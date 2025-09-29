Chủ tịch Quốc hội: Không để lại công việc dở dang cho khóa sau

(VTC News) -

Yêu cầu trên được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đưa ra khi phát biểu khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 8, nhiệm kỳ khóa XV để thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10, chiều 29/9.

Toàn cảnh hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Kỳ họp thứ 10 có khối lượng công việc lập pháp nói riêng vượt trội so với Kỳ họp thứ 9 - kỳ họp lịch sử đã thông qua 34 luật, sửa đổi Hiến pháp và thông qua 34 nghị quyết.

Theo văn bản triệu tập Kỳ họp thứ 10 dự kiến xem xét thông qua 45 luật, nghị quyết, nhưng tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng nay có điều chỉnh là khoảng 50 nội dung luật và nghị quyết.

"Mặc dù khối lượng công việc lớn nhưng tinh thần là Kỳ họp thứ 10 phải giải quyết toàn bộ các vấn đề, không để lại những công việc dở dang cho Quốc hội khóa sau. Việc gì quyết được thì quyết ngay tại kỳ họp này", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ, Kỳ họp thứ 10 sẽ không tổ chức thành 2 đợt, mà họp tập trung liên tục, tranh thủ làm đêm, làm thứ bảy, chủ nhật để hoàn thành sớm chương trình đề ra.

Việc này nhằm tạo điều kiện để các cơ quan, địa phương thực hiện tổng kết năm, hoàn thành các nội dung cuối nhiệm kỳ và công tác chuẩn bị, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo Chủ tịch Quốc hội, hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần này được đổi mới theo hướng tổ chức thảo luận theo nhóm các lĩnh vực, gồm: kinh tế, tài chính - văn hóa, xã hội - quốc phòng, an ninh, đối ngoại, giám sát - pháp luật, tư pháp.

"Điều này tạo sự linh hoạt hơn cho các vị đại biểu Quốc hội có nhiều thời gian góp ý đối với nội dung mình quan tâm; khắc phục tình trạng phải điều chỉnh chương trình khi có nội dung không có ý kiến tham gia", Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Quochoi.vn)

Dẫn yêu cầu của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc xác định công tác lập pháp là "đột phá của đột phá", không chỉ dừng lại ở việc khắc phục chồng chéo, mâu thuẫn, điểm nghẽn, mà còn phải đi trước, mở đường, dẫn dắt cho phát triển của đất nước, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu thảo luận, phân tích kỹ về vấn đề mới, quy định còn ý kiến khác nhau của từng dự án luật.

Trong đó, Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần đánh giá dự thảo luật xem được xây dựng trên cơ sở những định hướng, chủ trương, chỉ đạo mới của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác xây dựng pháp luật hay chưa, nhất là chủ trương, chính sách tại 7 nghị quyết của Bộ Chính trị ban hành trong 9 tháng vừa qua.

Bên cạnh đó, theo Chủ tịch Quốc hội, các đại biểu cần đánh giá các dự án luật đã đảm bảo tinh thần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phù hợp chủ trương đổi mới tư duy xây dựng pháp luật và tổ chức bộ máy chính quyền 2 cấp hay chưa.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu thể hiện rõ chính kiến về các dự án luật, nghị quyết đủ điều kiện để trình Quốc hội thông qua vào Kỳ họp thứ 10; tích cực nghiên cứu; chuẩn bị ý kiến ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lặp, có phân tích sâu, lập luận thuyết phục và đề xuất phương án cụ thể về những vấn đề xin ý kiến hoặc được quy định trong dự thảo luật.

Nhắc lại quan điểm “muốn luật có chất lượng, tuổi thọ cao thì ngay từ cơ quan soạn thảo đóng vai trò hết sức quan trọng”, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu phải xem xét từng khoản, từng điều, từng chương bám sát trên tinh thần đổi mới tư duy xây dựng pháp luật.

"Những điểm lớn, cốt lõi thì Quốc hội ban hành; còn những vấn đề cụ thể thuộc về điều hành kinh tế xã hội thì Chính phủ ban hành nghị định, thông tư. Riêng những luật, những quyết định liên quan tới con người, quyền con người, thì sẽ phải quy định cụ thể, thảo luận kỹ lưỡng để quyết định", Chủ tịch Quốc hội phát biểu.