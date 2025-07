Vì sao Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang bị bắt?

(VTC News) -

Ngày 10/7, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo quy định tại Bộ luật Hình sự.

Đây là động thái mới nhất trong quá trình điều tra vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty cổ phần Khoáng sản Thiên An Phát (Công ty Thiên An Phát) và các đơn vị liên quan.

Cùng bị khởi tố với ông Giang về tội danh trên còn có các cán bộ cấp sở và văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa, gồm: ông Phạm Văn Hoành, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa; ông Nguyễn Thế Hùng, Trưởng phòng Địa chất - Khoáng sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa và ông Nguyễn Văn Tâm, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa.

Bị can Lê Đức Giang.

Theo Bộ Công an, mở rộng điều tra vụ án, ngoài hành vi phạm tội của 4 bị can đã khởi tố, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra làm rõ một số lãnh đạo, cán bộ các Cơ quan quản lý Nhà nước tỉnh Thanh Hóa có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, vì vụ lợi, động cơ cá nhân đã làm trái nhiệm vụ được giao trong việc thẩm định, tham mưu, quyết định việc cấp Giấy phép khai thác khoáng sản cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố, đồng thời mở rộng điều tra làm rõ xử lý toàn diện, triệt để đối với hành vi sai phạm có tổ chức của các bị can và các cá nhân liên quan.