Vì sao phim 'Thỏ ơi' gây tranh cãi, dán nhãn 18+ vẫn có doanh thu áp đảo?

(VTC News) -

Mùa phim Tết Bính Ngọ 2026 được xem là một trong những mùa sôi động nhất của điện ảnh Việt. Khán giả chứng kiến cuộc đua cạnh tranh của 5 tác phẩm điện ảnh mang màu sắc khác biệt với những tên tuổi được kỳ vọng.

Phim "Thỏ ơi" vượt mốc doanh thu 300 tỷ đồng.

Chỉ sau hơn một tuần công chiếu, cuộc đua dường như ngã ngũ khi bộ phim Thỏ ơi của Trấn Thành vượt mốc doanh thu 300 tỷ đồng và bỏ xa các đối thủ như Nhà ba tôi một phòng (97 tỷ đồng), Báu vật trời cho (71 tỷ đồng), Mùi phở (34 tỷ đồng). Điều đáng chú ý, đây là tác phẩm gây nhiều tranh cãi nhất mùa Tết Bính Ngọ khi dán nhãn T18, khai thác những góc khuất trong tình yêu và hôn nhân.

Táo bạo “đổi món” và thể nghiệm điện ảnh mới

Khác với đề tài tâm lý - gia đình từng làm nên thành công trước đó, Trấn Thành mang đến ''món ăn'' mới. Thỏ ơi khai thác những góc khuất trong tình yêu và hôn nhân của người trẻ, với các yếu tố ngoại tình, thao túng tâm lý và bạo lực cảm xúc. Việc ra mắt một phim gắn nhãn 18+ giữa mùa Tết – vốn quen với không khí sum vầy, nhẹ nhàng được xem là bước đi mạo hiểm.

Nhà phê bình phim Lê Hồng Lâm cho rằng đây là thể nghiệm đáng chú ý trong hành trình làm phim Tết 5 năm liên tiếp của Trấn Thành. Theo anh, sau khi đã định vị với dòng phim chính kịch tâm lý gần gũi đại chúng, đạo diễn chọn hướng đi đậm chất đương đại hơn.

Trấn Thành đóng vai Kim, người yêu cũ của Nhật Hạ (Pháo) trong "Thỏ ơi".

Chuyên gia Lê Hồng Lâm đánh giá cao cấu trúc cốt truyện dẫn dắt mạnh mẽ của phim khi Trấn Thành xây dựng ba cặp đôi với sáu nhân vật đều “đeo mặt nạ”, che giấu những tổn thương và bất ổn nội tâm. Khi các lớp mặt nạ dần được tháo bỏ, chuỗi twist chồng chéo đã phơi bày những dạng quan hệ độc hại: Thao túng, kiểm soát, nghi ngờ, ghen tuông, vẻ ngoài hoàn hảo nhưng bên trong rạn nứt.

Cả ba mối quan hệ tình cảm trong phim đều ẩn chứa sự độc hại dẫn tới những xung đột và thậm chí là thảm kịch ở cuối phim.

Nhà phê bình phim Nguyễn Phong Việt cũng cho rằng Trấn Thành rất tự tin và mạnh mẽ trong việc tiên phong cho những thể loại táo bạo: "Đề tài của Thỏ ơi mang phong cách mà trước giờ chúng ta chưa thấy ở Việt Nam. Đó là bước đi liều lĩnh, khác hẳn các lối mòn cũ của cả thị trường và của chính Trấn Thành trước đây".

Anh cho rằng Thỏ ơi hoàn thành tốt chức năng giải trí với nhịp phim nhanh, cao trào liên tục và cấu trúc kịch tính rõ ràng. Tuy nhiên, nhà phê bình này thẳng thắn đánh giá phim chưa đạt chiều sâu như kỳ vọng.

"Tôi vẫn đánh giá cao 'Bố già' và 'Mai' hơn. Ở những phim đó, bên cạnh việc Trấn Thành dọn ra một 'món ăn ngon', sau khi xem xong khán giả còn thấy dư vị, thấy nhớ nhân vật. Với 'Thỏ ơi', phim làm tốt nhiệm vụ giải trí nhưng nhân vật thiếu đi phần nền tảng để giải thích tại sao họ lại như vậy. Phim đạt mức độ hấp dẫn của một tác phẩm giải trí nhưng chiều sâu thì chưa tới", Nguyễn Phong Việt nói.

Trấn Thành lựa chọn dàn diễn viên đa phần là ''tay ngang''.

Ngoài đề tài, việc lựa chọn dàn diễn viên cũng gây nhiều tranh luận khi 4/6 vai chính thuộc về các gương mặt “tay ngang” như Văn Mai Hương, LyLy, Pháo, Vĩnh Đam. Tuy nhiên, họ đã làm tốt vai trò của mình.

Nhà phê bình Lê Hồng Lâm đánh giá, khả năng chỉ đạo diễn viên là một trong những thế mạnh của Trấn Thành. Nhờ khả năng xây dựng nhân vật sắc sảo và huấn luyện diễn viên kỹ càng, cả 4 diễn viên trẻ này đều có vai đầu tay đáng nhớ và có thể mở ra sự nghiệp diễn xuất trong tương lai.

"Nổi bật trong dàn cast là Văn Mai Hương với lối diễn xuất tự nhiên, duyên dáng, thoại câu nào 'đắt' câu đó. LyLy, Pháo và Vĩnh Đam cũng làm tròn vai diễn của mình, đôi chỗ hơi 'gồng' hoặc chưa tự nhiên lắm, nhưng với ba vai đều có sức nặng nội tâm, diễn xuất của họ đáng được ghi nhận", Lê Hồng Lâm nhận định.

“Trấn Thành vẫn là một thế lực phòng vé”

Nếu nội dung và dàn diễn viên là “canh bạc” sáng tạo, thì chiến lược thị trường lại là điểm tựa quan trọng. Nhà phê bình Nguyễn Phong Việt cho rằng không thể phủ nhận vị thế của Trấn Thành tại phòng vé dịp Tết: "Trấn Thành vẫn là một thế lực. Dù mọi người yêu hay ghét thì vẫn phải thừa nhận một điều là với thị trường phim Việt nói chung và mùa phim Tết nói riêng, khi Trấn Thành xuất hiện thì doanh thu vẫn luôn ở mức rất cao".

Không thể phủ nhận vị thế của Trấn Thành tại phòng vé phim Tết.

Theo anh, cái hay của các phim Trấn Thành là luôn tạo ra hai luồng dư luận mạnh mẽ: Khen hết lời và chê gay gắt. Chính điều đó tạo động lực cho những khán giả đứng giữa – những người không yêu không ghét nhưng tò mò – quyết định mua vé ra rạp vì muốn biết phim hay hay dở.

Trước ý kiến cho rằng “chỉ cần cái tên Trấn Thành là thắng”, Nguyễn Phong Việt cho rằng nhận định này chưa công bằng. Thỏ ơi có mức đầu tư khoảng 2 triệu USD (hơn 50 tỷ đồng) - con số lớn với thị trường Việt. Phim cho thấy sự chăm chút kỹ lưỡng về hình ảnh, thiết kế sản xuất và nhịp dựng.

Ở góc độ marketing, nhà phê bình phim Ân Nguyễn phân tích, thành công của Thỏ ơi nằm ở chiến lược cải tiến sản phẩm. Thay vì lặp lại công thức phim an toàn, Trấn Thành chọn đề tài mới, màu sắc mới, dàn diễn viên mới. Khi sản phẩm tạo được sự tò mò, truyền thông và tranh luận sẽ tự lan tỏa.

Có thể thấy chiến thắng của bộ phim Thỏ ơi tại phòng vé Tết năm nay không đơn thuần đến từ tên tuổi của Trấn Thành, mà là sự kết hợp giữa sáng tạo táo bạo và tính toán thị trường. Bộ phim có thể gây tranh luận, nhưng ở phương diện thương mại, Trấn Thành một lần nữa chứng minh khả năng "đọc vị" khán giả và chủ động tạo ra cuộc chơi theo cách riêng.