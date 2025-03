Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến việc giảm tiền thuê đất

(VTC News) -

Theo thông tin từ Văn phòng Quốc hội, phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra trong 2,5 ngày (ngày 10, 11 và chiều 14/3).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: quochoi.vn)

Đáng chú ý, tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giảm tiền thuê đất năm 2024 và việc ban hành Nghị định của Chính phủ quy định việc giảm tiền thuê đất năm 2024.

Về công tác xây dựng pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về 5 dự án Luật, gồm: (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Luật Đường sắt (sửa đổi); Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân; Luật Tình trạng khẩn cấp; Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giải thích quy định về tiêu chuẩn "tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh" trong Luật Thi đua, khen thưởng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý 3 dự thảo Luật, gồm: Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi); Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi); Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 2.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về việc tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Trước đó, ngày 12/2, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 31 về việc trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin ý kiến việc giảm tiền thuê đất năm 2024 và ban hành Nghị định của Chính phủ quy định việc giảm tiền thuê đất năm 2024.

Theo báo cáo từ Cục Thuế, số tiền thuê đất, thuê mặt nước được giảm theo các quyết định của Thủ tướng trong năm 2020 là 2.890 tỷ đồng; các năm 2021, 2022, 2023 trung bình là 3.734 tỷ đồng/năm góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị, hộ gia đình, cá nhân trong việc tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 để có thể sớm khôi phục lại hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong năm 2024, kinh tế thế giới 6 tháng đầu năm tiếp tục gặp nhiều rủi ro. Bên cạnh đó, tần suất và mức độ nghiêm trọng của thiên tai đã tăng lên theo thời gian và còn tiếp tục tăng hơn nữa do biến đổi khí hậu đã đe dọa an ninh lương thực, an ninh năng lượng gây bất ổn xã hội…

Đặc biệt, cơn bão Yagi đổ bộ trực tiếp vào một số tỉnh miền Bắc gây thiệt hại rất nặng nề cho các tổ chức, cá nhân tại các địa phương có bão đi qua.

Trước thực trạng này, Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định việc giảm tiền thuê đất năm 2024 sau khi được sự đồng ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.