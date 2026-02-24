(VTC News) -

Không ít người giật mình khi bước lên cân sau kỳ nghỉ Tết bởi chỉ hơn một tuần nghỉ lễ, cân nặng tăng thêm vài kg, vòng bụng “phình” rõ rệt thể hiện mỡ bụng tăng nhanh, loại mỡ được xem là khó giảm nhất. Nhiều người thắc mắc vì sao chỉ trong 10 ngày Tết, mỡ bụng lại tăng nhanh thế?

Lý giải điều này, chuyên gia dinh dưỡng Nguyễn Thanh Tình cho biết 4 nguyên nhân khiến mỡ bụng tăng nhanh trong dịp Tết

Ăn không nhiều hơn bao nhiêu, nhưng năng lượng lại dư thừa

Những ngày Tết, khẩu phần ăn của nhiều gia đình không tăng quá lớn về số lượng, nhưng tăng mạnh về năng lượng. Các món truyền thống như bánh chưng, bánh tét, giò chả, thịt kho, đồ chiên rán, mứt, bánh kẹo… đều chứa nhiều tinh bột tinh chế, chất béo bão hòa và đường.

Chỉ một miếng bánh chưng có thể cung cấp lượng calo tương đương một bữa ăn chính. Khi các bữa ăn nối tiếp nhau, kèm theo rượu bia, nước ngọt, tổng năng lượng nạp vào cơ thể mỗi ngày có thể vượt nhu cầu từ 500 -1.000 kcal.

Phần năng lượng dư thừa này không biến mất mà được cơ thể ưu tiên chuyển hóa thành mỡ dự trữ, trong đó vùng bụng là nơi tích mỡ nhanh nhất.

Vì sao chỉ sau 10 ngày Tết, mỡ bụng tăng nhanh hơn cả năm? (Ảnh minh họa)

Hormone bị xáo trộn

Theo các chuyên gia nội tiết, Tết là giai đoạn hormone trong cơ thể dễ rơi vào trạng thái mất cân bằng. Thức khuya, ngủ ít, ăn uống thất thường làm tăng hormone cortisol - hormone liên quan trực tiếp đến stress.

Cortisol cao kéo dài khiến cơ thể ưu tiên tích mỡ ở vùng bụng, đặc biệt là mỡ nội tạng bao quanh gan, ruột, tụy. Đây là loại mỡ khó giảm và có liên quan chặt chẽ đến tăng nguy cơ tiểu đường, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu và bệnh tim mạch.

Ngoài ra, việc tiêu thụ nhiều đồ ngọt, rượu bia còn làm tăng insulin trong máu, thúc đẩy quá trình tích trữ mỡ thay vì đốt cháy năng lượng.

Ít vận động

Nếu ngày thường bạn còn đi bộ, leo cầu thang, vận động nhẹ trong công việc thì dịp Tết, hầu hết thời gian dành cho ăn uống, tiếp khách, ngồi nhiều. Thậm chí, nhiều người gần như ngừng hoàn toàn hoạt động thể lực.

Theo ước tính, chỉ cần giảm vận động trong 7 - 10 ngày, tốc độ trao đổi chất của cơ thể đã có thể chậm lại. Khi đó, năng lượng tiêu hao giảm mạnh trong khi năng lượng nạp vào tăng cao, tạo điều kiện lý tưởng để mỡ tích tụ, đặc biệt ở vùng bụng.

Đáng lưu ý, mỡ bụng tích trong giai đoạn này thường là mỡ “cứng đầu”, khó giảm hơn so với mỡ tăng từ từ trong năm.

Uống rượu bia nhiều

Rượu bia không chỉ chứa năng lượng rỗng mà còn ức chế quá trình đốt mỡ của gan. Khi uống rượu, gan ưu tiên chuyển hóa cồn, tạm ngưng chuyển hóa chất béo, khiến mỡ dễ tích lại quanh bụng và gan.

Đây cũng là lý do nhiều người sau Tết không chỉ tăng vòng eo mà còn được chẩn đoán gan nhiễm mỡ, dù trước đó cân nặng không quá cao.

Làm gì để “kéo” mỡ bụng xuống sau Tết?

Theo khuyến cáo của chuyên gia dinh dưỡng, điều quan trọng nhất là quay lại nhịp sinh hoạt bình thường càng sớm càng tốt: ăn đúng bữa, giảm đồ chiên rán, đồ ngọt, rượu bia, tăng rau xanh, đạm nạc; ngủ đủ giấc và vận động mỗi ngày.

Không nên nhịn ăn cực đoan hay áp dụng các phương pháp detox phản khoa học, vì có thể khiến rối loạn chuyển hóa nặng hơn, làm mỡ bụng “cố thủ” lâu dài.

“Giảm mỡ bụng sau Tết là một quá trình cần kiên trì, nhưng nếu quyết tâm thực hiện và thực hiện khoa học, sau một thời gian ngắn, vòng eo hoàn toàn có thể trở lại mức an toàn”, bác sĩ Tình nhấn mạnh.