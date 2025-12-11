Vận động viên giàu nhất SEA Games 33: Tỷ phú Thái Lan vô địch môn quý tộc

(VTC News) -

Đội tuyển polo Thái Lan giành tấm huy chương vàng lịch sử sau chiến thắng áp đảo 7,5-0 trước Brunei ở nội dung 2-4 goal, diễn ra ngày 10/12 tại VS Sports Club, tỉnh Samut Prakan. Thành tích này tạo dấu ấn đặc biệt khi đội có sự góp mặt của Aiyawatt Srivaddhanaprabha, Chủ tịch CLB Leicester City và lãnh đạo Tập đoàn King Power.

Vị doanh nhân này là một trong 10 người giàu nhất Thái Lan, một trong 5 tỷ phú trẻ nhất châu Á trong danh sách của Forbes năm 2020. Tại SEA Games 33, ông Aiyawatt Srivaddhanaprabha tham gia với tư cách vận động viên môn mã cầu (polo - cưỡi ngựa đánh bóng).

Đội tuyển polo Thái Lan giành huy chương vàng sau chiến thắng áp đảo 7,5-0 trước Brunei. (Ảnh: The Nation)

SEA Games 33 đánh dấu tấm HCV đầu tiên của Thái Lan trong môn polo. Trước đó, Thái Lan từng đoạt huy chương đồng tại SEA Games 24 năm 2007 và giành huy chương bạc ở SEA Games 29 năm 2017.

Đây là lần thứ hai đội tuyển Thái Lan và Bruinei gặp nhau tại đại hội. Ở trận mở màn ngày 3/12, Thái Lan đã vượt qua Brunei với tỉ số sát nút 7,5-7.

Phát biểu sau trận đấu, Aiyawatt cho biết nỗ lực của cả đội trong suốt quá trình chuẩn bị đã được đền đáp. Ông chia sẻ: "Chúng tôi đã chuẩn bị và lên kế hoạch rất nhiều, cố gắng chơi theo đúng kế hoạch đã đề ra, và chúng tôi không hề đánh giá thấp bất kỳ đối thủ nào. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Chúng tôi biết trận chung kết là trận đấu quyết định; chúng tôi không được phép mắc bất kỳ sai lầm nào. May mắn thay, chúng tôi đã thành công".

Nhà lãnh đạo của Leicester City cho biết ông muốn dành chiến thắng này để tưởng nhớ người cha quá cố của mình, Vichai Srivaddhanaprabha, người đưa môn polo vào Thái Lan và tạo nền tảng phát triển cho phong trào. "Tôi đã cố gắng hết sức, không đến mức phải kìm nén nước mắt, nhưng tôi muốn làm điều này vì cha tôi, người đã khởi xướng môn polo ở Thái Lan, và tôi thực sự muốn giành huy chương vàng, và hôm nay tôi đã đạt được điều đó", ông Aiyawatt nói.

Chủ tịch CLB Leicester City Aiyawatt Srivaddhanaprabha (số 1) giành HCV SEA Games 33

Đội tuyển Thái Lan tại SEA Games 33 còn có sự tham gia của ông Apichet Srivaddhanaprabha, lãnh đạo King Power. Chiến thắng thuyết phục trước Brunei được xem là bước đệm quan trọng để polo Thái Lan tiếp tục phát triển ở các đấu trường khu vực.

Trong ngày thi đấu 10/12, Malaysia đánh bại Philippines 7-3,5 để giành HCV của nội dung còn lại.