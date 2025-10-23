Việt Nam và Bulgaria nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược

Phát biểu tại buổi họp báo, Tổng thống Bulgaria Rumen Radev cho biết, quan hệ 2 nước đã bước lên tầm cao mới với việc quyết định nâng cấp quan hệ 2 nước lên mức Đối tác chiến lược. Đồng thời khẳng định, Việt Nam không chỉ là một đối tác quan trọng ưu tiên trong khu vực Đông Nam Á mà còn nằm ở mối quan hệ gắn bó trong suốt 75 năm qua.

Tổng thổng Bulgaria khẳng định đã cùng với Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ sự hài lòng triển vọng hợp tác giữa 2 nước trong tất cả các lĩnh vực trong đó sự tin cậy về chính trị đóng vai trò quan trọng làm cơ sở để 2 nước cùng nỗ lực đạt được nhiều thành tựu quan trọng hơn nữa vì lợi ích của nhân dân mỗi nước và vì hoà bình ổn định ở khu vực cũng như trên thế giới.

Tổng thống Bulgaria Rumen Radev.

Tổng thống Bulgaria cho biết: "Chúng tôi cũng thảo luận nhiều giải pháp để thúc đẩy sự tăng trưởng trong quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước với nhiều lĩnh vực tiềm năng mà mỗi nước có thế mạnh riêng. Cá nhân tôi bày tỏ sự ấn tượng về tốc độ tăng trưởng trưởng kinh tế của Việt Nam, đặc biệt là việc thời gian gần đây Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh điều này sẽ giúp nền kinh tế Việt Nam phát triển ổn định trong thời gian tới.

Tôi cũng đánh giá cao chính sách ngoại giao năng động, tích cực của Việt Nam đã góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế".

Tổng Bí thư Tô Lâm.

Về phần mình Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, trên tinh thần tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, 2 bên đã có một cuộc hội đàm hết sức thành công, đã cùng nhau đánh giá lại tình hình quan hệ hợp tác giữa hai nước, thống nhất các định hướng lớn để mở rộng và làm sâu sắc hơn các lĩnh vực hợp tác truyền thống, xác định các lĩnh vực hợp tác mới mà hai nước có tiềm năng và có nhu cầu, hai bên cũng đã trao đổi sâu rộng về những vấn đề khu vực và quốc tế mà 2 nước cùng quan tâm: “Trên cơ sở những bước phát triển tích cực của thành tựu to lớn của quan hệ Việt Nam - Bulgaria, sau 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, với sự tin tưởng vững chắc vào tương lai tốt đẹp của quan hệ hai nước, chúng tôi đã thông qua Tuyên bố về Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Bulgaria.

Đây là dấu mốc quan trọng tạo cơ sở nền tảng đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Khuôn khổ hợp tác này sẽ tạo cơ sở vững chắc để củng cố và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Bulgaria, phát huy tối đa những thế mạnh của nhau để hai nước tiếp tục phát triển nhanh và bền vững trong tình hình mới".

Tổng Bí thư Tô Lâm (trái) và Tổng thống Bulgaria Rumen Radev (phải) tại buổi họp báo.