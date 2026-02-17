Hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ: 'Viết tiếp câu chuyện thành công'

Nhận lời mời của Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Donald Trump, Chủ tịch Sáng lập Hội đồng Hòa bình về Gaza, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm sẽ có chuyến công tác tại Hoa Kỳ, dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza từ ngày 18 - 20/02/2026.

Ảnh minh hoạ.

Trước đó, việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 9/2023 chính là cột mốc mang tính bước ngoặt, mở ra một chương mới cho quan hệ song phương. Trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động phức tạp, các tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo hai nước đóng vai trò thiết yếu nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, củng cố cam kết cùng hướng tới lợi ích chung về hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Điều này còn thể hiện sự tín nhiệm trong quan hệ song phương và sự tôn trọng của Hoa Kỳ dành cho Việt Nam, cũng như mong muốn mạnh mẽ của hai bên trong việc thúc đẩy quan hệ song phương luôn phát triển tốt đẹp, có lợi cho người dân hai nước; qua đó, tạo tiền đề để Việt Nam-Hoa Kỳ cùng chung tay giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Năm 2025 vừa qua đánh dấu một mốc đặc biệt trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (12/7/1995 - 12/7/2025) và 2 năm nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện (10/9/2023).

Từ những khác biệt trong quá khứ, Việt Nam và Hoa Kỳ ngày nay đã trở thành những đối tác tin cậy, cùng hướng tới một tương lai thịnh vượng và bền vững. Hành trình này là minh chứng sống động cho sức mạnh của khát vọng hòa bình, lòng vị tha, tầm nhìn xa và sự nỗ lực không ngừng từ cả hai phía được xây dựng, vun đắp từ niềm tin, lòng tin chính trị trên tinh thần gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai. Phát biểu tại Đại học Columbia (Hoa Kỳ) tháng 9/2024, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh, với truyền thống nhân văn, hòa hiếu, khoan dung của dân tộc, Việt Nam luôn chủ động trong các bước đi hàn gắn vết thương chiến tranh.

“Ngay cả khi hai nước chưa bình thường hóa quan hệ, Việt Nam vẫn đơn phương tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh (MIA) suốt 15 năm trước khi Hoa Kỳ bắt đầu phối hợp với Việt Nam. Hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh đã trở thành nền tảng để hai bên hàn gắn, tiến tới bình thường hóa, xây dựng lòng tin và làm sâu sắc quan hệ. Đây sẽ vẫn là những lĩnh vực hợp tác hết sức quan trọng giữa hai nước trong nhiều năm tới, bởi hậu quả chiến tranh vẫn còn rất nặng nề, đặc biệt là đối với Việt Nam. Từ bài học trên, tôi cho rằng để một mối quan hệ phát triển, các bên cần đẩy mạnh nghiên cứu về lịch sử, văn hóa, con người, hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội của nhau. Nhìn rộng ra, tôi cho rằng nếu các quốc gia hiểu, tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau, cùng nhau xây dựng lòng tin thì thế giới sẽ thêm hòa bình, bớt xung đột. Trong thời đại khoa học công nghệ, chúng ta có thể tranh thủ những phương thức mới như nền tảng và công cụ số để thúc đẩy sự kết nối rộng rãi và hiểu biết sâu sắc hơn giữa các dân tộc”.

Tuyên bố chung Việt Nam - Hoa Kỳ năm 2023 đã xác định rõ 10 trụ cột hợp tác toàn diện và quan trọng. Theo đó, hai nước quyết tâm hiện thực hóa các lĩnh vực hợp tác, nhất là các lĩnh vực đóng vai trò nền tảng cốt lõi như hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, tăng trưởng kinh tế bao trùm dựa trên đổi mới sáng tạo và những đột phá mới trong quan hệ song phương như hợp tác về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực số.

Sau hơn 30 năm bình thường hóa quan hệ, Việt Nam - Hoa Kỳ đã xây dựng được khuôn khổ hợp tác toàn diện trên mọi lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, an ninh, giáo dục, đến khoa học – công nghệ và giao lưu nhân dân. Đánh giá cao sự phát triển của quan hệ song phương trong 30 năm qua, phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 24/9/2023, cựu Tổng thống Joe Biden đã nhấn mạnh rằng “quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đã trở thành hình mẫu kiến tạo hòa bình trong quan hệ quốc tế”.

Nguyên Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper nhận định: “Khát vọng hòa bình là điều mà người dân Hoa Kỳ và nhân dân Việt Nam cùng chia sẻ. Chúng tôi cũng rất trân trọng những đóng góp của Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua nhằm thúc đẩy hòa bình trong khu vực và trên toàn thế giới, bao gồm các hoạt động như tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình tại châu Phi và những nơi khác. Quan hệ song phương Hoa Kỳ - Việt Nam trong 30 năm qua thực sự là một mối quan hệ đặc biệt, chúng ta sẽ tiếp tục vun đắp mối quan hệ, như lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh và bản Tuyên ngôn Độc lập của Việt Nam. Đây là điều mà chúng ta đều coi trọng. Đó là giá trị chung của nhân dân hai nước chúng ta, và chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau theo đuổi những giá trị này”.

Việt Nam - Hoa Kỳ đã trở thành những người bạn tốt; những đối tác quan trọng của nhau: Đối tác chiến lược toàn diện. Trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động phức tạp, việc Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần trao đổi điện đàm cấp cao cho thấy, các tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo hai nước đóng vai trò thiết yếu nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, củng cố cam kết cùng hướng tới lợi ích chung về hòa bình, ổn định và phát triển bền vững. Điều này còn thể hiện sự tín nhiệm trong quan hệ song phương và sự tôn trọng của Hoa Kỳ dành cho Việt Nam; tạo đà cho việc Việt Nam cùng Hoa Kỳ tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu”.

Đại sứ Hà Kim Ngọc, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ phân tích: “Tôi nghĩ kết quả quan trọng nhất chúng ta đã nâng được quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ lên tầm mức cao nhất từ trước đến nay theo cả chiều rộng và chiều sâu. Giờ đây hai nước có thể hợp tác trên tất cả các lĩnh vực trong đó lĩnh vực kinh tế - thương mại đầu tư nó là trọng tâm, động lực của quan hệ và hợp tác về công nghệ cao được xem như đột phá của giai đoạn mới trong khi tiếp tục hợp tác về khắc phục hậu quả chiến tranh góp phần vào việc hàn gắn và xây dựng lòng tin. Giờ đây, chúng ta không chỉ hợp tác những vấn đề song phương mà hai nước còn hợp tác những vấn đề khu vực và toàn cầu; đóng góp rất thiết thực vào việc duy trì hòa bình ổn định hợp tác phát triển trên thế giới; và chúng ta còn có những nguyên tắc căn bản trong quan hệ: đó là tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ thể chế chính trị của nhau; tôn trọng luật pháp quốc tế và giải quyết hòa bình những vấn đề bất đồng và tranh chấp... thì tôi cho rằng, đó là những kết quả quan trọng nhất”.

Giới phân tích quốc tế nhận định việc Việt Nam trở thành thành viên sáng lập của Hội đồng Hòa bình Gaza một lần nữa thể hiện tinh thần, trách nhiệm của Việt Nam cùng Hoa Kỳ và các nước bạn bè đối tác giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Chuyến công tác tại Hoa Kỳ, dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza của Tổng Bí thư Tô Lâm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; góp phần củng cố hình ảnh, uy tín của Việt Nam cùng các quốc gia kiến tạo hòa bình trong một thế giới nhiều biến động.

Trước đó, ngày 16/1/2026, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump gửi thư tới Tổng Bí thư Tô Lâm mời tham gia Hội đồng Hòa bình dải Gaza với tư cách thành viên sáng lập, cùng cộng đồng quốc tế thúc đẩy giải pháp hòa bình bền vững cho xung đột giữa Israel và Palestine tại Dải Gaza. Tổng Bí thư Tô Lâm đã có thư (18/1/2026) nhận lời mời tham gia và khẳng định Việt Nam sẵn sàng tham gia với tư cách Quốc gia thành viên sáng lập, cùng Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế đóng góp tích cực hướng tới giải pháp lâu dài, toàn diện cho tiến trình hòa bình Trung Đông, trong đó có việc thành lập nhà nước Palestine cùng tồn tại hòa bình bên cạnh nhà nước Israel.