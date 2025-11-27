Việt Nam có hệ thống quản lý nhiệm vụ KHCN chuẩn mực

(VTC News) -

Sáng 27/11, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức “Lễ công bố khai trương hệ thống quản lý trực tuyến các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo thời gian thực”. Đây là nền tảng mới cho đổi mới mô hình quản lý khoa học công nghệ, là bước tiến quan trọng để Việt Nam bước vào giai đoạn quản lý dựa trên dữ liệu, quy trình số và chuẩn mực quốc tế.

Lễ khai trương Hệ thống quản lý trực tuyến các nhiệm vụ KH&CN theo thời gian thực. (Ảnh: Bộ KH&CN)

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, muốn đổi mới khoa học công nghệ thì phải đổi mới quản lý khoa học công nghệ, chuyển từ quản lý sang tạo động lực, từ kiểm soát hành chính sang vận hành bằng dữ liệu và minh bạch, từ phân tán sang tích hợp và chuẩn hóa. Hệ thống phần mềm mới sẽ giúp tăng chất lượng thẩm định, rút ngắn thời gian xét duyệt, hạn chế sai sót và rủi ro.

“Đây chính là tinh thần quản lý ít hơn, dẫn dắt nhiều hơn, kiểm soát ít hơn và kiến tạo nhiều hơn, chuyển từ xin cho sang công khai, minh bạch. Hệ thống phần mềm do người Việt Nam phát triển, có tính năng tương đương như của Hàn Quốc và có thể kết nối để đồng tài trợ với các quốc gia phát triển”, Bộ trưởng KH&CN cho hay.

Bộ trưởng KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Bộ KH&CN)

Hệ thống quản lý trực tuyến các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo thời gian thực do Quỹ Phát triển KH&CN quốc gia (NAFOSTED) tài trợ. Hệ thống được kỳ vọng sẽ trở thành một chuẩn mực mới cho quản lý nghiên cứu tại Việt Nam, là ví dụ điển hình về chuyển đổi số thực chất, có quy trình, có dữ liệu, chuẩn mực và hiệu quả.

Cũng tại sự kiện, Quỹ NAFOSTED đã ký kết với hơn 300 đề tài. Đây là những đề tài đầu tiên theo tinh thần của Luật KHCN và Đổi mới sáng tạo 2025, chuyển từ quản lý đầu vào sang quản lý đầu ra, từ quản lý hóa đơn, chứng từ sang quản lý kết quả nghiên cứu, chuyển từ chi theo dự toán sang khoán chi, từ kết quả nghiên cứu trả lại Nhà nước sang kết quả nghiên cứu thuộc về tổ chức nghiên cứu để mang đi thương mại hóa. Và nhóm nghiên cứu trực tiếp sẽ được hưởng ít nhất 30% kết quả thương mại hóa.

Một điểm mới đáng chú ý đó là sẽ chuyển từ đánh giá hoàn thành đề tài sang đánh giá kết quả nghiên cứu phải được đưa tới doanh nghiệp, tạo thành sản phẩm thương mại, tạo ra doanh thu, góp phần tăng trưởng GDP và doanh thu này phải bằng từ 5 đến 10 lần chi phí nghiên cứu sau từ 3-5 năm.

Danh mục nhiệm vụ KHCN được chia theo ba lớp. Trong đó, nghiên cứu cơ bản sẽ tập trung vào viện trường là chính. Nghiên cứu ứng dụng thì cả viện, trường và doanh nghiệp 50- 50, phát triển công nghệ thì 30-70.

“Hiện nay các nhiệm vụ phát triển công nghệ giao cho doanh nghiệp mới được 30%. Cần tăng cao hơn nữa vì giao cho doanh nghiệp thì có thêm đối ứng và doanh nghiệp nghiên cứu sẽ ra thị trường nhanh hơn”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chỉ đạo.