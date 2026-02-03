Văn kiện Đại hội Đảng XIV thể hiện bước phát triển tư duy an ninh toàn diện, hiện đại

(VTC News) -

Sáng 3/2, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ phối hợp cùng Viện An ninh phi truyền thống (Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức tọa đàm với chủ đề "Nhiệm vụ bảo vệ an ninh và an ninh phi truyền thống trong văn kiện Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam".

PGS.TS, Thiếu tướng Nguyễn Bá Dương, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương. (Ảnh: VGP)

Tham luận tại tọa đàm, PGS.TS, Thiếu tướng Nguyễn Bá Dương, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, cho biết, trong kỷ nguyên phát triển mới, cục diện thế giới và khu vực biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc không chỉ giới hạn trong khuôn khổ truyền thống mà mở rộng sang các lĩnh vực không gian, lĩnh vực và hình thái an ninh mới.

Đại hội XIV của Đảng đã xác định rõ yêu cầu khách quan về kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh và đối ngoại, chủ động phòng ngừa, ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh truyền thống, an ninh phi truyền thống, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Theo ông Dương, vấn đề bảo vệ an ninh và an ninh phi truyền thống trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng nói riêng và quan điểm chung của Đảng nói chung có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng liên quan trực tiếp đến sinh mệnh của Đảng, lợi ích quốc gia, dân tộc, sự sống còn của chế độ và hạnh phúc của Nhân dân.

Bảo vệ an ninh quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, là điều kiện tiên quyết để giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định, an toàn để phát triển nhanh, bền vững đất nước.

"Trên cơ sở kế thừa, phát triển sáng tạo tư duy lý luận của Đảng ở các kỳ đại hội, Văn kiện Đại hội XIV tiếp tục khẳng định và làm sâu sắc hơn hệ quan điểm chỉ đạo về đảm bảo quốc phòng an ninh quốc gia, trong đó phần nhấn mạnh yêu cầu phải chủ động ứng phó các thách thức an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống", Thiếu tướng Nguyễn Bá Dương nói.

Về cơ sở lý luận, Văn kiện Đại hội XIV thể hiện an ninh không chỉ được nhìn nhận ở góc độ bảo vệ chế độ, bảo vệ chủ quyền mà còn gắn chặt với bảo vệ cuộc sống bình yên, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân, bảo vệ các giá trị phát triển bền vững của quốc gia dân tộc Việt Nam.

Về nội dung cốt lõi, Văn kiện Đại hội XIV nhấn mạnh nhiệm vụ bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia trên các lĩnh vực trọng yếu: An ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh tư tưởng văn hóa, an ninh xã hội, an ninh mạng, an ninh biên giới, biển đảo; đồng thời đặc biệt coi trọng an ninh phi truyền thống như an ninh y tế, an ninh môi trường, an ninh nguồn nước, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh dữ liệu, an ninh con người.

"Đây là bước phát triển quan trọng trong tư duy lý luận của Đảng về an ninh, thể hiện tầm nhìn toàn diện, hiện đại và nhân văn phù hợp với yêu cầu thực tiễn mới. Văn kiện Đại hội XIV của Đảng thể hiện nội dung mục đích giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để tạo điều kiện cho Nhân dân an tâm sản xuất, phát triển kinh tế, kinh doanh và tăng trưởng 10%, trở thành nước công nghiệp phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa và có thu nhập cao", Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương nhấn mạnh.

Đề xuất một số giải pháp nhằm tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an sinh xã hội và an ninh phi truyền thống theo tinh thần Đại hội XIV, ông Dương cho rằng, cần xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về bảo đảm an ninh quốc gia, an ninh phi truyền thống, bảo vệ dữ liệu, an ninh mạng, an ninh con người, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, khả thi, phù hợp với các cam kết quốc tế.

Bên cạnh đó, xây dựng lực lượng chuyên trách về bảo vệ an ninh trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, trình độ khoa học, công nghệ, có khả năng làm chủ không gian an ninh mới.

Một giải pháp khác được Thiếu tướng Nguyễn Bá Dương lưu ý là phát huy mạnh mẽ vai trò của Nhân dân và thế trận an ninh Nhân dân gắn chặt với thế trận quốc phòng toàn dân, lấy phòng ngừa từ cơ sở làm trung tâm, xây dựng xã hội an toàn, kỷ cương, lành mạnh.

GS.TS Hoàng Đình Phi, Hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh. (Ảnh: VGP)

GS.TS Hoàng Đình Phi, Hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh, cho biết, Việt Nam đã tiếp cận rất sớm trong nghiên cứu an ninh phi truyền thống. Việt Nam đã hình thành và phát triển tương đối vững chắc trường phái học thuật về quản trị an ninh phi truyền thống.

"Mục tiêu của việc phát triển trường phái này là phục vụ trực tiếp cho bảo đảm an ninh truyền thống, an ninh phi truyền thống gắn với phát triển bền vững của Việt Nam. Đồng thời đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của ASEAN và thế giới", ông Phi nói.

Theo ông Phi, muốn hành động hiệu quả, trước hết phải thống nhất và nâng cao nhận thức trong toàn hệ thống, từ lãnh đạo các cấp, cán bộ quản lý, doanh nghiệp, người dân đến học sinh, sinh viên. An ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống không phải khái niệm trừu tượng, mà rất cụ thể gắn trực tiếp với lợi ích quốc gia, lợi ích cộng đồng, hạnh phúc của mỗi gia đình và mỗi cá nhân.

Để nâng cao nhận thức, GS.TS Hoàng Đình Phi cho rằng, cần chuẩn hóa các kết quả nghiên cứu đã được quốc tế công nhận thành tài liệu chuẩn quốc gia; đồng thời tài liệu hóa, số hóa toàn bộ hệ thống lý luận, công trình nghiên cứu về an ninh phi truyền thống mà Việt Nam đã công bố ra thế giới, được quốc tế thừa nhận và trích dẫn.

Song song với đó là chuẩn hóa giáo trình đào tạo ở các cấp học, tránh tình trạng hiểu sai, dạy sai khái niệm an ninh phi truyền; thống nhất tài liệu truyền thông, các cơ quan báo chí phải sử dụng nguồn chính thống, có kiểm chứng khoa học; thiết kế và phê duyệt chương trình đào tạo phù hợp với từng nhóm đối tượng.