Việt Nam nêu bật vai trò tiên phong của nước đang phát triển tại Công ước Hà Nội

(VTC News) -

Chiều 26/10, chia sẻ tại họp báo công bố kết quả Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết, việc Việt Nam đăng cai tổ chức Công ước Hà Nội cho thấy tinh thần, cam kết mạnh mẽ của một quốc gia đang phát triển trong việc đương đầu và giải quyết một thách thức lớn đối với cả Việt Nam và thế giới.

"Mặc dù Việt Nam so với nhiều nước phát triển hơn có thể không bằng về trình độ công nghệ hay vấn đề xử lý tội phạm mạng, nhưng việc Việt Nam dũng cảm xung phong làm nơi mở ký Công ước Hà Nội cho thấy tinh thần, cam kết rất mạnh mẽ của một nước đang phát triển trước một thách thức rất lớn toàn cầu", ông Nguyễn Minh Vũ nói.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ. (Ảnh: Minh Đức)

Trong các phiên thảo luận, các quốc gia và tổ chức cũng nhấn mạnh nâng cao năng lực cho các quốc gia đang phát triển, cũng như tầm quan trọng của chia sẻ kinh nghiệm chống tội phạm mạng với các quốc gia, qua đó tạo tiền đề để thúc đẩy chuyển giao nguồn lực, tăng hiệu quả triển khai công ước.

Theo thống kê, trong hai ngày sự kiện, buổi lễ đón hơn 2.500 đại biểu, 110 đoàn quốc gia, 150 tổ chức quốc tế và tư nhân... thể hiện sự quan tâm rộng rãi của tổ chức cũng như bạn bè quốc tế.

Đây là sự kiện lần đầu tiên Việt Nam được tổ chức với đầy đủ ngôn ngữ chính thức của Liên hợp quốc. 72 quốc gia ký kết tham gia công ước. Đây là một trong những lễ mở ký lớn nhất của Liên hợp quốc trong 10 năm qua.

Ngoài ra, sự kiện còn có hơn 8 hội thảo và tọa đàm chuyên đề, 37 sự kiện bên lề với không khí thảo luận tích cực, thiện chí và tinh thần xây dựng, nhiều thông tin mới được cập nhật, cùng với các cuộc gặp với các lãnh đạo cao nhất của nhà nước, cho thấy một hình mẫu hợp tác liên ngành trong tổ chức các sự kiện quốc tế.

Toàn cảnh họp báo.

Đảm bảo thực thi Công ước

"Một trong những kết quả quan trọng nhất của Lễ mở ký là chúng ta đảm bảo được việc thực thi ngay công ước. Vì theo công ước phải có ít nhất 40 nước ký và phê chuẩn, và chúng ta đã có 72 nước ký kết, thúc đẩy thực thi sớm sau khi đưa vào phê chuẩn", ông Nguyễn Minh Vũ cho biết.

Lễ mở ký cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế để có thể nâng cao tính hiệu quả của quá trình thực thi Công ước.

Theo Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Lễ mở ký hôm nay mới chỉ là sự khởi đầu đưa ra khung khổ pháp lý để các quốc gia cùng tham gia.

Bộ Công an, Bộ Ngoại giao sẽ phối hợp đẩy nhanh sớm nhất tiến trình phê chuẩn, để công ước đi vào phù hợp với pháp luật của Việt Nam, đưa công ước sớm nhất được triển khai tại Việt Nam.

Bộ Công an sẽ phối hợp các cơ quan triển khai ngay các hoạt động có liên quan, đẩy mạnh tuyên truyền, thực thi có hiệu quả nhất các nội dung.

Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. (Ảnh: Minh Đức)

"Công nghệ dành cho con người, chuyển đổi số dành cho hòa bình. Chúng ta tin tưởng với Công ước, không một quốc gia nào bị bỏ lại phía sau, các quốc gia sẽ cùng chung tay để có không gian hòa bình, phát triển trên không gian mạng", ông Minh nói.

Việc mở ký Công ước Hà Nội đã tạo ra bước ngoặt trong phòng chống tội phạm mạng, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và quản trị số. Sự kiện cũng giúp các đại biểu hiểu hơn hình ảnh đất nước con người Việt Nam. Hà Nội nay không chỉ là một thành phố hòa bình mà còn là thành phố của các Công ước quốc tế.