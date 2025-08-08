Vì sao trend 'đóng viện phí cho người lạ' gây sốt mạng?

(VTC News) -

Video: TikToker Lương Đỗ đóng viện phí cho người lạ nhận được gần 4 triệu view. (Nguồn: @im.lukedo)

Không ồn ào, không “thả thính” drama hay khoe đồ hiệu, một trào lưu mới - đóng viện phí cho người lạ - đang lặng lẽ lan tỏa khắp TikTok và mạng xã hội với những video ngắn nhưng chạm tới trái tim hàng triệu người; lòng tốt được lan truyền nhanh chẳng kém bất kỳ hot trend nào.

Trào lưu này bắt đầu sau khi Lương Đỗ (29 tuổi), TikToker nổi bật với nội dung về dưỡng da cho nam giới, đăng tải hai video quay tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), cho thấy anh xuất hiện tại Phòng Công tác xã hội và trao khoản tiền 4 triệu đồng còn thiếu để một bé mắc bệnh tim được xuất viện.

Sau đó, anh tiếp tục hỗ trợ 3 triệu đồng cho một bệnh nhi viêm não. Số tiền trên có thể không lớn với nhiều người, nhưng lại là nguồn động viên tinh thần to lớn với gia đình bệnh nhân trong lúc khó khăn.

Lương Đỗ đến Phòng Công tác xã hội của bệnh viện để đóng viện phí cho người lạ.

Trong video sau đó, Lương Đỗ chia sẻ lý do khiến anh bắt đầu hành động này: “Ngày nhỏ, gia đình tôi nghèo lắm, tôi lại hay bệnh, phải vào viện thường xuyên. Cảm giác lúc đó một nghìn đồng cũng quý, huống chi một triệu. Giờ may mắn hơn, tôi muốn giúp ‘phiên bản’ mình của ngày xưa".

Trước đó, anh nhiều lần giúp người khó khăn nhưng không ghi hình nhưng gần đây quyết định đưa lên mạng "để biết đâu ai đó cũng sẽ làm theo". Lương Đỗ hy vọng hành động này không chỉ dừng lại ở 1-2 clip mà còn kéo dài mãi đến khi nào anh vẫn có điều kiện giúp đỡ.

TikToker Lương Đỗ. Mấy ngày sau khi video đầu tiên của Lương Đỗ được đăng tải lên Tiktok, hàng loạt bạn trẻ đi tìm những ca bệnh cần hỗ trợ, âm thầm đóng thay viện phí rồi chia sẻ lại. Chỉ trong thời gian ngắn, hashtag liên quan đến trend “đóng viện phí cho người lạ” xuất hiện dày đặc trên TikTok, Facebook, thậm chí lan sang cả Threads. Những video ghi lại khoảnh khắc người lạ mỉm cười cảm ơn, gia đình bệnh nhân ôm chầm lấy ân nhân đã chạm vào cảm xúc hàng triệu người. Lượt xem của những clip này lên đến hàng triệu, hàng trăm bình luận gửi lời khen và bày tỏ ý định làm theo.

Điểm đặc biệt của trào lưu này là không nhận quyên góp, không chia sẻ số tài khoản cá nhân. Nếu muốn giúp, bạn phải đến thẳng Phòng Công tác xã hội của bệnh viện để trao tiền tận tay. Cách làm minh bạch, nhanh chóng và đầy tính nhân văn này tạo niềm tin tuyệt đối.

Không chỉ cư dân mạng, nhiều gương mặt nổi tiếng cũng “đu trend” theo cách riêng. Diễn viên Long Chun dành toàn bộ tiền cát-sê diễn trong một tháng để đóng viện phí cho bệnh nhi. Trong video, anh còn kêu gọi: “Các bạn ơi, hãy lan tỏa trend này, mình đang đợi video của các bạn!”.

Trên Facebook, tài khoản Uông Thục Quyên tiết lộ: “Nhận ra mình đã đu trend này được 3 năm rồi”. Cô và nhóm bạn đã lặng lẽ trả viện phí cho trẻ ở Bệnh viện Nhi đồng 2 suốt thời gian qua, nhưng không công bố rộng rãi.

Cô gái 3 năm âm thầm đóng viện phí cho người lạ.

Trào lưu này bùng nổ do lan tỏa sự đồng cảm sâu sắc của con người. Ai cũng từng trải qua hoặc chứng kiến khoảnh khắc khó khăn cần được giúp đỡ, nhất là trong bệnh viện, nơi sự sống và cái chết đôi khi chỉ cách nhau một khoản viện phí.

Không có nhạc nền bắt tai, không động tác vũ đạo phức tạp, “đóng viện phí cho người lạ” vẫn chiếm sóng TikTok nhờ thứ mà con người khao khát và nhiều khi cảm thấy thiếu thốn, đó là sự ấm áp và tin tưởng.

Hành động giản dị của một TikToker trở thành xu hướng, điều này là bằng chứng cho thấy mạng xã hội không chỉ là nơi để giải trí mà có thể là mảnh đất màu mỡ cho lòng tốt, nơi những hạt giống nhân ái được gieo xuống, nảy mầm và phát triển xanh tươi, có thể còn nhanh hơn cả sự lan truyền những tin tức giật gân.

"Những người trẻ ngày nay không chỉ tạo ra xu hướng, họ đang dùng xu hướng để xây dựng điều tốt đẹp. Bằng một khoản tiền viện phí, họ không chỉ giúp một người ra viện, mà còn mang lại hy vọng cho gia đình bệnh nhân, gieo niềm tin vào tình người", một cư dân mạng bình luận về trend này.