Chủ tịch xã ở Đắk Lắk bị tông tử vong: Nữ tài xế khai lái xe sau khi uống rượu bia

(VTC News) -

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến anh Lê Phước Toàn (44 tuổi, Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng) tử vong.

Tài xế ô tô gây tai nạn được xác định là Lê Thị Cẩm Chi (SN 1992, trú xã Ea Ktur). Quá trình làm việc với Công an, Chi thừa nhận sau khi đã uống rượu bia cùng bạn bè, bà lái ô tô chạy trên Quốc lộ 27. Do thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ, Chi đã tông vào anh Toàn.

Gây tai nạn xong, tài xế Chi đã rời khỏi hiện trường. Đến 9h sáng 4/10, Chi đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đầu thú và khai nhận hành vi vi phạm.

Theo Công an, tại thời điểm Lê Thị Cẩm Chi trình diện, kết quả kiểm tra người này không có nồng độ cồn trong máu, âm tính với các chất ma túy.

Như Báo Điện tử VTC News thông tin, tối 3/10, trên địa bàn xã Dray Bhăng xảy ra trận mưa rất lớn làm ngập lụt cục bộ tại Km16+650 QL27 thuộc địa phận Thôn 4, xã Dray Bhăng phía trước Trường THPT Y Jut làm ùn tắc giao thông.

Anh Lê Phước Toàn, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng cùng với Đoàn công tác của UBND xã đến hiện trường chỉ đạo trực tiếp.

Trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ, vào khoảng 21h25, anh Toàn bị ô tô BKS 47A- 461.73 do Lê Thị Cẩm Chi lái theo hướng Lắk đi Buôn Ma Thuột tông. Chiếc xe sau đó chạy thêm khoảng 100m thì dừng lại; tài xế đi khỏi hiện trường.

Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, nhưng do chấn thương quá nặng anh Toàn đã không qua khỏi.