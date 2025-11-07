'Sa tăng' Lưu Đại Cương qua đời ở tuổi 78

(VTC News) -

Ngày 7/11, truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin nam diễn viên Lưu Đại Cương đã qua đời tại Bắc Kinh, hưởng thọ 78 tuổi.

Theo Sohu, nghệ sĩ ra đi hôm 3/11 sau thời gian chống chọi với bệnh tật. Thông tin được nghệ sĩ kinh kịch Lưu Băng xác nhận và chia sẻ trên mạng xã hội.

Gia đình cho biết tang lễ được tổ chức đơn giản, đúng theo di nguyện của cố nghệ sĩ. Sự ra đi của ông khiến đông đảo đồng nghiệp và khán giả tiếc thương.

Diễn viên Lưu Đại Cương - đóng vai ''Sa Tăng'' trong phim "Tây Du Ký" qua đời.

Thông tin Lưu Đại Cương qua đời ở tuổi 78 gây chấn động giới giải trí Trung Quốc. Trên Jimu News, “Đường Tăng” Trì Trọng Thụy xúc động nhớ lại lần cuối gặp Lưu Đại Cương vào năm ngoái, khi cùng Lục Tiểu Linh Đồng và Mã Đức Hoa ghi hình cho một chương trình truyền hình. Khi ấy, bốn thầy trò cùng nhau cất tiếng hát Xin hỏi đường ở nơi nào – ca khúc gắn liền với tuổi thơ của hàng triệu khán giả.

Diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng nói Lưu Đại Cương là người hiền lành, nhiệt tình, luôn sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp khi gặp khó khăn. Trong những năm cuối đời, ông vẫn đôi lần xuất hiện trên truyền hình, tái ngộ bạn bè cũ từ Tây du ký, mang đến nhiều cảm xúc cho người hâm mộ.

Lưu Đại Cương sinh ngày 18/5/1947 tại Bắc Kinh, là diễn viên và nghệ sĩ kinh kịch kỳ cựu của Trung Quốc. Ông nổi tiếng với vai Sa Tăng trong Tây du ký phần hai, quay năm 1998. Tác phẩm của đạo diễn Dương Khiết, dàn diễn viên còn có Lục Tiểu Linh Đồng (vai Tôn Ngộ Không), Mã Đức Hoa (vai Trư Bát Giới), Trì Trọng Thụy (vai Đường Tăng).

Nam diễn viên sau đó góp mặt trong nhiều phim truyền hình nổi tiếng khác như Thư kiếm ân cừu lục, Tam quốc diễn nghĩa, Võ Tắc Thiên, Truyền kỳ Quan Âm, Tể tướng Lưu gù…

Về đời tư, Lưu Đại Cương kết hôn với một phụ nữ làm ngoài ngành giải trí, cả hai có con trai. Nghệ sĩ hiếm khi xuất hiện công khai cùng vợ.