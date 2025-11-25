Việt Nam khởi động dự án tăng cường năng lực ứng phó bạo lực gia đình

(VTC News) -

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (BVHTTDL) phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) chính thức khởi động Dự án “Nâng cao năng lực phòng ngừa và ứng phó với bạo lực gia đình giai đoạn 2025–2026”.

BVHTTDL phối hợp cùng UNFPA khởi động Dự án “Nâng cao năng lực phòng ngừa và ứng phó với bạo lực gia đình giai đoạn 2025–2026” ngày 25/11/2025. (Ảnh: UNFPA)

Dự án nhằm củng cố hệ thống phòng ngừa và ứng phó với bạo lực gia đình theo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong bối cảnh các hình thức bạo lực trực tuyến gia tăng nhanh và trở nên phức tạp hơn.

Lễ khởi động diễn ra tại Hà Nội với gần 100 đại biểu từ các bộ, ngành, địa phương và tổ chức quốc tế, đúng Ngày Quốc tế Xóa bỏ Bạo lực đối với Phụ nữ (25/11), mở màn Chiến dịch 16 ngày Hành động toàn cầu và Tháng Hành động quốc gia vì Bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tại Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khởi động, bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng BVHTTDL, khẳng định cam kết của Chính phủ trong nỗ lực đẩy mạnh phòng ngừa và ứng phó bạo lực gia đình, nhấn mạnh Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022 và Nghị định 76/2023 “đã tạo nền tảng pháp lý quan trọng”.

Tuy nhiên, bà cho rằng tốc độ phát triển mạnh mẽ của thời đại số đang đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân.

"Bối cảnh mới đặt ra yêu cầu phải đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng và tăng cường chất lượng dịch vụ hỗ trợ nạn nhân. Sự hỗ trợ của UNFPA và KOICA sẽ giúp chúng ta triển khai các hoạt động có trọng tâm, góp phần bảo vệ phụ nữ, trẻ em và củng cố gia đình Việt Nam”, bà Trịnh Thị Thuỷ nhấn mạnh.

Ông Matt Jackson, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam, cho rằng việc ứng phó với bạo lực gia đình trong kỷ nguyên số đòi hỏi “những hệ sinh thái số an toàn, năng lực số mạnh mẽ và các cơ chế bảo vệ hiệu quả, trên cả không gian mạng và đời sống thực”.

Ông khẳng định UNFPA sẽ tiếp tục đồng hành để bảo đảm “không một người bị bạo lực nào bị bỏ lại phía sau”. Báo cáo của UNFPA trình bày tại sự kiện cho thấy bạo lực giới có yếu tố công nghệ đang tăng mạnh trên toàn cầu. Các hình thức phổ biến gồm quấy rối, đe doạ, theo dõi qua GPS, phát tán hình ảnh thân mật trái phép và tống tiền.

Theo số liệu quốc tế, 85% phụ nữ từng trải nghiệm hoặc chứng kiến bạo lực online; 57% bị lạm dụng hình ảnh; và 96% video bị làm giả bằng AI là nội dung khiêu dâm nhắm vào phụ nữ.

Theo cuộc điều tra quốc gia năm 2019, 63% phụ nữ Việt Nam từng bị ít nhất một hình thức bạo lực do chồng/bạn tình gây ra; 31,6% bị bạo lực chỉ trong vòng 12 tháng trước khảo sát. Thiệt hại kinh tế do bạo lực gây ra được ước tính tương đương 1,81% GDP. Đáng chú ý, 90,4% phụ nữ không tìm kiếm hỗ trợ từ bất kỳ dịch vụ chính thức nào.

Theo hồ sơ dự án, VNM10P08 gồm 4 nhóm mục tiêu trọng tâm: xây dựng và vận hành tổng đài quốc gia 3 số ngắn về phòng, chống bạo lực gia đình; thiết lập cơ chế phối hợp liên ngành; phát triển các sáng kiến truyền thông số hướng tới thanh niên và nam giới; và tăng cường năng lực quản lý – kỹ thuật để đảm bảo hiệu quả triển khai.

Dự án cũng bao gồm 8 nhóm hoạt động then chốt như thiết lập tổng đài, vận hành đường dây hỗ trợ, tổ chức truyền thông sáng tạo, thí điểm chương trình giáo dục kiểm soát hành vi bạo lực và tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành thực thi Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

BVHTTDL cho biết dự án giai đoạn 2025–2026 sẽ tạo nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực đội ngũ cung cấp dịch vụ, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia, xây dựng quy trình phản ứng nhanh và thúc đẩy các giải pháp truyền thông nhằm thay đổi hành vi trong cộng đồng.

Dự án cũng kỳ vọng tạo đột phá trong chuẩn hóa hệ thống dịch vụ, tăng cường phối hợp liên ngành, và ứng dụng công nghệ trong phòng ngừa – hỗ trợ nạn nhân, phù hợp định hướng triển khai Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022 tại Việt Nam.