Vì sao 3 đứa trẻ mất tích ở Ninh Bình không kêu cứu dù mắc kẹt gần nhà?

Chiều 25/9, trả lời Báo điện tử VTC News, lãnh đạo UBND xã Kim Tân (huyện Kim Sơn, Ninh Bình) cho biết, 3 anh em ruột bị mất tích (gồm Trần Anh Tú 12 tuổi, Trần Thủy Tiên 8 tuổi và Trần Anh Tài 5 tuổi) đã trở về an toàn, khoẻ mạnh sau những ngày bị mắc kẹt ở căn hộ gần nhà.

Anh Trần Văn Tuấn, bố các cháu, cho hay đến giờ anh vẫn chưa nguôi cảm giác xúc động khi tìm thấy 3 con.

"Cháu Tú kể tới nhà bạn chơi, lúc ra về thấy cổng đã bị khoá. Cửa hông nhà có thể mở được nhưng các con nói sợ ra ngoài sẽ bị chủ nhà bắt đền, đánh mắng. Vì vậy, cả 3 đứa trẻ trốn luôn trong nhà, khi đói tự nấu cơm ăn với nhau. Mấy ngày trời chắc không tắm rửa, lúc được tìm thấy, bọn trẻ vẫn mặc bộ quần áo đó, người bẩn và bốc mùi hôi", người cha chia sẻ.

Lãnh đạo UBND xã Kim Tân cho hay, sáng 25/9, khoảng 200 người tìm kiếm 3 cháu bé. Họ mở rộng phạm vi tìm kiếm ở khu vực cánh đồng lúa, dọc các bờ suối, ao hồ quanh nhà, khu vực bến đò, sông Đáy, bãi bồi cạnh đê, khu vực công trường cạnh nhà và các nơi lân cận.

Anh Tuấn (áo đen) vui mừng khi tìm thấy 3 con. (Ảnh: CAND)

"Một số người dân thấy bóng một cháu bé thấp thoáng trong ngôi nhà khoá cửa ở đầu ngõ. Khi người này lại xem thì cháu bé chạy lên tầng 2 và thò đầu ra. Xác nhận đây đúng là một trong 3 cháu bé mất tích, mọi người gọi nhau đến phá cửa. Hai cháu bé còn lại hoảng sợ chạy lên gác xép trốn", lãnh đạo xã cho biết thêm.

Theo vị này, nghi ngờ 3 cháu có thể mắc kẹt ở các nhà hoang, trước đó chính quyền xã chỉ đạo các trưởng xóm phải tìm tất cả những ngôi nhà không có người ở trên địa bàn; không ngờ các cháu lại được tìm thấy cách nhà mình chỉ 30m.

"Gia đình đó có người chồng đi làm ăn xa, chỉ 2 mẹ con ở trong ngôi nhà. Người con là bạn của cháu Trần Anh Tú nên cháu Tú vẫn hay sang đó chơi. Sáng 22/9, chủ nhà và con sang nhà ngoại chơi và ở lại bên ngoại nhưng không đóng cửa. Tú dắt em sang chơi, thấy cửa mở nên cùng 2 em vào chơi, mở TV xem. Một lúc sau, mẹ chồng của chủ nhà đi qua, thấy con dâu và cháu đi vắng mà cửa vẫn mở nên đã khoá cửa lại mà không biết có 3 đứa trẻ bên trong", lãnh đạo UBND xã Kim Tân lý giải.

Sau đó, 3 cháu tiếp tục ở lại chơi, tự kiếm đồ ăn nấu cơm và xem TV. Do sợ về nhà sẽ bị bà và bố mắng nên các cháu ở đó cho đến khi được tìm thấy.

Trước đó, tối 22/9, anh Trần Văn Tuấn (SN 1985, trú tại xóm 12, xã Kim Tân) đến Công an xã Kim Tân trình báo về việc 3 con mất tích. Ba cháu đi khỏi nhà từ khoảng 9h, đi bộ, không đi dép. Tới bữa cơm trưa không thấy các con, anh Tuấn hốt hoảng tìm kiếm nhưng không thấy.

Nhận định các cháu còn nhỏ chưa thể đi xa do không biết đường và không có thực phẩm, nước uống, lực lượng tìm kiếm thông báo đặc điểm nhận dạng, hình ảnh các cháu cho công an các địa phương lân cận và Công an tỉnh Hà Nam, Nam Định, Thanh Hóa… nhờ phối hợp, giúp đỡ. Đồng thời, họ đẩy mạnh tìm kiếm tỉ mỉ ngay trong từng thôn xóm, trường học, địa điểm công cộng, đầm, bãi, khu dân cư… trên địa bàn.

9h45 ngày 25/9, Công an huyện Kim Sơn và các lực lượng chức năng tìm thấy 3 cháu tại một ngôi nhà vắng người trên địa bàn xã Kim Tân, sau đó bàn giao các cháu cho gia đình.