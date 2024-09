Vì sao 'Anh trai vượt ngàn chông gai' ngày càng giảm nhiệt?

Được đánh giá là chương trình ăn khách nhất hiện nay, Anh trai vượt ngàn chông gai từng liên tục dẫn đầu rating trên sóng VTV, vào top trending trên YouTube. Tuy nhiên thành tích và chỉ số lượt xem của chương trình ngày càng giảm sút qua từng tập dù nội dung vẫn được đánh giá tốt.

Nội dung lạc quẻ

Tính đến nay, Anh trai vượt ngàn chông gai đã phát sóng được 11 tập và nói lời chia tay với 9 anh tài.

Ở 5 tập đầu, chương trình đã thu hút hàng tỷ lượt xem qua loạt hashtag liên quan trên các nền tảng mạng xã hội. Trung bình số lượt xem ở mỗi tập rơi vào khoảng trên dưới 6 triệu view. Tuy nhiên bắt đầu từ tập 6, lượng khán giả giảm sút khi chỉ còn hơn 2 triệu view ở mỗi tập.

Thậm chí, nhiều khán giả cũng đánh giá chương trình "đầu voi đuôi chuột" khi ngày càng nhàm chán và không còn hấp dẫn như những tập mở màn.

Với thời lượng gần 2 tiếng ở mỗi tập, nếu không tính những đêm công diễn thì những tập còn lại đều khá dài dòng.

Điển hình như trong tập 9, các anh tài được dẫn lên đồi trà Đà Lạt để tham gia thử thách hái, phân loại búp trà non và sáng tạo điệu nhảy hái trà.

Chương trình sa đà khá nhiều vào phần chia sẻ cảm nghĩ về việc đi hái trà của các anh tài, khiến thời lượng kéo dài lê thê. Bên cạnh đó, phần thử thách quá đơn giản, không có nhiều điểm hấp dẫn tạo cảm giác nhàm chán cho người xem.

Hay như trong tập 7, các anh tài cùng nhau thực hiện thử thách nấu ăn. Việc biến các nghệ sĩ thành đầu bếp vừa không mới lạ, vừa khiến chương trình trở nên lê thê, nhàm chán.

Tổng thể nội dung của một số tập này bị chê "lạc quẻ", không ăn nhập gì với nhau, đặc biệt không còn mang tinh thần của một show âm nhạc.

Ngoài ra trong mới nhất, các anh tài chỉ xoay quanh việc chia đội, đấu giá bài hát và dựng “tiểu phẩm” trả quyền lợi nhà tài trợ. Màn đấu giá các ca khúc chiếm gần như 2/3 thời lượng chương trình cũng bị cho là quá dài dòng.

Quảng cáo lộ liễu

Trong nhiều tập, nội dung quảng cáo được chèn khá nhiều xuyên suốt chương trình. Vì chương trình có khá nhiều nhà tài trợ dẫn tới các màn quảng cáo lộ liễu tràn lan, đôi khi lấn át nội dung chính.

Chẳng hạn như cảnh Đinh Tiến Đạt tới trò chuyện với Jun Phạm để nói về tài khoản ngân hàng. Cả hai cùng nhau giới thiệu về sản phẩm này như một video quảng cáo tới vài phút. Thậm chí, Đinh Tiến Đạt cũng có cảnh gọi điện về hỏi thăm vợ nhưng tranh thủ giới thiệu luôn về lợi ích của tài khoản ngân hàng.

Hay như việc anh tài Quốc Thiên, Đăng Khôi đứng khen ngợi thương hiệu kem đánh răng cũng bị cho là thiếu tự nhiên. Và còn vô số lần các anh tài cùng nhau "tung hứng" những sản phẩm của nhà tài trợ một cách khiên cưỡng cũng là cho khán giả ngán ngẩm.

Ở tập mới nhất, chương trình thậm chí đã dồn hết phần anh tài quảng cáo về cuối, không xen lẫn nội dung chính như trước.

Không thể phủ nhận việc một chương trình truyền hình phải có những nhà tài trợ. Tuy nhiên việc lồng ghép phần quảng cáo sản phẩm cho nhãn hàng tài trợ do chính các anh tài cùng nhau diễn cũng thách thức sự kiên nhẫn của không ít người.

Điểm số bất công

Mỗi vòng công diễn ở Anh trai vượt ngàn chông gai sẽ có 350 khán giả tại trường quay đánh giá, bình chọn để quyết định thứ hạng các tiết mục trình diễn và số điểm hỏa lực của mỗi anh tài. Tuy nhiên chính số điểm bình chọn của những khán giả này cũng là một yếu tố khiến nhiều người muốn "quay xe" với chương trình.

Nhiều người cho rằng, những khán giả bình chọn trực tiếp không hề xét về tiết mục mà chỉ bình chọn vào độ nhận diện và sức hút của các anh tài. Điển hình như việc một số anh tài "tay ngang" như BB Trần, Tiến Luật luôn có số điểm cao chót vót trong bảng tổng kết. Thậm chí, Tiến Luật còn từng "vượt mặt" cả ST. Sơn Thạch, Tuấn Hưng, Phan Đình Tùng để giành chiến thắng khi cùng thi đấu.

Việc một diễn viên hài chiến thắng trước 3 ca sĩ thực lực cũng khiến cho khán giả tranh cãi dữ dội. Đa số khán giả bày tỏ sự bức xúc với kết quả, cho rằng việc Tiến Luật giành chiến thắng là điều không thuyết phục. Nhiều ý kiến cho rằng tiết mục của nam diễn viên kém nhất trong số 4 màn trình diễn solo và chỉ trích khán giả tại trường quay bình chọn không công tâm, rõ ràng, không đánh giá các "anh tài" ở khía cạnh âm nhạc, trình diễn.

Trước đó, Đỗ Hoàng Hiệp cũng bị coi là một "nạn nhân" của 350 khán giả tại trường quay. Có màn biểu diễn nội lực, cảm xúc với chất giọng quãng cao hiếm có nhưng Đỗ Hoàng Hiệp chỉ nhận về 520 điểm, thấp nhất đội. Điểm số bị bỏ xa so với Phan Đinh Tùng và Thành Trung khiến nam ca sĩ ngỡ ngàng đến bật khóc.

Phía nhà sản xuất đã từng lên tiếng trả lời truyền thông rằng, điểm số trong chương trình được quyết định bởi 350 khán giả có giới tính, độ tuổi khác nhau.

Vì vậy, dù có bị điểm thấp hay thua cuộc trong chương trình, nhà sản xuất hy vọng các anh tài hiểu rằng số điểm đó chỉ là cảm nhận cá nhân của khán giả tại trường quay thời điểm đó. Họ không đại diện cho số đông khán giả đại chúng.

"Điểm số không phải điều quan trọng nhất chúng ta hướng đến, mục tiêu của chương trình là cống hiến cho khán giả những tiết mục đáng nhớ", phía nhà sản xuất từng chia sẻ.

Ngoài ra, một tai nạn ảnh hưởng tới sức hút của Anh trai vượt ngàn chông gai đến từ chính cộng đồng người hâm mộ.

Sau khi bị cư dân mạng phát hiện việc sửa hóa đơn tiền ủng hộ đồng bào vùng lũ từ 200 nghìn đồng thành 20 triệu đồng, hội FC này đã tuyên bố dừng các hoạt động còn dang dở. Sự việc này cũng gây mất đoàn kết trong nội bộ người hâm mộ và đội ngũ “cày view” cũng không còn đủ mạnh khiến lượt xem chương trình bị giảm sút.

Bên cạnh đó, việc chương trình phải tạm ngừng phát sóng trong một vài thời điểm là cần thiết. Song việc này cũng ảnh hưởng ít nhiều, khiến cho sự quan tâm của khán giả bị gián đoạn và giảm nhiệt hơn.

Anh trai vượt ngàn chông gai được Việt hóa từ Call Me By Fire do MangoTV sở hữu. Chương trình có 15 tập, gồm 1 concert, 5 đêm công diễn và 2 đêm chung kết. Các nghệ sĩ sẽ chia nhóm thi đấu, biểu diễn để thể hiện các thế mạnh, khai thác tiềm năng, vượt qua thử thách…

Mỗi đêm thi có 350 khán giả tại trường quay đánh giá, bình chọn để quyết định thứ hạng các tiết mục trình diễn và số điểm hỏa lực của mỗi anh tài. Những anh tài đi đến cuối cùng sẽ cùng nhau thành lập "Gia tộc toàn năng".