có thể nhận thưởng trực tiếp tại đại lý hoặc điểm bán Vietlott, nhanh chóng và tiện lợi.

- Giải từ 10 tỷ đồng trở lên: Phải đến trụ sở hoặc chi nhánh Vietlott để làm thủ tục, đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin.

- Vietlott cam kết chi trả minh bạch, đúng quy định và đúng thời hạn, mang lại sự yên tâm tuyệt đối cho người chơi.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

- Người tham gia Mega 6/45 Vietlott phải từ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị pháp luật cấm.

- Giải thưởng được chi trả bằng tiền Việt Nam, đồng thời người trúng phải nộp thuế theo quy định hiện hành.

- Khi mua vé qua website hoặc ứng dụng Vietlott, người chơi cần cung cấp thông tin cá nhân chính xác để việc xác thực và nhận thưởng diễn ra thuận lợi.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 26/12/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.