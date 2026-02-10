Văn khấn cúng ông Công ông Táo 23 tháng Chạp chuẩn phong tục.

(VTC News) -

Ngày 23 tháng Chạp hằng năm là thời điểm diễn ra lễ tiễn ông Công ông Táo, nghi lễ dân gian quen thuộc trong đời sống văn hóa của người Việt. Theo quan niệm truyền thống, đây là dịp Táo quân rời bếp gia đình để về chầu Thiên đình, báo cáo những việc lớn nhỏ diễn ra trong suốt một năm. Nghi lễ mang ý nghĩa tổng kết, nhắc nhở mỗi gia đình gìn giữ nếp sinh hoạt, sự ấm êm trong đời sống thường ngày, đồng thời chuẩn bị bước sang năm mới.

Theo lưu ý trong dân gian, lễ cúng ông Công ông Táo cần được tiến hành trước 12 giờ trưa ngày 23 tháng Chạp. Quan niệm dân gian cho rằng sau giờ Ngọ, cổng Thiên đình khép lại, Táo quân không kịp lên chầu. Vì vậy, khung giờ phù hợp nhất để thực hiện nghi lễ là từ 7h - 11h.

Mâm cúng ông Công ông Táo thường bao gồm các lễ vật theo phong tục: Bộ mũ Táo quân gồm hai mũ ông có cánh chuồn và một mũ bà không có cánh; cá chép - phương tiện tượng trưng cho việc đưa Táo quân về trời, trong đó miền Bắc thường cúng ba con cá chép sống hoặc cá chép giấy; cùng với hương, hoa, đèn nến, trầu cau, rượu, trà, tiền vàng mã. Ngoài ra, nhiều gia đình chuẩn bị thêm mâm cỗ mặn với gà luộc, xôi, giò, canh để bày tỏ lòng thành.

Bên cạnh mâm cúng, việc thực hiện văn khấn cúng ông Công ông Táo 23 tháng Chạp đúng phong tục không chỉ thể hiện sự trang nghiêm, thành kính mà còn góp phần gìn giữ nếp sinh hoạt văn hóa gia đình, bảo đảm tính chuẩn mực, rõ ràng, phù hợp với các tài liệu nghiên cứu và tập quán lâu đời.

Gợi ý mâm cúng ông Công ông Táo 23 tháng Chạp. (Ảnh: Vu Thu Huong)

Văn khấn cúng ông Công ông Táo 23 tháng Chạp

Văn khấn cúng ông Công ông Táo theo sách "Văn khấn cổ truyền"

Bài cúng ông Công ông Táo theo sách "Văn khấn cổ truyền", Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Tín chủ (chúng) con là...

Ngụ tại...

Hôm nay là ngày 23 tháng Chạp, tín chủ chúng con thành tâm sắm sửa hương hoa phẩm vật, xiêm hài áo mũ, kính dâng tôn thần. Thắp nén tâm hương, tín chủ con thành tâm kính bái.

Chúng con kính mời ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân hiển linh trước án hưởng thụ lễ vật.

Cúi xin Tôn thần gia ân xá tội cho mọi lỗi lầm trong năm qua gia chủ chúng con sai phạm. Xin Tôn thần ban phước lộc, phù hộ toàn gia chúng con, trai gái, già trẻ sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, vạn sự tốt lành. Chúng con lễ bạc tâm thành, kính lễ cầu xin, mong Tôn thần phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Văn khấn cúng ông Công ông Táo 23 tháng Chạp chuẩn phong tục.

Văn khấn theo sách "Tục thờ cúng của người Việt"

Dưới đây là văn khấn ông Công ông Táo được biên soạn theo sách "Tục thờ cúng của người Việt", GS.TS Ngô Đức Thịnh, NXB Khoa học Xã hội.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân.

Hôm nay là ngày 23 tháng Chạp, năm Ất Tỵ.

Tín chủ (chúng) con là: [Họ và tên gia chủ]

Ngụ tại: [Địa chỉ đầy đủ]

Nay nhân ngày Táo Quân về chầu Thiên đình, tín chủ con thành tâm sắm sửa hương hoa, lễ vật, cơm canh, trà rượu dâng lên trước án, kính cẩn tâu trình.

Nghĩ rằng: Trong năm qua, gia đạo nhờ ơn Táo Quân phù hộ được bình an. Nay đến ngày 23, ngài phải về Thiên đình tấu trình Ngọc Hoàng Thượng Đế những việc lớn nhỏ trong gia đình con.

Cúi xin Tôn Thần gia ân:

- Phù hộ toàn gia, già trẻ lớn bé bình an, mạnh khỏe.

- Che chở tai qua nạn khỏi, điều lành đưa tới, điều dữ đưa đi.

- Gia đạo hưng long, làm ăn phát đạt, vạn sự hanh thông.

Chúng con lễ bạc tâm thành, kính dâng Tôn Thần. Cúi xin Tôn Thần phù hộ độ trì.

Tín chủ con xin dâng:

- Mũ Táo Quân (2 ông 1 bà)

- Cá chép để ngài lên chầu Thiên đình

- Vàng bạc tiền mã

Kính cáo Tôn Thần, cúi xin chứng giám.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Văn khấn ông Công ông Táo theo GS Lương Ngọc Huỳnh

Bài cúng ông Công ông Táo do GS Lương Ngọc Huỳnh giới thiệu.

Kính lạy Thượng đế

Kính lạy Ngũ đế, Đông phương Thanh đế, Nam phương Xích đế, Tây phương Bạch đế, Bắc phương Hắc đế, Trung ương Hoàng đế.

Kính lạy Thượng đàm thần tướng thiên thiên tướng, Trung đàm thần tướng thiên thiên binh, Hạ đàm thần tướng thiên thiên mã.

Kính lạy Sơn thần, Long thần, Thổ địa, Thổ công, Táo quân, Thổ kỳ lai sàng chứng giám.

Hôm nay là ngày 23 tháng Chạp là ngày thần Táo quân về trời tấu sớ. Tín chủ con tên là... sinh ngày... tháng... năm... nguyên quán... địa chỉ thường trú...

Với tấm lòng thành kính, con xin có chút lễ vật, nhang đăng thỉnh cầu kính mời Thượng đế, Ngũ đế, các vị Thần tướng, Thiên tướng, Thiên binh, Thiên mã cùng chư vị thần tiên trên trời dưới đất, chứng giám cho con được làm lễ tiễn thần Thổ công Táo quân về trời.

Kính lạy Thổ thần Thổ địa, Thổ công Táo quân, Thổ kỳ lai sàng chứng giám. Trong năm qua, nhờ ân phúc của các ngài, chúng con được mạnh khoẻ, hạnh phúc, mọi điều may mắn. Nay con làm lễ với tấm lòng thành kính tiễn ngài về trời tấu xin Thượng đế, Ngũ đế cùng chư vị thần tiên phù hộ độ trì cho đất nước con, quê hương con, gia tộc và gia đình con được mạnh khoẻ hạnh phúc, an khang thịnh vượng.

Con cầu xin Thượng đế, Ngũ đế các vị thần tiên cùng chư ngài chứng giám cho tấm lòng thành kính của con. Kính chúc Thượng đế, Ngũ đế, các vị thần tiên cùng chư ngài thiên thiên tuế!

Con xin đa tạ!

Con xin đa tạ!

Con xin đa tạ!