Mua nhà phố xây sẵn cần chú ý điều gì?

Trong bối cảnh quỹ đất ngày càng khan hiếm, nhu cầu mua nhà phố xây sẵn tại các đô thị lớn không ngừng gia tăng. Ưu điểm của loại hình này là có thể vào ở ngay, phù hợp với những gia đình không có thời gian xây dựng. Tuy nhiên, bên cạnh sự tiện lợi, việc mua nhà phố xây sẵn cũng tiềm ẩn không ít rủi ro nếu người mua thiếu kinh nghiệm và chủ quan trong quá trình kiểm tra.

Dưới đây là những điều quan trọng cần lưu ý khi mua nhà phố xây sẵn để tránh rơi vào cảnh “tiền mất, tật mang”.

Pháp lý là yếu tố tiên quyết

Pháp lý luôn là vấn đề quan trọng hàng đầu khi mua bất động sản. Với nhà phố xây sẵn, người mua cần kiểm tra kỹ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), thông tin về diện tích đất, diện tích xây dựng, mục đích sử dụng đất và thời hạn sử dụng. Đặc biệt, cần đối chiếu xem hiện trạng căn nhà có đúng với thông tin ghi trên sổ hay không.

Ngoài ra, người mua cũng nên tìm hiểu xem căn nhà có nằm trong diện quy hoạch, giải tỏa, tranh chấp hay đang bị thế chấp ngân hàng hay không. Việc giao dịch chỉ nên thực hiện khi nhà đủ điều kiện sang tên và không vướng bất kỳ ràng buộc pháp lý nào.

Pháp lý là vấn đề quan trọng hàng đầu khi mua nhà phố xây sẵn. (Ảnh: Vietnhatgroup)

Vị trí và môi trường sống xung quanh

Vị trí là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị và chất lượng sống. Khi mua nhà phố xây sẵn, cần khảo sát kỹ hạ tầng giao thông, khả năng kết nối đến trung tâm, trường học, bệnh viện, chợ, siêu thị. Đồng thời, nên tìm hiểu môi trường xung quanh như an ninh khu vực, hàng xóm, mức độ ồn ào, tình trạng ngập nước khi mưa lớn.

Một căn nhà có giá hợp lý nhưng nằm trong khu vực thường xuyên kẹt xe, ngập úng hoặc thiếu tiện ích sẽ khiến cuộc sống gặp nhiều bất tiện.

Chất lượng xây dựng

Một trong những rủi ro lớn nhất của nhà xây sẵn là chất lượng công trình không tương xứng với vẻ bề ngoài. Nhiều căn nhà được hoàn thiện nhanh để bán nên có thể tồn tại lỗi kỹ thuật như nứt tường, thấm dột, sàn lún, hệ thống điện nước kém an toàn.

Trước khi mua nên kiểm tra kỹ kết cấu móng, tường, trần, cầu thang, hệ thống thoát nước, điện âm tường và khả năng chống thấm của nhà vệ sinh, ban công, sân thượng. Nếu không có kinh nghiệm, việc thuê kỹ sư xây dựng hoặc người có chuyên môn đi xem nhà cùng là lựa chọn đáng cân nhắc.

Thiết kế và công năng sử dụng

Không ít nhà phố xây sẵn có thiết kế đẹp nhưng thiếu hợp lý trong công năng: phòng quá nhỏ, cầu thang dốc, thiếu ánh sáng tự nhiên hoặc thông gió kém. Những bất tiện này có thể ảnh hưởng lâu dài đến sinh hoạt hằng ngày và sức khỏe của các thành viên trong gia đình.

Người mua nên xem xét kỹ cách bố trí phòng, số lượng phòng ngủ, nhà vệ sinh, chỗ để xe, không gian sinh hoạt chung và khả năng cải tạo, sửa chữa trong tương lai. Một căn nhà phù hợp không chỉ đẹp mà còn cần tiện nghi và linh hoạt theo nhu cầu sử dụng.

Khi mua nhà xây sẵn nên xem kỹ công năng sử dụng. (Ảnh: Smartland)

So sánh giá và chi phí phát sinh

Giá bán nhà phố xây sẵn thường đã bao gồm chi phí xây dựng và lợi nhuận của chủ đầu tư hoặc người bán. Do đó, người mua cần so sánh giá với mặt bằng chung khu vực, tránh mua quá cao so với giá trị thực.

Ngoài ra cần tính toán thêm các chi phí phát sinh như thuế, phí công chứng, phí sang tên, chi phí sửa chữa hoặc hoàn thiện nội thất. Việc dự trù ngân sách rõ ràng sẽ giúp người mua tránh bị động về tài chính.