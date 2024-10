Việt Nam tặng công trình doanh trại đại đội biên phòng cho Lào

(VTC News) -

Sáng 23/10, trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 2, tại huyện Sop Bao (tỉnh Houaphanh), đoàn đại biểu hai nước Việt Nam và Lào đã dự lễ khởi công công trình xây dựng doanh trại Đại đội Biên phòng 214 (Quân đội Nhân dân Lào), quà tặng của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Đoàn Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu. Đoàn Lào do Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào dẫn đầu.

Các đại biểu dự lễ khởi công công trình xây dựng doanh trại Đại đội Biên phòng 214 (Quân đội nhân dân Lào), quà tặng của Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Trịnh Sơn)

Công trình xây dựng doanh trại Đại đội Biên phòng 214 (Quân đội Nhân dân Lào) là một trong những công trình tiêu biểu mà Bộ Quốc phòng hai nước đã và đang hợp tác triển khai thời gian qua, là biểu hiện sinh động cho tình đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau giữa hai nước, hai Quân đội.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại lễ khởi công. (Ảnh: Trịnh Sơn)

Phát biểu tại lễ khởi công, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Việt Nam và Lào có đường biên giới chung dài hơn 2.300km. Thời gian qua, hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới là một trong những điểm sáng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại vùng biên, tạo điều kiện cho bà con nhân dân hai bên an tâm giao thương, phát triển kinh tế.

Với mong muốn sát cánh cùng Quân đội nhân dân Lào nói chung, lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới Lào nói riêng, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ biên phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân đội giao phó, Bộ Quốc phòng Việt Nam vui mừng được hỗ trợ xây dựng công trình doanh trại Đại đội Biên phòng 214 và mong muốn công trình sớm được hoàn thành.

Đại biểu hai nước bấm nút khởi công xây dựng công trình. (Ảnh: Trịnh Sơn)

“Tôi mong muốn quá trình xây dựng, các đơn vị thi công chấp hành nghiêm yêu cầu về kỹ thuật; huy động tối đa nguồn lực trang thiết bị và nhân công để triển khai các hạng mục xây dựng đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng. Tôi tin tưởng rằng, Đại đội Biên phòng 214 sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất, bản lĩnh cách mạng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiếp tục là cầu nối vững chắc cho quan hệ đặc biệt giữa hai nước, hai Quân đội Việt Nam - Lào”, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ.

Trước đó, đoàn đại biểu hai nước đã đến thăm, tặng quà Trường Tiểu học-Trung học cơ sở Pahang tại huyện Sop Bao (tỉnh Houaphanh).

Đại tướng Phan Văn Giang xúc động đón nhận chiếc khăn quàng đỏ từ các cháu học sinh Trường Tiểu học-Trung học cơ sở Pahang. (Ảnh: Trịnh Sơn)

Học sinh Trường Tiểu học-Trung học cơ sở Pahang vẫy cờ, hoa chào đón hai Bộ trưởng. (Ảnh: Trịnh Sơn)

Phát biểu trong chuyến thăm, Đại tướng Phan Văn Giang vui mừng khi thấy các em học sinh mạnh khỏe, vui tươi, năng động, được học tập và lớn lên trong môi trường đầy tình yêu thương và sự quan tâm; lãnh đạo địa phương và Ban giám hiệu Nhà trường hết sức quan tâm, chú trọng đến việc tuyên truyền, giáo dục cho các em học sinh về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào; thầy và trò nhà trường đã luôn khắc phục khó khăn về điều kiện địa hình, thời tiết, cơ sở vật chất để lan tỏa tri thức, gieo mầm tương lai.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng, cùng uống chung dòng nước Mekong, cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, mối quan hệ thủy chung, trong sáng Việt Nam-Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng, vun đắp đã không ngừng phát triển lên tầm cao mới.

Đại tướng Phan Văn Giang trao học bổng tặng các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Trịnh Sơn)

Mối tình đoàn kết đặc biệt và hiếm có này chính là tài sản vô giá của hai dân tộc mà thế hệ trẻ hai nước, trong đó có các học sinh Trường Tiểu học-Trung học cơ sở Pahang, sẽ tiếp tục gìn giữ và vun đắp, làm rạng rỡ thêm truyền thống đoàn kết gắn bó Việt Nam-Lào.