Vì sao ngọn lửa que diêm cháy không có bóng in lên tưởng?

(VTC News) -

Bức ảnh về que diêm đang cháy nhưng không in bóng lên tường đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người thắc mắc về hiện tượng đốm sáng đang cháy không in bóng trong khi bàn tay và thân que diêm lại in bóng lên bức tường.

Một số người đã thực hành theo. Họ đốt một que diêm và giữ nó cách tường 10-15 cm. Chiếu đèn qua tay đang cầm que diêm. Bạn sẽ thấy chỉ có bóng bàn tay và que diêm xuất hiện trên tường, không có ngọn lửa.

Ngọn lửa que diêm đang cháy nhưng không in bóng trên tường. (Ảnh minh hoạ)

Lý giải về hiện tượng này, thầy Đinh Hoàng Tùng (giáo viên Vật lý ở Hạ Long, Quảng Ninh) cho hay, khi làm thí nghiệm này, đốt que diêm lên chắc chắn chỉ nhìn thấy tay và thân que diêm ở trên tường, còn bóng thì sẽ không có, vì lửa không có khả năng tạo hình ảnh trên tường. Nói cách khác, do chênh lệch cường độ sáng nên trong trường hợp ánh sáng bên ngoài mạnh sẽ không tạo ra bóng. Trong một số trường hợp, ánh sáng của vật thể yếu thì vẫn có thể in bóng

"Cường độ ánh sáng là khái niệm dùng để đo lường mức độ ánh sáng của một nguồn ánh sáng", thầy Tùng giải thích, đây là thông số dùng để xác định năng lượng phát ra từ nguồn sáng theo hướng nhất định.

Cường độ ánh sáng xuất hiện trong nhiều hiện tượng ở cuộc sống. Đây được coi là một trong những yếu tố quan trọng trong nhiều lĩnh vực như kỹ thuật chiếu sáng, điện tử, quang học và công nghệ màn hình. Nó được sử dụng để mô tả mức độ ánh sáng của nguồn ánh sáng cụ thể hay là một khu vực ánh sáng.

Một thầy giáo khác cũng phân tích hiện tượng kỳ thú rằng, lửa không tạo bóng, bởi nó không cản trở sự di chuyển của ánh sáng. Bản thân lửa là một nguồn sáng, ánh sáng thường sẽ đi xuyên qua nó.