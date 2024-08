Vé máy bay đặt sớm rẻ bất ngờ, khách Việt chọn du lịch Phú Quốc dịp cuối năm

(VTC News) -

Vé máy bay đến Phú Quốc giá hời bất ngờ nửa cuối năm

Theo khảo sát giá vé của các hãng hàng không, từ tháng 8 đến tháng 12, vé máy bay khứ hồi giữa TP.HCM và Phú Quốc đang rẻ bất ngờ, chỉ từ 1,3-2,6 triệu đồng. Ngay cả cao điểm nghỉ Lễ 2/9, chi phí bay từ TP.HCM đến Đảo ngọc cao nhất cũng chỉ ở mức 2,6 triệu đồng cho chuyến bay khứ hồi. Mức giá này chỉ bằng một nửa giá vé tới Bangkok, Thái Lan trong cùng thời điểm.

Bãi Kem là bãi biển đẹp quanh năm tại Phú Quốc.

Du khách từ Hà Nội đang có xu hướng sớm đặt vé đến Phú Quốc từ tháng 9-12 với mức giá từ 2 triệu đồng cho chuyến bay khứ hồi. Mức giá trên được du khách đánh giá là “vừa túi”, đặc biệt khi Phú Quốc bước vào mùa khô đẹp nhất trong năm từ tháng 10, với tiết trời nắng ráo, biển lặng.

Anh Hoàng Hiệp, du khách Hà Nội, cho biết: “Mình đặt vé đi Phú Quốc tháng 11 từ bây giờ và thấy giá rẻ bất ngờ. Mình nghĩ du khách Việt cũng nên thay đổi thói quen du lịch trong nước, với việc lập kế hoạch đặt phòng, đặt vé sớm như khi đi nước ngoài thì giá rất hợp lý, thậm chí rẻ hơn”.

Ông Phạm Anh Vũ, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Truyền thông Du lịch Việt, cho biết, giá vé bay nội địa sẽ giảm dần từ giữa tháng 8. Đặc biệt khi các hãng hàng không đang đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi hết tháng 8, như giảm 25-30% vé cho nhóm từ 4-8 người, vé 0 đồng, giá vé rẻ cho các chặng TP.HCM đi Đà Nẵng hoặc Phú Quốc.

Chợ đêm Vui Fest Phú Quốc là điểm đến không thể bỏ lỡ trong hành trình du ngoạn Đảo ngọc.

Mới đây, tỉnh Kiên Giang cũng hợp tác cùng các hãng hàng không để triển khai chương trình giảm giá phòng lên tới 80% đêm nghỉ đầu tiên cho những du khách bay đêm đến Phú Quốc tại một số khách sạn, khu nghỉ dưỡng. Đây được xem là những động thái tích cực của các hãng hàng không và địa phương khôi phục thị trường du lịch nội địa.

Trọn trải nghiệm ở Nam đảo với ưu đãi hấp dẫn

Nhằm thu hút du khách, các khách sạn và khu nghỉ tại Phú Quốc cũng giới thiệu nhiều mức giá hấp dẫn, không phụ thu ngay cả trong cao điểm nghỉ lễ. Theo khảo sát, giá phòng nghỉ tại các mini hotel ở Thị trấn Hoàng Hôn - Sunset Town chỉ từ 400.000 đồng/đêm nghỉ.

Nằm trong siêu tổ hợp giải trí Thị trấn Hoàng Hôn, chỉ mất vài phút để kết nối với các điểm đến nổi tiếng “đảo ngọc” như cáp treo 3 dây dài nhất thế giới tới Hòn Thơm, chợ đêm Vui Phết, công trình biểu tượng Cầu Hôn, show diễn Nụ Hôn Của Biển Cả… các mini hotel sẽ là gợi ý “ngon, bổ, rẻ” cho du khách nửa cuối năm.

Xe bus 2 tầng mới ra mắt tại Thị trấn Hoàng Hôn, bổ sung trải nghiệm hấp dẫn cho du khách khi đến Phú Quốc.

Các khu vui chơi và giải trí tại Phú Quốc cũng dành nhiều ưu đãi hấp dẫn cho khách nội địa. Từ nay đến 5/9, Sun World Hon Thom áp dụng ưu đãi giá vé lên tới 31% cho du khách Việt Nam. Theo đó, giá vé cáp treo khứ hồi chỉ còn 450.000 đồng đối với người lớn và 350.000 đồng với trẻ em, giảm tới 200.000 đồng so với giá vé hiện hành.

Combo cáp treo khứ hồi và buffet trưa giảm còn 750.000 đồng/người lớn và 500.000 đồng/trẻ em. Bên cạnh đó, Sun World Hon Thom còn áp dụng chương trình mua vé cáp treo tặng vé tham quan Cầu Hôn.

Từ nay tới 30/9, show diễn Nụ Hôn Của Biển Cả - Kiss Of The Sea tại Thị trấn Hoàng Hôn, nam đảo Phú Quốc áp dụng giá mới là 700.000 đồng/vé. Đặc biệt khi mua combo 2 vé VIP, giá chỉ còn 1.000.000 đồng/2 vé. Du khách có thể lựa chọn combo trải nghiệm Sun World Hon Thom kết hợp xem show Kiss Of The Sea với mức giá siêu hấp dẫn, chỉ 1.000.000 đồng/người lớn và 800.000 đồng/trẻ em.

Tuyến cáp treo 3 dây dài nhất thế giới đến Sun World Hon Thom.

Mới đây, Sun Group cũng cho ra mắt xe bus 2 tầng, với hành trình từ An Thới tới Dương Đông và ngược lại. Đây không chỉ là trải nghiệm ngắm cảnh mới tại Phú Quốc mà còn là một lựa chọn di chuyển tiết kiệm cho du khách khi muốn đi từ Nam đảo tới trung tâm vui chơi.

Như vậy, kết hợp đặt vé máy bay sớm cùng lựa chọn các điểm tham quan với nhiều ưu đãi hấp dẫn như tại nam đảo, du khách hoàn toàn có thể có một chuyến du lịch Phú Quốc trọn trải nghiệm với chi phí 5-6 triệu đồng/người.