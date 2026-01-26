Thủ tướng: Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng XIV ngay từ những ngày đầu, tuần đầu, tháng đầu

(VTC News) -

Nội dung trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập khi phát biểu kết luận phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô, diễn ra sáng 26/1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng nhận định, năm 2025 và giai đoạn 2021-2025, tình hình kinh tế - xã hội nước ta đạt thành quả cơ bản, quan trọng, tạo nền tảng, tạo đà, tạo thế, tạo lực cho giai đoạn tới phát triển bứt phá, tăng trưởng nhanh, bền vững. Trong đó, có vai trò quan trọng của công tác điều hành kinh tế vĩ mô linh hoạt, hiệu quả.

Thủ tướng lưu ý, năm 2026, tình hình thế giới vẫn còn nhiều diễn biến khó lường, khó khăn, phức tạp, dự báo chung về kinh tế thế giới nhìn chung rất thận trọng, kể cả về tăng trưởng, lạm phát.

Ở trong nước, mục tiêu không thay đổi là phải giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng hai con số, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát tốt bội chi ngân sách, nợ công, nợ Chính phủ.

Từ đó, góp phần thực hiện mục tiêu ổn định để phát triển, phát triển để ổn định, phát triển nhanh, bền vững, giữ vững độc lập, chủ quyền, không hy sinh tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội và môi trường để chạy theo tăng trưởng đơn thuần và không để ai bị bỏ lại phía sau, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh, an toàn, an dân, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, theo mục tiêu, chỉ tiêu mà Trung ương và Quốc hội giao.

"Các bộ, các ngành căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức thực hiện triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng ngay từ những ngày đầu, tuần đầu, tháng đầu, cùng với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Chính phủ và Nghị quyết Đại hội của các Đảng bộ nhiệm kỳ 2026-2030, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính với tinh thần: Nói đi đôi với làm; làm thật, hiệu quả thật, nhân dân hưởng thụ thành quả thật; tránh hình thức, màu mè", Thủ tướng chỉ đạo

Đề cập đến một số nhóm nhiệm vụ, giải pháp, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh trước tiên về việc tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa mở rộng có trọng tâm trọng điểm, phục vụ sự phát triển, đặc biệt là thúc đẩy các động lực tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; tiếp tục thực hiện các chính sách giảm, gia hạn thuế, phí, tiền thuê đất… để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nhất là cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Cùng đó là nguồn tăng thu, tiết kiệm chi tập trung cho lĩnh vực an ninh quốc phòng, cho đầu tư phát triển, đặc biệt là hạ tầng chiến lược, ưu tiên bố trí vốn triển khai dự án đầu tư trong các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, cũng như chi cho an sinh xã hội, giáo dục, y tế, trong đó có 148 trường biên giới.

Thủ tướng cho rằng, chính sách tài khóa đang có dư địa nên phải hỗ trợ tích cực cho chính sách tiền tệ; phải sử dụng hiệu quả dư địa về nợ công, bội chi trong giới hạn an toàn để huy động nguồn lực cho đầu tư, trong đó có phát hành trái phiếu để đầu tư một số công trình trọng điểm, quan trọng quốc gia, các lĩnh vực ưu tiên như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số...

Trong điều hành chính sách tiền tệ, Thủ tướng chỉ đạo sử dụng tối đa các công cụ để kiểm soát lãi suất phù hợp tình hình và đáp ứng nhu cầu phát triển, nhất là trong các lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng, đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp công nghệ, phát triển nhà ở xã hội; ổn định tỷ giá, tăng dự trữ quốc gia...

Một nhiệm vụ trọng tâm khác được Thủ tướng nhắc đến là xây dựng cơ sở dữ liệu, phát triển các thị trường vốn, thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản, nhà ở, thị trường tài sản mã hóa, thị trường vàng… an toàn, lành mạnh, công khai, minh bạch trên cơ sở đẩy mạnh chuyển đổi số và cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà làm tăng chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

"Trong tháng 2, khẩn trương đưa vào vận hành sàn giao dịch vàng, thí điểm vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa, thành lập trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý. Vận hành đồng bộ và phát huy hiệu quả Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; thu hút hiệu quả vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp, vốn từ các định chế tài chính, ngân hàng và quỹ đầu tư toàn cầu", Thủ tướng đề cập.

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng quản lý phát triển thị trường nhà ở với chính sách phù hợp cho cả 3 phân khúc, gồm: Nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở cho người trung bình.

Tinh thần được lãnh đạo Chính phủ quán triệt là tăng nguồn cung, cắt giảm các thủ tục theo hướng đơn giản, giảm chi phí, phát triển trung tâm giao dịch công khai, phát triển thị trường lành mạnh, an toàn, công khai, minh bạch, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Thủ tướng cũng chỉ đạo bảo đảm an ninh năng lượng; đẩy mạnh phát triển năng lượng sạch, triển khai các dự án điện hạt nhân; bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm, an ninh lương thực quốc gia trong mọi tình huống và bảo đảm an toàn, vệ sinh thực phẩm.

Cùng với nhiệm vụ nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân để quý sau cao hơn quý trước, năm sau cao hơn năm trước, Thủ tướng lưu ý việc rà soát, tổ chức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đảm bảo hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả cao nhất.