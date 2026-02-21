Mỹ xem xét sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách kiểm soát xuất khẩu chiến lược

(VTC News) -

Nhân dịp tham dự Cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình tại thủ đô Washington, D.C., sáng 20/02/2026 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng.

Trong cuộc gặp, Tổng thống Trump đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong cân bằng cán cân thương mại song phương, cũng như các hợp đồng giá trị vừa được ký kết trong chuyến công tác này của Tổng Bí thư. Ông phản hồi tích cực đối với các đề xuất hợp tác kinh tế, khoa học – công nghệ của Việt Nam, đồng thời cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách kiểm soát xuất khẩu chiến lược (D1–D3) của Hoa Kỳ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng Bí thư Tô Lâm. (Ảnh: TTXVN)

Tổng thống Donald Trump khẳng định tiếp tục coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực; đánh giá cao vai trò và tiếng nói ngày càng tăng của Việt Nam tại các diễn đàn khu vực, đa phương. Bên cạnh đó, hai bên trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.

Trước đó, chiều tối 18/2 (theo giờ địa phương), tại Washington D.C. (Mỹ), Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến lễ ký và trao các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực trọng điểm như khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hàng không và y tế. Tổng giá trị của các văn kiện được trao lên tới 37,2 tỷ USD, thể hiện những cam kết mạnh mẽ, quyết liệt của các đối tác trong bối cảnh quan hệ hai nước bước vào thời kỳ phát triển mới.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Cuộc họp Khai mạc Hội đồng hòa bình về Dải Gaza là hoạt động đối ngoại đa phương, quốc tế lớn đầu tiên của Đảng và Nhà nước ta ở cấp cao sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Hoạt động đối ngoại rất quan trọng này là bước triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển và đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, đó là Việt Nam sẽ đóng góp tích cực và trách nhiệm vào hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững và đồng thời đóng góp tích cực và trách nhiệm vào việc giải quyết các vấn đề chung của khu vực và quốc tế.

Chuyến đi này cũng góp phần thúc đẩy quan hệ của Việt Nam với nước chủ nhà và các đối tác quốc tế.