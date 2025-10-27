(VTC News) -

Những giọt mủ cao su trắng ngần chảy ra từ thân cây là thành phần chính tạo nên những chiếc lốp xe đen bóng, bền bỉ chạy trên mọi nẻo đường. Sự đối lập giữa màu sắc nguyên liệu và sản phẩm cuối cùng khiến nhiều người băn khoăn thắc mắc.

Muội than - lý do khiến lốp xe màu đen dù mủ cao su màu trắng

Mủ cao su là một chất lỏng màu trắng sữa, được lấy từ cây cao su (Hevea brasiliensis), chủ yếu trồng ở các vùng nhiệt đới như Đông Nam Á, Nam Mỹ và châu Phi. Về bản chất, mủ cao su là nhũ tương (emulsion) gồm hạt cao su thiên nhiên phân tán trong nước. Trong mủ có khoảng 30–40% polymer isopren (C₅H₈) – thành phần chính tạo nên độ đàn hồi đặc trưng của cao su – cùng với một số protein, đường, muối khoáng và nhựa cây.

Khi được thu hoạch, mủ cao su phải trải qua quá trình đông tụ và cán ép để tạo thành tấm cao su thô (cao su tấm). Cao su nguyên chất có màu trắng hoặc vàng nhạt, mềm, dẻo, và dễ bị biến dạng dưới nhiệt độ cao. Chính vì thế, cao su tự nhiên chưa đủ bền để sử dụng trong các ứng dụng đòi hỏi chịu tải, chịu nhiệt và ma sát cao – như lốp xe.

Vào giữa thế kỷ 19, nhà phát minh người Mỹ Charles Goodyear đã phát hiện ra một quy trình làm thay đổi hoàn toàn tính chất của cao su – đó là lưu hóa (vulcanization). Khi trộn cao su tự nhiên với lưu huỳnh rồi đun nóng, các chuỗi polymer trong cao su được “khâu nối” lại với nhau bằng cầu nối lưu huỳnh, giúp vật liệu trở nên đàn hồi hơn, bền hơn, chịu nhiệt và ít bị biến dạng. Từ đó, cao su lưu hóa trở thành nền tảng của ngành công nghiệp lốp xe, ống dẫn, phớt, gioăng và hàng nghìn sản phẩm khác.

Tuy nhiên, lưu hóa mới chỉ giúp cao su trở nên bền cơ học hơn. Để lốp xe thực sự có thể hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt – chịu ma sát, ánh nắng, mưa gió, và áp lực lớn – cần thêm một thành phần đặc biệt: Muội than (carbon black).

Vì sao mủ cao su màu trắng nhưng lốp xe lại màu đen? (Ảnh: Walmart)

Muội than là một dạng carbon tinh khiết, được tạo ra bằng cách đốt không hoàn toàn dầu mỏ hoặc khí tự nhiên trong điều kiện thiếu oxy. Kết quả là thu được các hạt carbon cực nhỏ, kích thước chỉ khoảng 10–500 nanomet, có màu đen đặc trưng.

Khi được trộn vào cao su, muội than đóng vai trò chất gia cường (reinforcing filler), tức là nó giúp tăng đáng kể độ bền, khả năng chịu mài mòn và dẫn nhiệt của vật liệu. Mỗi hạt muội than như một “bộ khung vi mô” giúp phân tán lực đều hơn trong cao su, nhờ đó lốp xe không bị nứt, mòn hay nóng chảy nhanh khi ma sát với mặt đường.

Không chỉ vậy, muội than còn giúp chống tia cực tím (UV). Dưới ánh nắng, các tia UV có thể phá hủy liên kết polymer trong cao su, làm vật liệu lão hóa nhanh. Các hạt carbon đen hấp thụ tia UV và chuyển hóa năng lượng đó thành nhiệt – giúp bảo vệ cấu trúc bên trong của lốp. Nhờ vậy, lốp xe có thể tồn tại hàng chục nghìn km mà vẫn giữ được độ bền và đàn hồi.

Chính vì lý do đó, gần như toàn bộ lốp xe trên thế giới đều có màu đen – không phải vì sở thích thẩm mỹ, mà là vì tính năng kỹ thuật tối ưu.

Nếu không có muội than – lốp xe sẽ ra sao?

Trên thực tế, những chiếc lốp đầu tiên được làm từ cao su tự nhiên có màu trắng hoặc vàng nhạt. Tuy nhiên, các nhà sản xuất nhanh chóng nhận ra rằng những lốp này rất nhanh hư hỏng: chúng mềm, dễ nứt và xuống cấp chỉ sau vài tháng sử dụng. Khi ngành hóa học phát triển, người ta thử nghiệm thêm các chất phụ gia như oxit kẽm, silica, và đặc biệt là muội than – và kết quả thay đổi hoàn toàn.

Thử nghiệm cho thấy, lốp có pha muội than bền gấp 5–10 lần so với lốp không pha. Độ cứng tăng, độ mài mòn giảm, và khả năng dẫn nhiệt tốt hơn giúp tản bớt nhiệt sinh ra khi ma sát với đường. Ngoài ra, màu đen còn giúp che giấu bụi bẩn và vết trầy xước, khiến lốp trông sạch sẽ và đồng nhất hơn – một yếu tố nhỏ nhưng quan trọng về mặt thẩm mỹ và thương mại.

Ngày nay, một số loại lốp đặc biệt – như lốp xe đạp thể thao hoặc lốp trưng bày – vẫn được sản xuất màu sáng (thường pha silica thay cho carbon black). Tuy nhiên, các sản phẩm này chỉ dùng trong môi trường ít khắc nghiệt, vì lốp màu sáng không thể sánh về độ bền so với lốp đen truyền thống.

Lốp ô tô màu đen bền hơn. (Ảnh: Carwash)

Từ một loại nhựa cây đơn giản, nhờ vào sự kết hợp của hóa học, vật lý và kỹ thuật, con người đã biến mủ cao su trắng thành những sản phẩm có độ bền phi thường. Việc lốp xe có màu đen không phải là lựa chọn ngẫu nhiên, mà là kết quả của hàng trăm năm nghiên cứu và cải tiến công nghệ.

Thậm chí, các nhà sản xuất lốp xe hiện đại còn đang thử nghiệm muội than sinh học (bio-carbon black) được sản xuất từ vật liệu tái tạo như vỏ hạt điều, gáo dừa hay gỗ phế thải. Mục tiêu là giảm phụ thuộc vào dầu mỏ mà vẫn giữ được đặc tính bền vững của cao su đen truyền thống. Điều đó cho thấy, câu chuyện “vì sao lốp xe màu đen” không chỉ là vấn đề hóa học, mà còn gắn liền với xu hướng phát triển bền vững của nhân loại. Màu đen ấy chính là biểu tượng của sức mạnh, độ bền và hiệu suất – những yếu tố giúp mỗi chuyến đi của chúng ta an toàn và ổn định hơn.