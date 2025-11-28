Cận cảnh 4 bảo vật quốc gia trong ngôi chùa cổ ở Bắc Ninh

Cửu phẩm Liên Hoa không chỉ là một công trình nghệ thuật, mà còn là biểu trưng của giáo lý Tịnh độ tông. Theo quan niệm Phật giáo người tu hành sau khi vãng sinh sẽ được “hóa sinh trong đài sen”. Vì vậy, việc quay Cửu phẩm Liên Hoa khi hành lễ mang ý nghĩa tích thiện, cầu siêu, cầu vãng sinh, giúp người hành đạo hướng tới thanh lọc tâm hồn và gột rửa nghiệp chướng.