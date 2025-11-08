Vai diễn để đời và cuộc sống kín tiếng của 'Sa Tăng' Lưu Đại Cương

(VTC News) -

Nam diễn viên Lưu Đại Cương, người từng đảm nhận vai Sa Tăng trong Tây Du Ký phần 2 (1998), đã qua đời tại Bắc Kinh sau thời gian dài điều trị bệnh, hưởng thọ 78 tuổi. Sự ra đi của ông khiến nhiều thế hệ khán giả châu Á bồi hồi, tiếc thương.

Lưu Đại Cương sinh năm 1947 tại Bắc Kinh, xuất thân là diễn viên kịch nói của Học viện Kinh kịch Trung Quốc. Trước khi đến với màn ảnh nhỏ, ông chủ yếu hoạt động trên sân khấu, ít khi tham gia phim truyền hình.

Tên tuổi của ông gắn liền với vai Sa Tăng trong Tây du ký phần hai (1998) – tác phẩm do đạo diễn Dương Khiết thực hiện, quy tụ dàn diễn viên quen thuộc gồm Lục Tiểu Linh Đồng (Tôn Ngộ Không), Mã Đức Hoa (Trư Bát Giới) và Trì Trọng Thụy (Đường Tăng)

Ông từng chia sẻ rằng cơ duyên đến với vai Sa Tăng là hoàn toàn tình cờ. Khi đạo diễn Dương Khiết gặp khó khăn trong việc tìm người thay thế nghệ sĩ Diêm Hoài Lễ, bà nhớ đến Lưu Đại Cương, người từng hợp tác với mình trong phim Tây Thi, và quyết định mời ông thử vai. Chính sự tình cờ ấy đã mở ra bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của nam diễn viên.

Biết ông xuất thân là diễn viên hý kịch, đạo diễn đưa cho Lưu Đại Cương một cây côn để kiểm tra động tác, rồi cho hóa trang thử. Không ngờ tạo hình của ông lại rất hợp với nhân vật Sa Tăng. Ngay sau đó, đoàn phim chụp ảnh gửi lên Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc để xin phê duyệt.

Đến 11 giờ đêm hôm ấy, đạo diễn Dương Khiết báo tin vui: ông chính thức được chọn. Dù thù lao không cao, nhưng với Lưu Đại Cương, được góp mặt trong Tây du ký đã là niềm hạnh phúc lớn lao.

Lưu Đại Cương hồi tưởng rằng, thật may mắn khi dàn diễn viên chính của Tây du ký đều được học võ từ nhỏ, nên hầu hết các cảnh hành động trong phim đều do chính họ tự thực hiện, không cần người đóng thế.

“Sa Tăng suốt ngày phải gánh trên vai cả đống hành lý cồng kềnh, còn quanh cổ tôi là chuỗi hạt nặng gần 5 kg. Đeo suốt nhiều tháng trời, cổ tôi bầm tím, mỏi đến mức chẳng dám xoay đầu,” ông kể.

Theo Lưu Đại Cương, hầu hết các cảnh mạo hiểm đều được thực hiện thật, đúng như mong muốn của đạo diễn Dương Khiết. “Bà chọn tôi vì tin rằng tôi có thể phát huy sở trường võ thuật của mình. Đạo diễn yêu cầu phải đánh thật, làm thật – như vậy máy quay mới có thể bắt được cận cảnh. Nếu dùng diễn viên đóng thế, tôi chỉ xuất hiện trong cảnh toàn, chẳng khác nào vai khách mời,” ông chia sẻ.

Những vết thương trong quá trình quay phim là điều không thể tránh khỏi. Có lần, ông phải thực hiện cảnh ở vách núi ven biển, khi gió thổi mạnh cấp 5, cấp 6 khiến hành lý gánh trên vai bị lật tung. Dù đạo diễn định dừng quay vì lo nguy hiểm, ông vẫn kiên quyết tiếp tục để đem đến những cảnh chân thực nhất. "Tôi hóa thân thành nhân vật, nên phải sống cùng nhân vật", ông nói.

Trước khi Lưu Đại Cương đảm nhận vai Sa Tăng, khán giả đã quá quen thuộc với hình tượng nhân vật này do nghệ sĩ Diêm Hoài Lễ thể hiện. Ông hiểu rõ áp lực khi phải tiếp nối một vai diễn đã in sâu trong tâm trí người xem, nhưng thay vì cố gắng bắt chước hay so sánh, Lưu Đại Cương chọn cách tạo nên một Sa Tăng của riêng mình: mộc mạc, chân thành và giàu nội tâm.

Theo Lưu Đại Cương, Sa Tăng tuy trầm lặng nhưng lại có cá tính rất rõ: chăm chỉ, trung thành, luôn kính trọng sư phụ và hết lòng bảo vệ, hòa giải giữa các huynh đệ. "Tôi học được rất nhiều đức tính đáng quý từ nhân vật này – sự chịu thương chịu khó, cần cù, và không bao giờ ca thán", ông kể.

Sau Tây du ký, Lưu Đại Cương tiếp tục tham gia nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như Thư kiếm ân cừu lục, Tam quốc diễn nghĩa, Võ Tắc Thiên, Truyền kỳ Quan Âm, Tể tướng Lưu Gù, Tân Hồng Lâu Mộng (2010), Ngô Thừa Ân và Tây du ký, Nam Thiếu Lâm…

Sau bộ phim, Lưu Đại Cương và các diễn viên vẫn duy trì tình bạn gắn bó. Vì thế sự ra đi của ông để lại nhiều tiếc thương trong lòng bạn bè, đồng nghiệp.

Dù bận rộn, ông vẫn duy trì tình cảm gắn bó với các bạn diễn năm xưa. “Bốn thầy trò chúng tôi vẫn giữ liên lạc, thường xuyên gặp gỡ trong các sự kiện, cùng nhau chia sẻ niềm vui và động viên lẫn nhau. Có được những người anh em như vậy, tôi thấy mình thật may mắn và hạnh phúc,” ông từng nói.

Với đồng nghiệp, Lưu Đại Cương là người hiền lành, chân thành, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn. Trong những năm cuối đời, ông vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trên truyền hình, tái ngộ bạn bè cũ từ Tây du ký, mang đến cho khán giả nhiều xúc động và hoài niệm đẹp.

Lưu Đại Cương có cuộc sống giản dị và kín tiếng. Ông kết hôn với một phụ nữ ngoài giới giải trí, có một con trai. Nghệ sĩ hiếm khi xuất hiện công khai cùng vợ, nhưng được biết đến là người đàn ông ấm áp, sống trách nhiệm và hết lòng vì gia đình.