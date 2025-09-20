Điều ít biết về giọng thuyết minh phim Tây Du Ký kinh điển trên VTV

(VTC News) -

Trong chương trình Khách sạn 5 sao phát sóng mới đây, khán giả đã có dịp sống lại những ký ức tuổi thơ khi nghe NSƯT Kim Tiến thuyết minh cho bộ phim kinh điển Tây Du Ký. Sau nhiều năm, giọng đọc của bà vẫn khiến nhiều thế hệ khán giả bồi hồi.

Chia sẻ trên sóng truyền hình, NSƯT Kim Tiến cho biết: “Tôi rất yêu bộ phim này, yêu nhân vật chính, sống với bộ phim. Có những đoạn tôi cười phá lên, kỹ thuật phải dừng lại để thu lại”. Theo bà, chính sự gắn bó và nhập tâm đã giúp những bản thuyết minh trở nên sống động, tạo ấn tượng khó phai trong lòng công chúng.

NSƯT Kim Tiến thuyết minh phim "Tây Du Ký" tại chương trình Khách sạn 5 sao.

Sự yêu thích bộ phim Tây Du Ký của khán giả Việt không chỉ đến từ diễn xuất của dàn diễn viên Trung Quốc mà còn từ giọng thuyết minh truyền cảm của NSƯT Kim Tiến – phát thanh viên gạo cội, gắn bó với Đài Truyền hình Việt Nam từ những ngày đầu.

Trở lại hơn 30 năm trước, khi Tây Du Ký lần đầu lên sóng truyền hình Việt Nam, Kim Tiến là một trong những giọng đọc được lựa chọn để truyền tải tác phẩm đến khán giả. Tuy nhiên, công việc thuyết minh thời ấy rất khó khăn.

Trong một lần trả lời phỏng vấn năm 2010, bà từng tiết lộ những khó khăn khi đảm nhận vai trò thuyết minh. Do không có kịch bản gốc, các tập đầu thường dịch thiếu lời thoại: “Diễn viên đối thoại 4 câu thì chúng tôi chỉ dịch và thuyết minh được 2 câu. Tôi lại không biết tiếng Trung, nên phải tìm cách cân đối thời gian để không bị bỏ trống, khán giả sẽ khó chịu. Không phải dịch xong rồi mới phát, mà chúng tôi dịch đến đâu, đọc đến đó và lên sóng luôn”.

Chính sự linh hoạt và kinh nghiệm đã giúp giọng đọc của NSƯT Kim Tiến trở thành “cầu nối” để khán giả Việt thưởng thức bộ phim trọn vẹn hơn, dù điều kiện sản xuất còn nhiều hạn chế.

NSƯT Kim Tiến là một trong những phát thanh viên nổi tiếng của VTV.

Theo NSƯT Kim Tiến, việc bà không đọc kỹ nguyên tác văn học trước khi thuyết minh lại trở thành lợi thế bất ngờ. “Nếu đọc và thích cuốn sách trước đó, biết đâu cũng là hạn chế, bởi người ta dễ đặt ra những yêu cầu về tình tiết, tính cách nhân vật mà phim chưa thể hiện được”, bà lý giải.

Chính cách tiếp nhận trực tiếp từ điện ảnh đã giúp bà hòa mình vào diễn xuất, vào câu chuyện. “Có thể nói, tôi đọc Tây Du Ký bằng điện ảnh, qua lối diễn của các nhân vật. Cách tiếp nhận đó tạo nên một ấn tượng rất mạnh”, bà nhấn mạnh.

Trong quá trình thuyết minh, Kim Tiến đặc biệt ấn tượng với vai diễn Tôn Ngộ Không của Lục Tiểu Linh Đồng. Bà cho rằng nhân vật này đã được “nhân cách hóa” tuyệt vời, để khán giả không còn thấy đó là một diễn viên đang giả khỉ, mà thực sự là một chú khỉ sống động, thông minh, dí dỏm, đầy quyết đoán. “Càng xem tôi càng yêu quý nhân vật này, và chính cảm xúc đó đã chảy vào từng nhịp đọc”, bà bộc bạch.

Bên cạnh Tôn Ngộ Không, hình tượng Trư Bát Giới cũng để lại dấu ấn sâu đậm. Dưới giọng thuyết minh của Kim Tiến, khán giả cảm nhận rõ sự ngốc nghếch, lười biếng nhưng cũng hài hước, ngây thơ ở nhân vật này. Những trận đánh nhau của Trư Bát Giới, thay vì gây sợ hãi, lại khiến người xem bật cười bởi sự vụng về, “gõ một phát là yêu quái ngã lăn ra chết”.

Điều đặc biệt là ngay sau khi phim phát sóng, khán giả khắp nơi đều dành lời khen ngợi. “Người quen, hàng xóm láng giềng gặp tôi đều khen phim hay. Đi trên đường, tôi cũng được nhiều người nhận ra, chia sẻ sự yêu thích của họ. Có thể họ từng nghe chuyện Tây Du Ký qua sách, qua lời kể, nhưng khi xem phim, họ thấy mọi thứ sinh động, gần gũi hơn rất nhiều”, NSƯT Kim Tiến nhớ lại.

NSƯT Kim Tiến sinh năm 1948 tại Hà Nội. Bà là một trong những phát thanh viên nữ đầu tiên của VTV. Bà gắn bó với bản tin Thời sự suốt hơn 30 năm, từ những ngày đầu truyền hình còn sơ khai.

Thế nhưng ít ai biết, Kim Tiến vốn xuất thân là nghệ sĩ múa, từng mơ ước theo đuổi con đường nghệ thuật sân khấu. Thế nhưng, duyên số đưa bà đến với nghề phát thanh – truyền hình đầy thử thách.

Năm 1970, bà dự thi phát thanh viên tại Đài Tiếng nói Việt Nam nhưng không trúng tuyển. Năm sau, tiếp tục thử sức ở Ban Vô tuyến truyền hình, bà vẫn thất bại. Phải đến năm 1973, sau nhiều nỗ lực, bà mới chính thức bén duyên, về công tác tại Ban Văn nghệ của Đài Truyền hình Trung ương. Hai năm sau, bà được chuyển sang Ban Thời sự và từ đó, cái tên Kim Tiến bắt đầu in sâu trong lòng công chúng. Với khuôn mặt sáng sân khấu cùng chất giọng truyền cảm, ấm áp, bà nhanh chóng trở thành một trong những phát thanh viên được yêu mến nhất.

Năm 2002, bà nghỉ hưu, khép lại chặng đường hơn ba thập kỷ gắn bó với sóng truyền hình quốc gia.

Trong suốt 26 năm gắn bó với truyền hình, tên tuổi của NSƯT Kim Tiến gần như gắn bó với khung "giờ vàng" của bản tin Thời sự 19h. Từ tháng 5/2001, bà bắt đầu dừng công việc phát thanh viên Thời sự, chuyển sang công tác ở Ban Chương trình và dẫn Hộp thư truyền hình. Năm 2002, bà nghỉ hưu, khép lại chặng đường hơn ba thập kỷ gắn bó với sóng truyền hình quốc gia.

Dừng công việc lên sóng, NSƯT Kim Tiến không rời xa nghề. Bà mở lớp đào tạo phát thanh, truyền hình, truyền đạt kinh nghiệm cho thế hệ trẻ. Không ít MC, BTV nổi tiếng hiện nay từng được bà dìu dắt. Với học trò, bà luôn nhắc: “Giọng đọc chỉ là công cụ, điều quan trọng hơn cả là cái tâm dành cho nghề”.

Ở tuổi gần 80, bà lựa chọn cuộc sống bình lặng, hạnh phúc bên chồng – một tiến sĩ hóa học trí thức, thấu hiểu và tôn trọng. NSƯT Kim Tiến hiện tại vẫn giữ được sự minh mẫn và nguồn năng lượng dồi dào. Với bà, việc dạy học còn là cách để duy trì niềm vui sống, để truyền lại "chất lửa" của thế hệ vàng cho những người kế cận.