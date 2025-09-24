Tin siêu bão số 9 Ragasa mới nhất: Giật trên cấp 17, cách Quảng Ninh 650km

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 4h ngày 24/9, tâm siêu bão số 9 Ragasa trên vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 650km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 15-16 (167-201km/giờ), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo đến 4h ngày 25/9, siêu bão số 9 Ragasa di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h và suy yếu dần. Vị trí tâm bão trên vùng ven bờ tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 150km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 13. Cảnh báo cáp độ rủi ro thiên tai cấp 4 ở vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông; cấp 3 ở khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, phía Đông Bắc Bộ.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của siêu bão Ragasa. (Nguồn: NCHMF)

Khoảng trưa từ trưa đến chiều 25/9, tâm bão số 9 Ragasa đi vào đất liền nước ta, khu vực khả năng cao chịu ảnh hưởng trực tiếp là các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên.

Đến 4h ngày 26/9, bão số 9 Ragasa trên đất liền Tây Bắc Bộ, di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 25-30km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau thành một vùng áp thấp.

Tác động của siêu bão số 9 Ragasa, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 10-13, vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 14-16, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10m, biển động dữ dội.

Từ trưa 24/9, vùng biển phía Đông của Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9. Từ đêm 24/9, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-11, giật cấp 13, sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh.

Ven biển tỉnh Quảng Ninh có nước dâng do bão cao 0,4-0,6m. Nguy cơ cao sạt lở đê, kè biển, phá hủy khu nuôi trồng thủy sản, tàu, thuyền neo đậu ven biển do gió mạnh, nước biển dâng và sóng lớn.

Trên đất liền nước ta, từ gần sáng 25/9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11. Sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Từ đêm 24/9 đến hết đêm 26/9, Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ trên 400mm. Đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị. Mưa lớn có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.