Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế sắp thăm Việt Nam

(VTC News) -

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, ông Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc, sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Trung Quốc thăm chính thức Việt Nam từ ngày 31/8 đến ngày 2/9.

Ông Triệu Lạc Tế. (Ảnh: TTXVN)

Trong thời gian ở Hà Nội, ông Triệu Lạc Tế sẽ dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Theo kế hoạch, đoàn quân đội Trung Quốc sẽ tham gia lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, cùng các đoàn Nga, Campuchia, Lào.