Vật nhau với cá sấu để quay clip khoe trên mạng, KOL không ngờ bị lên án dữ dội

(VTC News) -

Video ghi lại cảnh một người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội lao xuống nước vật lộn với cá sấu ở Australia khiến dư luận phẫn nộ vì đây là video tự sướng. Nhiều ý kiến cho rằng đây không chỉ là hành vi gây nguy hiểm đến tính mạng bản thân, mà còn là sự thiếu tôn trọng đối với động vật hoang dã.

Mike Holston, người Mỹ, được biết đến trên mạng xã hội với biệt danh “Tarzann đích thực”, sở hữu hơn 23 triệu người theo dõi. Ngày 4/9, Holston đăng tải video ghi lại cảnh anh nhảy khỏi thuyền, lao xuống vùng nước nông gần sông Lockhart (Cape York, bang Queensland, Australia) để vật lộn với một con cá sấu nước ngọt.

Holston đã đuổi theo và bắt được một con cá sấu nước ngọt. (Ảnh: Mike Holston/ Instagram)

Trong video, Holston vừa cười lớn vừa khoe cánh tay chảy máu vì bị cá sấu cắn: “Nó đã tóm được tôi, nhưng tôi cũng đã tóm được nó! Đây chính là giấc mơ từ nhỏ của tôi, đến Australia, bắt cá sấu bằng tay và trải nghiệm chúng ngoài đời thật".

Doạn vieo này gây phẫn nộ trên mạng xã hội. Trong khi một số người hâm mộ tỏ ra thích thú với “màn biểu diễn điên rồ”, phần lớn công chúng chỉ trích hành động xâm phạm không gian sống của loài cá sấu và biến sự nguy hiểm thành công cụ câu view.

Một người dùng mạng xã hội bình luận: “Anh bạn, con cá sấu tội nghiệp chỉ đang nằm nghỉ. Không hiểu tại sao anh lại làm phiền và xâm phạm nó chỉ vì một video". Người khác bày tỏ: “Hãy để chúng yên. Thật buồn khi một người có tầm ảnh hưởng lại chọn cách hành xử như vậy".

Hành vi của Holston bị dân mạng và cộng đồng bảo tồn lên án. (Ảnh: Mike Holston / Instagram)

Tổ chức đại diện cho cộng đồng bảo tồn cá sấu tại Queensland (CROC), đã nhanh chóng lên tiếng. Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội ngày 5/9, CROC nhấn mạnh: “Hành vi này gây ảnh hưởng đến động vật và vi phạm Luật Bảo tồn Thiên nhiên. Khi nó được quảng bá trên các nền tảng mạng xã hội lớn mà không có giấy phép hoặc thẩm quyền xử lý động vật hoang dã, nó sẽ tạo ra một tiền lệ nguy hiểm. Đáng tiếc là hình phạt lại quá nhẹ so với khả năng kiếm tiền từ những tài khoản này".

Theo CROC, video của Holston đã được nhiều người xem quan tâm, báo cáo lên chính quyền nhiều lần. Nhóm này kêu gọi công chúng không tham gia hoặc quảng bá những nội dung như vậy, thay vào đó hãy báo cáo ngay khi phát hiện trên mạng.

Sở Môi trường Queensland xác nhận rằng một cuộc điều tra đang được tiến hành. "Can thiệp vào loài cá sấu nước ngọt ở Queensland là hành vi phạm tội nghiêm trọng, chưa kể đến việc hành vi này cực kỳ nguy hiểm", một phát ngôn viên của sở cho biết, theo Daily Mail.

Theo luật của Queensland, hành vi cố ý quấy rối hoặc tiếp xúc với cá sấu mà không được phép có thể bị phạt khoảng 18.000 USD (474 triệu đồng).

Hành vi của Holston gây ảnh hưởng đến động vật và vi phạm Luật Bảo tồn Thiên nhiên. (Ảnh: Adobe stock)

Đây không phải lần đầu Holston vướng vào lùm xùm liên quan đến động vật. Trang cá nhân của anh đầy rẫy những video “chạm trán” với rắn khổng lồ, chim săn mồi hay thậm chí cả cá sấu nước mặn ở Sumatra.

Các chuyên gia bảo tồn cho rằng chính sự nổi tiếng của những KOL như Holston đang góp phần tạo ra “xu hướng độc hại”, lợi dụng động vật hoang dã để biểu diễn nguy hiểm, câu kéo lượt xem và thu lợi từ quảng cáo. Nhiều người lo ngại trào lưu này sẽ khuyến khích giới trẻ bắt chước, dẫn đến hậu quả khó lường cho cả con người và động vật.

Thực tế, Holston không phải trường hợp cá biệt. Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều video “ngược đãi động vật để giải trí” đã lan truyền và bị chỉ trích dữ dội. Gần đây, một du khách Tây Ban Nha bị lên án sau khi đoạn clip quay cảnh anh đổ bia vào vòi một con voi ở khu bảo tồn Kenya xuất hiện trên mạng. Cơ quan Động vật hoang dã Kenya (KWS) đã phải vào cuộc điều tra.

Ol Jogi Conservancy (nơi trú ẩn của động vật hoang dã ở Kenya) xác nhận vụ việc xảy ra tại khu bảo tồn của họ và khẳng định: “Hành vi này hoàn toàn không thể chấp nhận, nguy hiểm và trái ngược với các giá trị bảo tồn mà chúng tôi theo đuổi".

Trường hợp tại Kenya và vụ của Holston ở Australia cho thấy một thực trạng, nhiều cá nhân sẵn sàng mạo hiểm đánh đổi sự an toàn của bản thân, coi thường sự sống của động vật chỉ để có video thu hút lượt xem. Việc biến động vật thành “đạo cụ câu view” không chỉ vi phạm luật pháp, mà còn làm suy yếu nỗ lực giáo dục cộng đồng về bảo tồn thiên nhiên.