Tháng 7 Âm lịch, còn gọi là tháng cô hồn, gắn liền với nhiều nghi lễ truyền thống, trong đó lễ cúng cô hồn rất quan trọng nhằm thể hiện lòng thương xót đối với những vong hồn không nơi nương tựa.

Cúng cô hồn năm 2025 vào ngày nào, giờ nào?

Theo quan niệm dân gian, ngày 15/7 Âm lịch là ngày “xá tội vong nhân”, cũng là ngày kết thúc kỳ mở Quỷ môn quan cho các vong linh trở về nhân gian. Sau thời điểm này, tất cả các chúng sinh thuộc về âm giới sẽ phải trở lại địa phủ.

Thông thường, việc cúng cô hồn có thể tiến hành từ ngày mùng 2 Âm lịch đến trước 12h ngày 15/7 Âm lịch. Theo sách “Tìm hiểu văn hóa Phương Đông 365 ngày” của tác giả Thiên Nhân (NXB Thanh Hóa), năm 2025, các ngày đẹp nên làm lễ cúng cô hồn là ngày mùng 4/7 Âm lịch (ngày 26/8 Dương lịch), 5/7 Âm lịch (ngày 27/8 Dương lịch), 11/7 Âm lịch (ngày 2/9 Dương lịch) , 14/7 Âm lịch (ngày 5/9 Dương lịch) và đặc biệt là ngày chính Rằm 15/7 (ngày 6/9 Dương lịch).

Nhiều gia đình vẫn chọn cúng vào chính ngày 15/7 Âm lịch, bởi quan niệm đây là thời điểm thiêng liêng nhất trong tháng. Trên thực tế, không có quy định bắt buộc phải cúng vào ngày nào, bởi mỗi vùng miền và mỗi gia đình có phong tục, điều kiện khác nhau. Điều quan trọng nhất vẫn là tấm lòng thành kính và sự chuẩn bị chu đáo.

Về giờ cúng, dân gian lưu truyền rằng thời điểm tốt nhất là vào buổi chiều tối, khoảng 17h – 19h, khi mặt trời đã lặn. Tuy nhiên, tùy từng điều kiện, nhiều gia đình sẽ làm lễ cúng cô hồn cùng với lễ cúng Rằm tháng 7 nên sẽ cúng vào khung giờ sớm từ 5h – 7h sáng.

Rằm tháng 7 năm 2025 rơi vào thứ Bảy ngày 6/9 Dương lịch. (Ảnh chụp màn hình)

Những lưu ý quan trọng khi cúng cô hồn

Theo phong tục, trước khi làm lễ cúng cô hồn, gia chủ cần tiến hành cúng Phật, cúng thần linh và gia tiên. Đây được coi là nghi thức thể hiện sự kính trên, nhường dưới, trước khi bố thí cho các vong linh vất vưởng.

Người cúng nên ăn mặc chỉnh tề, giữ tâm từ bi, niệm danh hiệu chư Phật và có thể tụng các bài kinh, chú như Khai yết hầu, Bát Nhã tâm kinh, Vãng sinh chú… nhằm tăng thêm sự trang nghiêm, thanh tịnh cho buổi lễ.

Mâm cúng cô hồn thường được đặt ngoài sân hoặc vỉa hè, tuyệt đối không bày trong nhà để tránh rước vong linh vào quấy nhiễu. Sau khi hương tàn, gia chủ vãi gạo muối bốn phương tám hướng, hóa vàng mã và rưới nước để kết thúc nghi lễ. Đồ cúng sau đó có thể chia cho mọi người lấy lộc hoặc thả xuống ao, hồ, sông, suối, tuyệt đối không mang vào nhà.

Mâm cúng cô hồn đầy đủ. (Ảnh: Đồ cúng Việt)

Những điều kiêng kỵ khi cúng cô hồn

Trong dân gian có một số điều cấm kỵ trong quá trình cúng cô hồn:

- Không cúng quá muộn: Dân gian cho rằng sau 12h ngày 15/7 Âm lịch, các vong linh đã quay về âm giới, việc cúng sẽ không còn nhiều ý nghĩa.

- Không cúng trong nhà: Dù ở nhà đất hay chung cư, mâm cúng cô hồn bắt buộc đặt ngoài trời. Theo quan niệm dân gian, nếu cúng trong nhà, các cô hồn dễ lưu luyến không chịu đi, quấy nhiễu cuộc sống gia đình.

- Không giữ lại đồ cúng: Lễ vật sau khi cúng phải phân phát hoặc thả bỏ, không được mang vào nhà vì đó là phần của các cô hồn. Tiền vàng phải hóa tại chỗ, gạo muối rải ra bốn phương.

- Không cầu xin tài lộc: Lễ cúng cô hồn mang ý nghĩa bố thí, thể hiện lòng từ bi và nhân ái chứ không mang ý nghĩa cầu xin tài lộc hay may mắn cho bản thân.

Cúng cô hồn tại chùa

Ngoài việc cúng tại gia, nhiều gia đình còn lựa chọn đến chùa để làm lễ cúng cô hồn. Tại đây, các chư tăng thường tổ chức nghi lễ cúng thí thực cho chúng sinh, giúp hồi hướng công đức, cầu nguyện cho các vong linh sớm siêu thoát. Đây không chỉ là cách cúng đúng nghi thức, mà còn mang giá trị tâm linh to lớn, thể hiện tinh thần nhân ái, bao dung của đạo Phật.

Như vậy, việc cúng cô hồn năm 2025 có thể linh hoạt về ngày giờ, tùy vào quan niệm và điều kiện của mỗi gia đình. Điều cốt lõi nhất vẫn là lòng thành, sự trang nghiêm và giữ đúng những quy tắc cơ bản trong tín ngưỡng dân gian. Qua đó, nghi lễ không chỉ mang ý nghĩa tưởng niệm, mà còn thể hiện tinh thần nhân văn sâu sắc trong văn hóa người Việt.