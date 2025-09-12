Vì sao đòn thế của môn võ nguy hiểm nhất thế giới bị cấm trong MMA?

(VTC News) -

Video binh sĩ Israel biểu diễn Krav Maga

Tạp chí võ thuật Black Belt xếp Krav Maga là môn võ nguy hiểm nhất thế giới, đứng trên các môn như Muay Thai, Brazilian Jiu-Jitsu hay Sambo. Dù không bị cấm hoàn toàn trong MMA nhưng rất nhiều đòn thế của Krav Maga không được phép xuất hiện trong lồng bát giác. Điều gì đã khiến môn võ này đáng sợ tới như vậy?

Sự ra đời của Krav Maga

Krav Maga được phát triển bởi Imi Lichtenfeld, một võ sĩ sinh ra tại Hungary, vào những năm 1930. Sau khi di cư sang Israel, Lichtenfeld bắt đầu huấn luyện binh sĩ trong Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), xây dựng nên một môn võ kết hợp những yếu tố hiệu quả nhất của quyền Anh, vật, judo và đánh đường phố.

Krav Maga được thiết kế để dễ học, hiệu quả và mang tính thực tiễn cao trong các tình huống chiến đấu ngoài đời thực, với trọng tâm là vô hiệu hóa mối đe dọa nhanh nhất có thể.

Krav Maga là môn võ nguy hiểm nhất thế giới

Thiếu tá Minister, phụ trách Krav Maga trong toàn IDF, giải thích: “Krav Maga là một môn tự vệ của Israel mang tính tổng hợp. Đây là một hệ thống cung cấp giải pháp cho các tình huống khẩn cấp. Nó không có luật lệ, ngoại trừ việc chuyển từ trạng thái bị khống chế sang trạng thái kiểm soát: điều đó có thể đồng nghĩa với việc vô hiệu hóa đối thủ, hoặc thoát ra ngoài”.

Những năm 1980, Lichtenfeld giao học trò Eli Avikzar đưa Krav Maga ra quốc tế. Từ đó, nhiều quân đội nước ngoài đã áp dụng, thuê các cựu huấn luyện viên Israel để huấn luyện binh sĩ của họ.

Krav Maga thậm chí ngày càng phổ biến đối với dân thường khi những người học môn võ này đơn thuần để tự vệ. Nhiều ngôi sao Hollywood như Jason Statham, Jennifer Lopez và Tom Cruise từng tập luyện Krav Maga vì tính cường độ cao và hiệu quả thực chiến của nó.

Ngày nay, nhiều người học Krav Maga để tự bảo vệ bản thân

Krav Maga đã xuất hiện trong nhiều trò chơi điện tử và phim hành động như The Bourne Ultimatum (2007), Taken (2008) và loạt X-Men. "Từ góc nhìn Hollywood, nó rất đẹp mắt", Chris Couch – một lính thủy đánh bộ Mỹ, đai đen và huấn luyện viên Krav Maga từ năm 2014 – nhận xét. "Họ muốn các cảnh chiến đấu trông thực tế hơn, và Krav Maga thì cực nhanh, cực bẩn, cực thẳng vào mục tiêu", Chris Couch nói tiếp.

Tom Cruise từng dùng Krav Maga trong 1 cảnh hành động

Krav Maga nhấn mạnh các động tác tấn công mạnh mẽ, chủ động nhằm nhanh chóng vô hiệu hóa đối phương. Người tập được dạy cách tấn công vào các điểm yếu như mắt, cổ họng và hạ bộ, đồng thời kết hợp các kỹ thuật tước vũ khí, phòng thủ trước nhiều đối thủ, cũng như sử dụng những vật dụng hằng ngày làm vũ khí. Quá trình tập luyện thường bao gồm các tình huống mô phỏng bạo lực ngoài đời, giúp người tập sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất ngờ và nguy hiểm.

Krav Maga không phổ biến ở MMA

Theo trang Blackbelttrek, nhiều đòn nguy hiểm của Krav Maga bị cấm trong MMA, đơn cử như đòn đánh vào hạ bộ. Trong MMA, gối là một vũ khí mạnh mẽ, nhưng vùng hạ bộ thì bị cấm tuyệt đối. Ngược lại, Krav Maga luôn khuyến khích tấn công vào đây bất cứ khi nào có thể để nhanh chóng khuất phục đối thủ. Hai triết lý này hoàn toàn đối lập.

Võ sĩ MMA luôn tìm cách buộc đối thủ chịu thua, nhưng họ không được phép bẻ ngón tay hay khớp tay. Krav Maga thì ngược lại, coi đây là kỹ thuật cơ bản và thường xuyên tập luyện.

Ngoài ra còn phải kể tới đòn húc đầu. Đây là đòn cực kỳ nguy hiểm, có thể khiến đối thủ mất khả năng chiến đấu ngay lập tức. Vì lý do đó, MMA nghiêm cấm tuyệt đối, trong khi Krav Maga lại chấp nhận.

MMA có luật lệ còn Krav Maga thì không

MMA hoàn toàn không cho phép dùng vũ khí, trong khi Krav Maga lại coi vũ khí là một phần quan trọng. Người tập Krav Maga có thể mang vũ khí hoặc tận dụng bất cứ vật gì gần mình trong lúc chiến đấu.

Vì Krav Maga chú trọng tự vệ và nhanh chóng kiểm soát hoàn toàn đối thủ, kỹ thuật móc mắt được dạy và khuyến khích khi có cơ hội. Trong MMA, đây là hành vi bị truất quyền thi đấu ngay lập tức.

Trên đây chỉ là 5 trong số hàng chục động tác Krav Maga bị cấm trong MMA. Nếu luyện Krav Maga thường xuyên, sẽ rất khó để tránh sử dụng những động tác này. Chúng trở thành phản xạ quá bản năng, đồng nghĩa với việc một võ sĩ Krav Maga rất dễ bị loại ngay lập tức nếu bước vào lồng MMA.

Rất khó có thể xem trực tiếp một trận đấu Krav Maga vì nó không phải là môn thể thao được công nhận chính thức, nhưng người ta có thể dựa vào những lời kể từ chính các võ sĩ đã trải qua. Krav Maga về cơ bản chính là một cuộc ẩu đả đường phố. Nghĩa là, luật duy nhất ở đây chính là… không có luật. Dù không thể nói rằng đó là “trận tử chiến”, nhưng chắc chắn đó là trận đấu nhằm khuất phục đối thủ càng nhanh càng tốt.

Krav Maga về cơ bản chính là một cuộc ẩu đả đường phố

Cách tiếp cận trong Krav Maga là làm suy yếu đối thủ bằng mọi cách có thể. Điều đó có nghĩa là bất cứ bộ phận nào trên cơ thể hay vật dụng nào gần đó đều có thể được tận dụng. Trong MMA thì hoàn toàn không có tư duy này. Dù võ sĩ có thể dùng nhiều bộ phận cơ thể để chiến đấu, họ vẫn phải tuân thủ một cách tiếp cận có kỷ luật trong suốt trận đấu.

Vì chìa khóa của Krav Maga là phải đứng vững khi trận đấu kết thúc, nên trọng tâm đặt nhiều hơn vào việc sinh tồn hơn bất cứ thứ gì khác. Để trở thành người cuối cùng đứng vững, việc gây ra càng nhiều đau đớn cho đối thủ càng quan trọng. Đây không phải là mục tiêu chính của MMA.

Trong MMA, mục tiêu thiên về việc buộc đối thủ đầu hàng. Nếu có thể làm được điều đó mà không cần gây quá nhiều đau đớn thì càng tốt. Võ sĩ MMA không nhất thiết được đào tạo để gây đau đớn cho đối thủ. Điều đó có thể xảy ra, nhưng không phải là mục tiêu chính. Đây là một triết lý hoàn toàn khác so với Krav Maga, và cũng là lý do nữa khiến võ sĩ Krav Maga khó có thể thành công trong MMA.