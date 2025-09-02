4 khối quân đội nước ngoài sải bước uy nghi, đều tăm tắp trên phố Hà Nội

Sáng 2/9, không khí trang nghiêm và hào hùng lan tỏa khắp Quảng trường Ba Đình khi các khối quân đội quốc tế từ Nga, Trung Quốc, Lào và Campuchia cùng Việt Nam sải bước trong Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Sự xuất hiện của khối quân đội 4 nước đã trở thành điểm nhấn đặc biệt, thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và du khách.
Các đoàn quân quốc tế bước đi trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội trong đội hình chỉnh tề, nhịp nhàng và dứt khoát.
Khối quân nhân Trung Quốc gây ấn tượng với những bước đi đều, kỷ luật, ngay hàng thẳng lối.
Đây là lần thứ hai họ xuất hiện sau khi tới Hà Nội từ ngày 29/8, nhưng từng động tác, từng bước chân đều toát lên sự chuẩn mực của một đội danh dự lâu đời.
Ba quân chủng Lục quân, Hải quân và Không quân của Trung Quốc đều góp mặt, thể hiện sự chuẩn bị toàn diện và tinh nhuệ.
Đối với khối quân nhân Nga, từng bước chân vang vọng trên quảng trường, dưới sự chỉ huy của Trung úy Anton Mikhailov.
Tiểu đoàn Danh dự Trung đoàn 154 được tuyển chọn kỹ lưỡng, đại diện cho những đơn vị tinh nhuệ nhất của quân đội Nga, góp phần làm tăng khí thế uy nghiêm của lễ diễu binh.
33 tiêu binh thuộc Trung đoàn 154 Preobrazhensky – đơn vị danh dự của Quân đội Nga vẫy chào Nhân dân Việt Nam sau buổi diễu binh sáng 2/9.
Khối quân đội Lào xuất hiện với quân phục xanh ô-liu đặc trưng, mang theo biểu tượng quốc kỳ, bước đi mạnh mẽ, nhịp nhàng.
Đây là những quân nhân được tuyển chọn từ các đơn vị tinh nhuệ trong toàn quân, từng tham gia nhiều sự kiện quốc tế trọng đại. Sự tham gia lần này tiếp tục khẳng định mối quan hệ gắn bó và hữu nghị lâu đời giữa Việt Nam và Lào.
Đoàn quân đội Hoàng gia Campuchia cũng góp mặt với quân phục truyền thống, giữ nhịp đi đều và bước chân dứt khoát.
Sự hiện diện của họ không chỉ tôn vinh quan hệ láng giềng mà còn thể hiện tình hữu nghị, sự gắn kết quân đội hai nước qua nhiều thế hệ.
