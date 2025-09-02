Dàn khí tài hiện đại của quân đội phô diễn sức mạnh trên Quảng trường Ba Đình

Dẫn đầu khối xe thiết giáp do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng sản xuất là xe chiến đấu bộ binh XCB-01 - xe bọc thép bánh xích được trang bị pháo nòng trơn 73 mm, súng phòng không 12,7 mm, súng đại liên 7,62 mm và tên lửa chống tăng B72. Tiếp theo là xe thiết giáp XTC-02 - xe được trang bị súng máy phòng không 12,7 mm và đại liên 7,62 mm.