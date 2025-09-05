Video: Nga bắn hạ tàu chở nhóm trinh sát Ukraine trên sông

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị vận hành máy bay không người lái đã liên tục theo dõi để ngăn chặn các lực lượng của đối phương vượt sông.

Trong diễn biến mới nhất, các trinh sát Nga đã phát hiện một tàu cao tốc chở binh sỹ Ukraine ở khu vực cửa sông. Ngay lập tức, Nga đã triển khai máy bay không người lái FPV để chặn con tàu và thực hiện một loạt các cuộc tấn công khi tàu cố gắng di chuyển sâu hơn vào bên trong.

Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố một đoạn video cho thấy nhiều cú va chạm vào tàu vào thời điểm nó bị vô hiệu hóa. Có thể thấy các vụ nổ liên tiếp xảy ra khi các binh sỹ Ukraine cố gắng thoát khỏi tàu.

Chiếc tàu bị đánh chìm và nhóm phá hoại của đối phương đã bị tiêu diệt, Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Thời gian gần đây, Nga đã thông báo về những nỗ lực nhằm ngăn chặn các đơn vị Ukraine xâm nhập lãnh thổ nước này.

Tháng 8 vừa qua, Cơ quan An ninh Liên bang Nga đã báo cáo việc bắt giữ một nhóm người ở vùng Bryansk. Có thông tin cho rằng những người này được phương Tây huấn luyện và mang theo súng trường tấn công do Mỹ sản xuất, thuốc nổ có nguồn gốc từ CH Séc, cùng số lượng lớn lựu đạn và đạn dược NATO.

Theo FSB, những đối tượng bị bắt giữ đã thừa nhận tham gia vào việc cho nổ tung đường ray xe lửa ở Nga và chuẩn bị các cuộc tấn công khác.