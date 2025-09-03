Văn khấn cúng cô hồn chuẩn nhất

Trong đời sống tâm linh của người Việt, Rằm tháng 7 không chỉ gắn liền với lễ Vu Lan báo hiếu, mà còn là dịp diễn ra lễ cúng cô hồn hay còn gọi là xá tội vong nhân, một nghi lễ mang đậm màu sắc tín ngưỡng dân gian. Theo quan niệm xưa, tháng 7 là lúc cửa địa ngục mở ra, các vong hồn được trở lại dương gian, còn những tội nhân dưới âm phủ cũng tạm thời được giải thoát.
Chính vì vậy, các gia đình thường chuẩn bị mâm lễ cúng cô hồn chu đáo cùng bài văn khấn trang nghiêm để tưởng nhớ người thân đã khuất, cầu siêu cho các linh hồn chưa siêu thoát và thí thực cho những cô hồn lang thang không nơi nương tựa. Lễ cúng này thường diễn ra vào ngày rằm tháng 7, song nhiều nơi còn cúng từ mùng 2 đến 14 Âm lịch. Văn khấn trong lễ cúng cô hồn vì thế đóng vai trò quan trọng, giúp buổi lễ thêm phần trang trọng và thể hiện trọn vẹn lòng thành kính của gia chủ.
Dưới đây là gợi ý bài cúng cô hồn tháng 7 Âm lịch theo sách Văn khấn cổ truyền Việt Nam (NXB Văn hóa Thông tin).
Văn khấn rằm tháng 7 cúng cô hồn ngoài trời
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.
Con lạy Đức Phật Di Đà
Con lạy Bồ tát Quan Âm
Con lạy Táo phủ Thần quân chinh thần
Tiết tháng 7 sắp thu phân
Ngày rằm xá tội vong nhân hải hà
Âm cung mở cửa ngục ra
Vong linh không cửa không nhà
Đại Thánh Khảo giáo - A Nan Đà Tôn giả
Tiếp chúng sinh không mả, không mồ bốn phương
Gốc cây xó chợ đầu đường
Không nơi nương tựa đêm ngày lang thang
Quanh năm đói rét cơ hàn
Không manh áo mỏng - che làn heo may
Cô hồn nam bắc đông tây
Trẻ già trai gái về đây hợp đoàn
Nay nghe tín chủ thỉnh mời
Lai lâm nhận hưởng mọi lời trước sau
Cơm canh cháo nẻ trầu cau
Tiền vàng quần áo đủ màu đỏ xanh
Gạo muối quả thực hoa đăng
Mang theo một chút để dành ngày mai
Phù hộ tín chủ lộc tài
An khang thịnh vượng hòa hài gia trung
Nhớ ngày xá tội vong nhân
Lại về tín chủ thành tâm thỉnh mời
Bây giờ nhận hưởng xong rồi
Dắt nhau già trẻ về nơi âm phần
Tín chủ thiêu hóa kim ngân
Cùng với quần áo đã được phân chia
Kính cáo Tôn thần
Chứng minh công đức
Cho tín chủ con
Tên là:……
Vợ/Chồng:…
Con trai:…
Con gái:…
Ngụ tại:...
Những lưu ý khi cúng cô hồn Rằm tháng 7
Theo phong tục, lễ cúng cô hồn được thực hiện từ mùng 2 đến trước 12h trưa ngày 15/7 Âm lịch. Người xưa quan niệm, thời điểm thích hợp nhất để cúng là chiều tối, từ 17h đến 19h, khi nắng đã tắt.
Các lễ vật truyền thống trong mâm cúng cô hồn gồm: cháo trắng loãng (thường chia 12 bát), bỏng ngô, cơm vắt, ngô, khoai, sắn, mía để nguyên vỏ cắt khúc ngắn, đường cục, bánh kẹo, hoa quả, gạo muối, nước lã, quần áo vàng mã, hương hoa.
Theo quan niệm dân gian, cháo loãng là món không thể thiếu vì những linh hồn khốn khổ có thực quản nhỏ hẹp, không thể ăn thức ăn thông thường. Do đó, mâm lễ cúng thí thực luôn có cháo trắng.
Trước khi cúng cô hồn, gia chủ cần làm lễ cúng Phật, thần linh và gia tiên. Khi tiến hành, người cúng phải ăn mặc chỉnh tề, giữ tâm từ bi, niệm danh hiệu chư Phật và tụng các bài kinh, chú như: Khai yết hầu, Tam muội da giới, Cam lộ thủy chân ngôn, Thất Phật danh hiệu, Bát Nhã tâm kinh, Vãng sinh chú.
Mâm cúng nên đặt ngoài sân hoặc vỉa hè, tuyệt đối không bày trong nhà để tránh rước vong linh vào quấy nhiễu. Sau khi hương cháy tàn, gia chủ vãi gạo muối, hóa vàng mã và rưới nước bốn phía. Đồ cúng sau lễ nên đem thả xuống ao, hồ, sông suối, hoặc chia cho mọi người lấy lộc, tuyệt đối không mang vào nhà.
Những điều kiêng kỵ cần nhớ
Có một số điều cấm kỵ khi cúng cô hồn mà gia đình cần lưu ý:
- Không cúng quá muộn: Sau 12h trưa ngày 15/7 âm lịch, các vong linh đã quay về âm giới, việc cúng sẽ không còn ý nghĩa.
- Không cúng trong nhà: Dù ở nhà đất hay chung cư, mâm cúng cô hồn bắt buộc đặt ngoài trời. Nếu cúng trong nhà, dễ khiến vong linh lưu luyến mà quấy nhiễu cuộc sống.
- Không giữ lại đồ cúng: Tất cả lễ vật sau khi cúng nên phân phát hoặc thả bỏ, không được mang vào nhà. Tiền vàng phải hóa tại chỗ, muối gạo rải tứ phương tám hướng.
- Không cầu xin tài lộc: Nghi lễ cúng cô hồn chỉ mang ý nghĩa bố thí, thể hiện lòng từ bi, tuyệt đối không nên cầu tài, cầu lộc.
Ngoài cách cúng tại gia, nhiều người lựa chọn gửi gắm nghi lễ này tại chùa. Các chùa thường tổ chức cúng thí thực cho chúng sinh, cô hồn. Theo quan điểm của các tăng ni, đây là một hình thức công đức, vừa đúng nghi thức, vừa đảm bảo trọn vẹn ý nghĩa tế độ cho các linh hồn khốn khổ.
