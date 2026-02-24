Ưu nhược điểm của gạch kính lấy sáng

(VTC News) -

Gạch kính lấy sáng là gì?

Gạch kính là loại gạch được kết hợp từ hai khối thủy tinh và một tâm rỗng. Cấu tạo đặc biệt này giúp viên gạch vừa cho ánh sáng xuyên qua, vừa đảm bảo độ chắc chắn và khả năng cách âm, cách nhiệt nhất định.

Khác với kính thông thường, gạch kính không trong suốt hoàn toàn mà có bề mặt tạo vân, gợn sóng hoặc hoa văn. Nhờ đó, ánh sáng vẫn đi qua nhưng tầm nhìn bị khuếch tán, đảm bảo sự riêng tư cho không gian bên trong. Đây chính là lý do vật liệu này được sử dụng phổ biến tại những khu vực cần ánh sáng nhưng vẫn cần che chắn.

Gạch kính có bề mặt tạo vân, gợn sóng. (Ảnh: Sb house)

Ưu điểm của gạch kính lấy sáng

Tăng cường ánh sáng tự nhiên

Ưu điểm lớn nhất của gạch kính là khả năng truyền sáng tốt. Ánh sáng đi qua được làm mềm và phân tán đều, giúp không gian trở nên sáng sủa mà không bị chói gắt. Điều này đặc biệt hữu ích với nhà phố, nhà ống hoặc những khu vực thiếu cửa sổ.

Cách âm và cách nhiệt tốt

Khoảng rỗng bên trong viên gạch giúp giảm truyền nhiệt và hạn chế tiếng ồn từ bên ngoài. So với cửa kính thông thường, khả năng cách âm của gạch kính ổn định hơn trong nhiều trường hợp.

Tính thẩm mỹ cao

Gạch kính mang lại hiệu ứng ánh sáng đặc biệt, nhất là khi kết hợp với ánh nắng hoặc hệ thống đèn nội thất. Không gian nhờ đó trở nên hiện đại, nhẹ nhàng và có chiều sâu hơn.

Đảm bảo sự riêng tư

Nhờ bề mặt kính có hoa văn, người bên ngoài khó quan sát rõ bên trong. Vì vậy, gạch kính thường được ứng dụng ở phòng tắm, cầu thang hoặc vách ngăn giữa các khu vực sinh hoạt.

Độ bền và dễ bảo trì

Bề mặt kính không bị mối mọt, không cong vênh như vật liệu gỗ, đồng thời dễ lau chùi. Khi sử dụng đúng kỹ thuật, tường gạch kính có tuổi thọ khá cao.

Nhược điểm của gạch kính

Khả năng chịu lực hạn chế

Gạch kính không phải vật liệu chịu lực chính. Vì vậy, nó chỉ phù hợp làm vách ngăn hoặc tường trang trí, không thể thay thế tường bê tông trong kết cấu nhà.

Khó thay thế khi hư hỏng

Nếu một viên gạch bị nứt hoặc vỡ, việc tháo lắp sửa chữa có thể mất nhiều công hơn so với các loại gạch truyền thống.

Chi phí thi công cao hơn

So với gạch xây thông thường, giá vật liệu và chi phí lắp đặt gạch kính thường cao hơn do yêu cầu kỹ thuật thi công riêng và phụ kiện chuyên dụng.

Hạn chế thông gió

Dù lấy sáng tốt, gạch kính không mở được như cửa sổ, nên cần kết hợp thêm giải pháp thông gió để đảm bảo lưu thông không khí.

Ứng dụng phổ biến của gạch kính trong thiết kế nhà ở

Nhờ kiểu dáng đẹp và hiện đại, gạch kính lấy sáng trở thành lựa chọn phổ biến cho các dự án xây dựng và cải tạo nhà ở.

Vách ngăn phòng tắm

Đây là ứng dụng phổ biến nhất trong thiết kế nhà ở. Gạch kính giúp phòng tắm nhận ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài hoặc từ giếng trời mà vẫn đảm bảo kín đáo.

Tường lấy sáng cho nhà ống

Tường gạch kính giúp lấy ánh sáng cho bên trong. (Ảnh: Sbs house)

Trong những ngôi nhà có chiều ngang hẹp, kiến trúc sư thường bố trí mảng tường gạch kính ở cuối nhà, khu vực cầu thang hoặc giếng trời nhằm đưa ánh sáng lan tỏa sâu vào bên trong.

Trang trí mặt tiền

Một số công trình sử dụng gạch kính tại mặt tiền để tạo điểm nhấn kiến trúc. Ban ngày, vật liệu này giúp giảm bức xạ nhiệt; ban đêm, ánh sáng từ trong nhà phát ra tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng.

Vách ngăn không gian mở

Thay vì xây tường kín, gạch kính được dùng để phân chia phòng khách – bếp hoặc hành lang – cầu thang, giúp không gian vẫn liên kết nhưng không bí bách.

Thiết kế cầu thang và giếng trời

Khi kết hợp với ánh sáng tự nhiên từ trên cao, gạch kính tạo hiệu ứng ánh sáng mềm mại, giúp khu vực vốn tối và hẹp trở nên sinh động hơn.