Toàn văn phát biểu của Đại tướng Lương Tam Quang tại bế mạc Lễ mở ký Công ước Hà Nội

Báo CAND trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Lương Tam Quang.

Kính thưa các nhà lãnh đạo và các quý vị đại biểu, khách quý!

Trong hai ngày vừa qua, chúng ta đã cùng nhau làm việc rất hiệu quả. Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng được tiến hành trang trọng, thành công tốt đẹp, với đại diện 72 quốc gia đã ký kết tham gia Công ước.

Cùng với Lễ mở ký, Hội nghị cấp cao gồm các phiên thảo luận, các sự kiện bên lề đã diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến sâu sắc, phản ánh khá rõ nét bức tranh tình hình tội phạm mạng trên thế giới, nỗ lực của mỗi quốc gia, mỗi tổ chức, cá nhân và yêu cầu cấp thiết tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng chống tội phạm mạng, đưa ra nhiều đề xuất, sáng kiến và cam kết thực hiện hiệu quả Công ước Hà Nội nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về phòng, chống tội phạm mạng trong thời gian tới.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại phiên bế mạc Lễ mở ký Công ước Hà Nội.

Thay mặt Đảng, Nhà nước Việt Nam, tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tinh thần trách nhiệm và những đóng góp quan trọng của các nhà lãnh đạo, đại biểu tham dự Lễ mở ký.

Tôi cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Liên Hợp Quốc, Ban tổ chức, các cơ quan chức năng của Việt Nam, cùng các tổ chức quốc tế, chuyên gia, nhà khoa học và đội ngũ tình nguyện viên, các doanh nghiệp, phóng viên báo chí, những người đã đóng góp tâm huyết, trí tuệ và công sức để tạo nên thành công của sự kiện trọng đại này.

Phiên bế mạc Lễ mở ký Công ước Hà Nội.

Qua Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao, bên cạnh thành tựu quan trọng đạt được về ký kết tham gia Công ước Hà Nội của các quốc gia, tôi xin nhấn mạnh 3 kết quả đồng thuận, đó là:

Thứ nhất, chúng ta thống nhất nhận thức rằng, Công ước Hà Nội là bước đi chiến lược có tính lịch sử, thể hiện tầm nhìn, trách nhiệm, nỗ lực chung, tinh thần hợp tác của cộng đồng quốc tế vì một không gian mạng an toàn, tin cậy, vì con người, vì hoà bình và phát triển bền vững.

Công ước Hà Nội đã tạo nền tảng pháp lý cho hợp tác quốc tế; đồng thời khẳng định giá trị của hợp tác đa phương, đối thoại bình đẳng và tôn trọng chủ quyền quốc gia, nhằm bảo đảm không gian mạng thực sự trở thành môi trường phục vụ hòa bình, công bằng và phát triển bền vững.

Thứ hai, sự hiện diện của đông đảo các quốc gia, tổ chức quốc tế, tổ chức và cá nhân tham dự Lễ mở ký cho thấy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, ý chí chính trị và quyết tâm cao của cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến chống tội phạm mạng, mở ra cơ hội mới tăng cường hợp tác, củng cố lòng tin và thúc đẩy tiến bộ chung của nhân loại.

Thứ ba, việc Công ước được thông qua bằng đồng thuận và tổ chức thành công Lễ mở ký tại Hà Nội tái khẳng định vai trò trung tâm của Liên hợp quốc, tăng cường hợp tác quốc tế để đối phó với các thách thức toàn cầu; đồng thời thể hiện sự tin tưởng, tín nhiệm của Liên hợp quốc, cộng đồng quốc tế đối với vai trò, uy tín, năng lực, trách nhiệm của Việt Nam, Bộ Công an Việt Nam trong giải quyết các vấn đề toàn cầu, trước hết là bảo vệ an ninh mạng vì một không gian mạng an toàn, nhân văn và bền vững.

Kính thưa các nhà lãnh đạo và quý vị đại biểu!

Vì một tương lai số an toàn, công bằng, nhân văn, tôi trân trọng đề nghị và kêu gọi các quốc gia, các tổ chức và doanh nghiệp tăng cường hợp tác thực thi có hiệu quả Công ước Hà Nội bằng sự đoàn kết và lòng tin chiến lược, bằng tinh thần trách nhiệm, chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ và nguồn lực, nhất là hỗ trợ các quốc gia đang phát triển.

Nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, là bạn, là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; với sự coi trọng đặc biệt, xác định an ninh mạng và phòng chống tội phạm mạng là điều kiện tiên quyết để bảo vệ chủ quyền số, quyền riêng tư, quyền con người, niềm tin xã hội số, với hệ thống pháp luật, chiến lược quốc gia đã có, Việt Nam cam kết sẽ thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và có trách nhiệm các nghĩa vụ theo nội dung Công ước, tăng cường hợp tác song phương và đa phương, phối hợp hành động với các quốc gia thành viên trong phòng, chống tội phạm mạng.

Việt Nam tin tưởng sâu sắc rằng Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng sẽ là cột mốc lịch sử, mở ra kỷ nguyên hợp tác mới trong nỗ lực bảo vệ hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của nhân loại; Công ước Hà Nội sẽ thật sự trở thành ngọn hải đăng soi đường cho sự hợp tác toàn cầu về an ninh mạng, đưa thế giới đến mục tiêu “Công nghệ vì con người, số hóa vì hòa bình”.

Một lần nữa, thay mặt Đảng, Nhà nước Việt Nam, tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý vị đại biểu, tổ chức, cá nhân đã tham gia và đóng góp vào thành công chung của Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao.

Với tinh thần đó, tôi tuyên bố bế mạc Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng.

Chúc các nhà lãnh đạo cùng toàn thể quý vị đại biểu nhiều sức khoẻ, hạnh phúc, thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!