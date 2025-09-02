Vẻ đẹp của các 'bông hồng' trong khối nữ diễu hành A80 tại Quảng trường Ba Đình

Khối nữ sĩ quan gìn giữ hòa bình Việt Nam, sau hơn 10 năm hình thành và phát triển, đã có hơn 1.000 chiến sĩ mũ nồi xanh lên đường thực hiện sứ mệnh cao cả mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân tin tưởng giao phó tại nhiều quốc gia trên thế giới.